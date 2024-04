CARBIOS remporte le prix « So French So Innovative » à l'occasion d’InnoEX 2024, Hong Kong, qui récompense l’innovation française dans la région Asie-Pacifique

Clermont-Ferrand (France), le mardi 16 avril 2024 (18h30 CET). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a obtenu le 1er prix du « So French So Innovative » Award organisé par Business France, le comité Hong Kong des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), La French Tech et ses partenaires à l'occasion d'InnoEX 2024 (qui a lieu à Hong Kong du 13 au 16 avril). Ce prix reconnaît les innovations françaises pour promouvoir et soutenir la French Tech dans la région Asie-Pacifique. La cérémonie finale de remise des prix s’est tenue sur le pavillon français en présence de membres du Gouvernement de Hong Kong et de Christile Drulhe, Mme la Consule générale de France à Hong Kong.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « L’Asie-Pacifique est un marché clé pour notre solution de biorecyclage du PET et le « So French So Innovative » Award est une reconnaissance qui soutient les efforts de prospection des équipes CARBIOS et le déploiement commercial dans la région. La technologie de CARBIOS a suscité beaucoup d’intérêt, menant à des discussions prometteuses et à l'exploration d'accords commerciaux pour soutenir les engagements de durabilité et les opérations internationales des partenaires actuels et futurs. »

Pascal Gondrand, Directeur général de Business France en Chine continentale et à Hong Kong : « La capacité d’innovation et l’impact positif de la solution de biorecyclage du PET de CARBIOS ont su impressionner les membres du jury et se démarquer face aux près de 30 entreprises participantes. »

CARBIOS renforce sa présence mondiale pour stimuler les ventes internationales

Dans un marché mondial du PET dynamique, dont la part de PET recyclé sera de plus en plus importante, l'ambition de CARBIOS est de devenir un acteur du r-PET de premier plan à l'horizon 2035. CARBIOS a étendu sa portée internationale afin de stimuler son déploiement commercial dans le monde entier. Les équipes en place dans les marchés principaux sont dédiées à la détection d'opportunités d'affaires et à l'établissement de partenariats commerciaux pour la technologie de biorecyclage du PET, avec des premiers accords attendus en 2024. A ce jour, CARBIOS est représentée dans 3 régions clés : Europe, Amérique du Nord (y compris le Canada) et Asie (Chine, Japon, Corée, Singapour, Taïwan, et bientôt Inde).

Stéphane FERREIRA, Chief Biorecycling Business Officer de CARBIOS : « L'Asie étant un marché clé pour CARBIOS en raison de la concentration d'environ 80 % de la production mondiale de PET, principalement en Chine, nous reconnaissons l'importance stratégique d'établir une forte présence dans cette région. CARBIOS est prête à saisir une opportunité significative, soutenue par nos équipes d'experts sur le terrain qui se consacrent à l'établissement de CARBIOS sur le marché et à la mise en œuvre de solutions durables. »

La technologie de biorecycle du PET

CARBIOS promeut activement sa technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique du PET, le deuxième plastique le plus utilisé au monde. De nombreuses industries sont intéressées par la technologie de CARBIOS, les producteurs de PET et les entreprises chimiques étant des clients potentiels naturels pour une technologie qui permet une véritable circularité du PET avec des matières premières alternatives aux monomères d'origine pétrolière, et qui est entièrement compatible avec les usines de polymérisation existantes. En valorisant toutes les sources possibles de matière première à base de PET, y compris les emballages plastiques complexes et les déchets textiles, CARBIOS cible également tout naturellement les entreprises de gestion des déchets à qui elle offre de nouveaux débouchés profitables pour les gisements de déchets peu ou mal recyclés jusqu’à présent. CARBIOS fournira aux futurs détenteurs de licences un soutien méthodologique pour l'approvisionnement en matières premières locales.

La technologie de CARBIOS offre également une solution aux marques pour répondre aux exigences réglementaires croissantes ainsi qu'à leurs propres objectifs ambitieux en matière de durabilité pour l'utilisation de r-PET dans leurs produits et emballages. CARBIOS est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. CARBIOS est l’initiateur d'un consortium d'emballage fondé avec L'Oréal et rejoint par Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile.

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



CARBIOS Relations Presse (France) Relations Presse (U.S) Relations Presse (DACH & UK) Melissa Flauraud Iconic Rooney Partners MC Services Relations Presse Aurélie AKNIN / Clémence NAIZET Kate L. Barrette Anne-Hennecke melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr kbarrette@rooneyco.com carbios@mc-services.eu +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78 +1 212 223 0561 +49 (0)211 529 252 22 Benjamin Audebert Relations Investisseurs contact@carbios.com +33 (0)4 73 86 51 76

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Pièces jointes