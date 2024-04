Los premios de Stevie® Awards anuncian a los ganadores en la 18.ª edición anual de los premios de Stevie® Awards para Ventas y Servicio al Cliente

FAIRFAX, Virginia, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los ganadores de la 18.ª edición anual de los premios de Stevie® Awards para Ventas y Servicio al Cliente, reconocidos como los premios para ventas y servicio al cliente más importantes del mundo, se dieron a conocer el viernes por la noche en una ceremonia de gala en Las Vegas, Nevada, EE. UU., a la que asistieron más de 400 ejecutivos de todo el mundo.



La lista completa de ganadores de premios de Stevie Awards por categoría está disponible en http://www.StevieAwards.com/Sales .

Las 10 organizaciones más galardonadas en la ceremonia de entrega de premios de Stevie Awards 2024 para Ventas y Servicio al Cliente recibieron trofeos del premio Grand Stevie Award («los mejores de la exposición»). Los candidatos no pudieron postularse directamente a los premios de Grand Stevie Awards. Los ganadores se eligieron mediante un sistema de puntos basado en el número total de premios ganados, además de tener la puntuación promedia más alta en categorías seleccionadas.

DP DHL Worldwide, con 13 premios de Stevie Awards de oro, 18 de plata y 14 de bronce, fue la organización más galardonada este año y obtuvo el trofeo más importante del premio Grand Stevie Award. En orden descendente, las siguientes organizaciones recibieron trofeos del premio Grand Stevie Award en la ceremonia de entrega de premios de Stevie Awards 2024 para Ventas y Servicio al Cliente en su propio nombre o en nombre de sus clientes. Hubo un empate en el noveno lugar entre Toco Warranty y Purpol Marketing Limited.

DP DHL (internacional), 96 puntos IBM (Armonk, NY, EE. UU.), 64 puntos Support Services Group, Inc. (Waco, TX, EE. UU.), 49 puntos Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, India), 39 puntos Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, EE. UU.), 38,5 puntos UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, EE. UU.), 31 puntos Blackhawk Network (Pleasanton, CA, EE. UU.), 26 puntos VIZIO Inc. (Irvine, CA, EE. UU.), 22 puntos Toco Warranty (Los Ángeles, CA, EE. UU.), 19 puntos

Purpol Marketing Limited (Chippenham, Reino Unido), 19 puntos



Otros ganadores notables que se llevaron tres premios de Stevie Awards de oro fueron Alight Solutions (Lincolnshire, IL, EE. UU.), Optum (Eden Prairie, MN, EE. UU.) y WNS (Holdings) Limited (Mumbai, India).

Las empresas que ganaron una combinación de cinco o más premios de Stevie Awards de oro, plata o bronce incluyen TransPerfect Translations, New York, NY, EE. UU. (ocho), VMware (Broadcom) Palo Alto, CA, EE. UU. (siete), Intuit, Toronto, Canadá (siete), Avetta, Lehi, UT, EE. UU. (siete), SAP, internacional (siete), ValueSelling Associates, Inc., Carlsbad, CA, EE. UU. (seis), Element Electronics, Winnsboro, SC, EE. UU. (seis), Voya Financial, New York, NY, EE. UU. (seis), CivicPlus, Manhattan, KS, EE. UU. (cinco), Capital Rx, New York, NY, EE. UU. (cinco), Datasite, Minneapolis, MN, EE. UU. (cinco), Inspiro, Macati, Filipinas (cinco), Loveholidays, Londres, Reino Unido (cinco), OpenGov, San Francisco, CA, EE. UU. (cinco), QNB Finansbank, Estambul, Turquía (cinco) y Qualitest Group, Bridgewater, NJ, EE. UU. (cinco).

En la competencia de este año se evaluaron más de 2300 nominaciones de empresas de todos los tamaños y de prácticamente todos los sectores. Los ganadores fueron elegidos por las puntuaciones promedio de más de 200 profesionales de todo el mundo en siete comités de jueces especializados .

Se consideraron candidaturas en más de 60 categorías para logros en servicio al cliente y centros de contacto, incluido el Centro de Contacto del Año, el Premio a la Innovación en el Servicio al Cliente y el Departamento de Servicio al Cliente del Año; 60 categorías para logros en ventas y desarrollo empresarial, desde Director de Ventas del Año hasta Práctica de Capacitación en Ventas del Año y Logro en Automatización de Ventas; y categorías para reconocer nuevos proveedores de productos, servicios y soluciones, entre otros.

También fueron anunciados y reconocidos en la ceremonia del 12 de abril los ganadores de una categoría especial: el Premio a la Ética en las Ventas de Asociaciones de Ventas. Este premio reconoce a las organizaciones por sus mejores prácticas y logros al demostrar los estándares éticos más altos en el sector de ventas. Integrity Solutions de Nashville, TN, EE. UU., es la ganadora del premio Stevie de oro en esta categoría. Los ganadores del premio de plata fueron Better Way Health (Kennesaw, GA, EE. UU.), Stateside Affairs (Manasquan, NJ, EE. UU.), y Desiderate (Nueva Gales del Sur, Australia). Los ganadores del premio Stevie Award de bronce fueron Alright Retiree Health Solutions (Chicago, IL, EE. UU.), Belkins (Dover, DE, EE. UU.), Rootstack (Panamá), Shell International Aviation (Macati, Filipinas), TCN (St. George, UT, EE. UU.) y Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (Estambul, Turquía).

Los ganadores de los premios People's Choice Stevie® Awards 2024 al Servicio al Cliente Favorito, anunciados el 4 de abril , también fueron reconocidos en la gala de entrega de premios del 12 de abril. Los ganadores del premio People's Choice Stevie Award reciben el codiciado premio People's Choice Stevie Award de cristal, que se determina mediante una votación pública a nivel mundial.

Las presentaciones se transmitieron en vivo a través de Vimeo y están disponibles para verlas en línea .

Las nominaciones para la edición 2025 de los premios de Stevie Awards para Ventas y Servicio al Cliente se aceptarán a partir de julio. El kit de postulación se puede solicitar en http://www.StevieAwards.com/Sales .

Acerca de los premios de Stevie Awards

Los premios de Stevie Awards se otorgan en nueve programas: Stevie Awards de Asia-Pacífico, Stevie Awards de Alemania, Stevie Awards del Oriente Medio y el Norte de África, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empleadores, Stevie Awards para Mujeres en los Negocios, Stevie Awards para Ventas y Servicio al Cliente y los nuevos Stevie Awards para Excelencia en Tecnología. Las competencias de Stevie Awards reciben más de 12.000 postulaciones anualmente de organizaciones en más de 70 países. Con premios para organizaciones de todos los tipos y tamaños, y para las personas que las apoyan, los premios de Stevie Awards reconocen el desempeño sobresaliente en el lugar de trabajo en todo el mundo. Obtenga más información sobre los premios de Stevie Awards en http://www.StevieAwards.com .

Los patrocinadores de la 18ª edición anual de los premios de Stevie Awards para Ventas y Servicio al Cliente incluyen Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc. y ValueSelling Associates, Inc.

