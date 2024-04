第18回スティービー®賞 (Stevie® Award)、セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie® Awards for Sales & Customer Service) の受賞者を発表

バージニア州フェアファックス発, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界随一の カスタマーサービス賞とセールス賞 のプログラムとして認められている「スティービー®賞」の第18回年間セールス&カスタマーサービス部門の受賞者が、米国ネバダ州ラスベガスで開催された、世界各国から400人以上の重役が集まった表彰式で発表された。



スティービー賞のカテゴリー別の受賞者については、 http://www.StevieAwards.com/Sales を参照されたい。

2024年スティービー賞セールス&カスタマーサービス部門で最も栄誉ある10組織が、グランド (「最優秀賞」) スティービー賞トロフィーを受賞した。候補者はグランドスティービー賞に直接応募することはできなかった。受賞者は、獲得した賞の合計数と、選択したカテゴリーで最も高い平均スコアに基づいたポイントシステムによって決定された。

DP DHLワールドワイド (DP DHL Worldwide) は、13の金、18の銀、14の銅のスティービー賞を受賞し、今年最も多くの栄誉に輝いた組織として、最高位のグランドスティービー賞 (Grand Stevie Award) トロフィーを獲得した。以下の組織は、降順に、自社および/またはクライアントを代表して、2024年スティービー賞セールス&カスタマーサービス部門でグランドスティービー賞トロフィーを授与された。9位はトコワランティ (Toco Warranty) とパーポル・マーケティング・リミテッド (Purpol Marketing Limited) が同率であった。

DP DHL (ワールドワイド)、96ポイント IBM (米国、ニューヨーク州アーモンク)、64ポイント サポートサービスグループ (Support Services Group, Inc.) (米国、テキサス州ウェーコ)、49ポイント アリアンツ・サービス (Allianz Services Pvt Ltd) (インド、ケララ州トリバンドラム)、39ポイント セールスパートナーシップ (Sales Partnerships, Inc.) (米国、コロラド州ブルームフィールド)、38.5ポイント UPMCヘルスプラン (UPMC Health Plan) (米国、ペンシルバニア州ピッツバーグ)、31ポイント ブラックホーク・ネットワーク (Blackhawk Network) (米国、カリフォルニア州プレザントン)、26ポイント ビジオ (VIZIO Inc.) (米国、カリフォルニア州アーバイン)、22ポイント トコワランティ (Toco Warranty) (米国、カリフォルニア州ロサンゼルス)、19ポイント

パーポル・マーケティング・リミテッド (Purpol Marketing Limited) (英国、チッペナム)、19ポイント



3つのゴールドスティービー賞を受賞した他の注目すべき受賞企業には、アライト・ソリューションズ (Alight Solutions) (米国、イリノイ州リンカンシャー)、オプトゥム (Optum) (米国、ミネソタ州エデンプレーリー)、およびWNS (ホールディングス) リミテッド (WNS (Holdings) Limited) (インド、ムンバイ) が含まれる。

5つ以上の金、銀、銅のスティービー賞を組み合わせて受賞した組織には、トランスパーフェクト・トランスレーションズ (TransPerfect Translations)、米国、ニューヨーク州ニューヨーク (8賞)、ヴイエムウェア (VMware) (Broadcom)、米国、カリフォルニア州パロアルト (7賞)、イントゥイット (Intuit)、カナダ、トロント (7賞)、アヴェッタ (Avetta)、米国、ユタ州リーハイ (7賞)、SAP、ワールドワイド (7賞)、バリューセリングアソシエイツ (ValueSelling Associates Inc.)、米国、カリフォルニア州カールスバッド (6賞)、エレメント・エレクトロニクス (Element Electronics)、米国、サウスカロライナ州ウィンズボロ (6賞)、ボヤ・フィナンシャル (Voya Financial)、米国、ニューヨーク州ニューヨーク (6賞)、シビックプラス (CivicPlus)、米国、カンザス州マンハッタン (5賞)、キャピタルRx (Capital Rx)、米国、ニューヨーク州ニューヨーク (5賞)、データサイト (Datasite)、米国、ミネソタ州ミネアポリス (5賞)、インスピロ (Inspiro)、フィリピン、マカティ市 (5賞)、ラブホリデーズ (Loveholidays)、英国、ロンドン (5賞)、オープンガブ (OpenGov)、米国、カリフォルニア州サンフランシスコ (5賞)、QNBファイナンスバンク (QNB Finansbank)、トルコ、イスタンブール (5賞)、およびクオリテスト・グループ (Qualitest Group)、米国、ニュージャージー州ブリッジウォーター (5賞)。

今年の審査では、各業種の多様な規模の企業から送られた2,300件以上の推薦が検討された。受賞者は、世界中から集まった200人の専門家が 7組の専門審判委員会を組成 し、採点の平均点で決定された。

エントリーは、年間コンタクトセンター賞 (Contact Center of the Year)、カスタマーサービス革新賞 (Award for Innovation in Customer Service)、年間カスタマーサービス部賞 (Customer Service Department of the Year) などのカスタマーサービスやコンタクトセンターの功績賞60カテゴリー以上、年間最優秀セールスディレクター (Sales Director of the Year)、年間セールストレーニング担当者賞 (Sales Training Practice of the Year)、販売自動化における実績 (Achievement in Sales Automation) などのセールス・事業開発の60カテゴリー、新製品やサービス、ソリューション・プロバイダーを賞賛するカテゴリーなどで検討された。

4月12日の授賞式では、特別部門である「セールスパートナーシップ倫理セールス賞 (Sales Partnerships Ethics in Sales Award)」の受賞者も発表され、表彰された。この賞は、販売部門で、ベストプラクティスと業績において最高の倫理基準を実証した組織を讃えるものである。米国、テネシー州ナッシュビルのインテグリティー・ソリューションズ (Integrity Solutions) は、この部門でゴールドスティービー賞を受賞した。銀賞受賞者は、ベター・ウェイ・ヘルス (Better Way Health) (米国、ジョージア州ケネソー)、ステーツサイド・アフェアーズ (Stateside Affairs) (米国、ニュージャージー州マナスクアン)、およびデジデレート (Desiderate) (オーストラリア、ニューサウスウェールズ州) であった。銅賞受賞者は、オーライト・リタイア・ヘルス・ソリューションズ (Alright Retiree Health Solutions) (米国、イリノイ州シカゴ)、ベルキンズ (Belkins) (米国、デラウェア州ドーバー)、ルートスタック (Rootstack) (パナマ)、シェル・インターナショナル・アビエーション (Shell International Aviation) (フィリピン、マカティ)、TCN (米国ユタ州セントジョージ)、およびユクセクビルギリ・エジティム&ダニスマンリ (Yuksekbilgili Egitim & Danismanli) (トルコ、イスタンブール)であった。

4月4日に発表された スティービー賞ピープルズ・チョイス、フェイバリット・カスタマーサービス賞 (People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service) の受賞者も、4月12日の授賞式で表彰された。スティービー賞ピープルズ・チョイス、フェイバリット・カスタマーサービス賞の受賞者には、世界中の一般投票によって決定される、クリスタルのスティービー賞ピープルズ・チョイスが授与された。

表彰式はVimeo経由で生中継され、 オンラインでも閲覧可能 である。

2025年版スティービー賞セールス&カスタマーサービス賞のノミネート受付は、今年7月から開始される。エントリーキットは、 http://www.StevieAwards.com/Sales から請求できる。

スティービー賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」、そして優れたテクノロジーに対する新しい「スティービー賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie Awards for Technology Excellence)」 の9つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70ヵ国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

第18回スティービー賞のセールス&カスタマーサービス賞のスポンサーには、セールスパートナーシップ、サポートサービスグループ、バリューセリングアソシエイツなどが含まれている。

報道関係者向けの問い合わせ先:

ニーナ・ムーア (Nina Moore)

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com