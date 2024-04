Haffner Energy : un positionnement élargi et un nouveau site internet pour mieux servir notre marché adressable en Europe comme à l’international

Vitry-le-François, France, le 16 avril 2024, 18h00 (CEST)

A partir d’une seule technologie, l’offre de Haffner Energy n’a cessé de s’étoffer au fil des années pour répondre aux besoins du marché et aux enjeux de décarbonation. Cela concerne les acteurs de l’industrie, de la mobilité terrestre, aérienne et maritime, ainsi que les Etats et les collectivités. L’offre de Haffner Energy contribue en outre à régénérer la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique et/ou de biochar, puits de carbone naturel et durable.

Les solutions de production d’énergies renouvelables que nous proposons à partir de notre technologie de thermolyse répondent à des usages diversifiés. Nous sommes ainsi en capacité de servir des clients ayant besoin de gaz et d’hydrogène renouvelables, de Carburant d’Aviation Durable (SAF), ou encore de méthanol renouvelable.

Aussi, nous renforçons notre positionnement et faisons évoluer notre site internet, pour mieux traduire l’étendue de notre proposition de valeur.

La pertinence de notre offre et de nos solutions sont clairement reflétées par notre nouvelle signature « Decarbonize, Innovate, Regenerate ». Les retours de 30 d’expérience combinée à l’innovation sont au cœur du modèle de Haffner Energy, avec plus de 80 brevets internationaux déposés et 40 projets réalisés cumulant 600 MW installés. Nous réaffirmons aujourd’hui l’essence de notre mission : développer des solutions énergétiques renouvelables compétitives, durables et à empreinte carbone neutre à négative.

Le dévoilement de notre nouveau site internet vise à rendre visible et lisible ce que nous sommes ainsi que la contribution unique que nous apportons à la transition énergétique au service de nos clients. Dynamique, ce site internet permet notamment de faciliter l’exploration détaillée de notre technologie de thermolyse de la biomasse et des diverses solutions qui en découlent grâce à une plateforme interactive.

La valorisation de nos offres, notre capacité à nous adapter continuellement aux nouvelles tendances de fond du marché des énergies renouvelables, et notre souci de cultiver les talents qui font Haffner Energy, convergent pour mieux soutenir notre ambition : aider nos clients à accélérer leur transition vers le « zéro émission nette » et à participer activement à l’émergence d’une économie mondiale décarbonée avec 200 millions de tonnes de CO 2 évitées d’ici 2034.

Rendez-vous sur www.haffner-energy.com !

À propos de HAFFNER ENERGY

Haffner Energy conçoit, fabrique, fournit et exploite des solutions de production d’énergies renouvelables par la valorisation des résidus de biomasse. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse permet de produire du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables, ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). Elle contribue en outre à régénérer la planète par la coproduction de CO2 biogénique et/ou de biochar, puits de carbone naturel et durable.

Société familiale co-fondée par Marc et Philippe Haffner, acteurs de la transition énergétique depuis 30 ans, Haffner Energy œuvre ainsi à la décarbonation des usages pour les acteurs de de l’industrie, de la mobilité terrestre, aérienne et maritime, ainsi que des Etats et des collectivités.

La société est cotée sur Euronext Growth.

Contact HAFFNER ENERGY

Laure BOURDON

Directrice de cabinet du Président-Directeur général & Directrice de la communication

laure.bourdon@haffner-energy.com

+33 (0)7.87.96.35.15

