Stevie® 奖公布第 18 届年度销售与客户服务 Stevie® 奖获奖者

弗吉尼亚州，费尔法克斯, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 周五晚，在美国内华达州拉斯维加斯举行的盛大颁奖典礼上，第 18 届年度销售与客户服务 Stevie® 奖的获奖者揭晓，该奖项被视为世界顶级的 客户服务将和销售奖 ，来自全球的 400 多位高管出席了颁奖典礼。



按类别分列的 Stevie 奖完整获奖名单请访问 http://www.StevieAwards.com/Sales 。

在 2024 年 Stevie 销售与客户服务奖评选中，10 家最受褒奖的组织获得了 Stevie 奖（“最佳展示”）奖杯。被提名者不能直接申请 Stevie 大奖。获奖者是根据所获奖项的总数以及所选类别中平均得分最高者的得分来确定的。

DP DHL Worldwide 凭借 13 个 Stevie 金奖、18 个 Stevie 银奖以及 14 个 Stevie 铜奖成为了今年获奖最多的机构，并获得了最高级别的 Stevie 大奖奖杯。按降序排列，以下机构代表自己和/或客户荣获了 2024 年度销售与客户服务 Stevie 奖的奖杯。其中，Toco Warranty 和 Purpol Marketing Limited 并列第九名。

DP DHL （全球），96 分 IBM （美国纽约州阿蒙克），64 分 Support Services Group, Inc. （美国德克萨斯州韦科），49 分 Allianz Services Pvt Ltd （印度喀拉拉邦提鲁沃嫩塔布勒姆），39 分 Sales Partnerships, Inc. （美国科罗拉多州布龙菲），38.5 分 UPMC Health Plan （美国宾夕法尼亚州匹兹堡），31 分 Blackhawk Network （美国加利福尼亚州普莱森顿），26 分 VIZIO Inc. （美国加利福尼亚州尔湾），22 分 Toco Warranty （美国加利福尼亚州洛杉矶），19 分

Purpol Marketing Limited （英国奇彭纳姆），19 分



其他获得三项 Stevie 金奖的著名公司包括 Alight Solutions （美国伊利诺伊州林肯郡），Optum （美国明尼苏达州伊甸草原）以及 WNS (Holdings) Limited （印度孟买）。

累计获得五项或更多 Stevie 金、银或铜奖的公司包括：TransPerfect Translations （美国纽约州纽约市，获奖八项）；VMware (Broadcom) （美国加利福尼亚州帕罗奥图，获奖七项）；Intuit （加拿大多伦多，获奖七项）；Avetta （美国犹他州李海，获奖七项）；SAP （全球，获奖七项）；ValueSelling Associates, Inc. （美国加利福尼亚州卡尔斯巴德，获奖六项）；Element Electronics （美国南卡罗莱纳州温斯伯勒，获奖六项）；Voya Financial （美国纽约州纽约市，获奖六项）；CivicPlus （美国堪萨斯州曼哈顿，获奖五项）；Capital Rx （美国纽约州纽约市，获奖五项）；Datasite （美国明尼苏达州明尼阿波利斯，获奖五项）；Inspiro （菲律宾马卡蒂，获奖五项）；Loveholidays （英国伦敦，获奖五项）；OpenGov （美国加利福尼亚州旧金山，获奖五项）；QNB Finansbank （土耳其伊斯坦布尔，获奖五项）；Qualitest Group （美国新泽西州布里奇沃特，获奖五项）。

在今年的角逐中，共有来自几乎每个行业各种规模的组织的 2,300 多项提名接受了评审。获奖者由全球 200 多名专业人士通过 7 个专门评审委员会 打出的平均分决定。

参赛作品涉及 60 多个客户服务和联络中心成就类别，包括“年度联络中心”、“客户服务创新奖”和“年度客户服务部门”；60 个销售和业务发展成就类别，包括“年度销售总监”、“年度销售培训实践”和“销售自动化成就”；以及表彰新产品、新服务和解决方案提供商等的类别。

在 4 月 12 日的颁奖典礼上，还公布并表彰了一个特殊类别的获奖者，即销售伙伴关系销售道德奖。该奖项旨在表彰在展示销售行业最高道德标准方面的最佳实践和成就的组织。来自美国田纳西州纳什维尔的 Integrity Solutions 成为了该类别的 Stevie 金奖获得者。银奖获得者为：Better Way Health （美国乔治亚州肯纳索）；Stateside Affairs （美国新泽西州马纳斯宽），以及 Desiderate （澳大利亚新南威尔士州）。铜奖获得者为：Alright Retiree Health Solutions （美国伊利诺伊州芝加哥）；Belkins （美国特拉华州多佛）；Rootstack （巴拿马）；Shell International Aviation （菲律宾马卡蒂）；TCN （美国犹他州圣乔治）；以及 Yuksekbilgili Egitim & Danismanli （土耳其伊斯坦布尔）。

在 4 月 12 日的颁奖晚会上，还表彰了 4 月 4 日公布的 2024 年 Stevie® 公众之选大奖最受欢迎客户服务奖的获得者。Stevie 公众之选奖的获奖者将获得由全球公众投票决定的令人艳羡的 Stevie 公众之选奖。

颁奖典礼通过 Vimeo 进行了直播， 并可在线上观看 。

2025 年 Stevie 销售与客户服务奖将于今年 7 月开始接受提名。参赛套件可在 http://www.StevieAwards.com/Sales 网站上获取。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖分为九个项目：亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、The American Business Awards®（美国商业奖）、The International Business Awards®（国际商业奖）、杰出雇主 Stevie 奖、商界女性 Stevie 奖、销售与客户服务 Stevie 奖以及新设立的 Stevie 卓越技术奖。每年，Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。要了解更多有关 Stevie 奖的信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

第 18 届年度销售与客户服务 Stevie 奖的赞助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Support Services Group, Inc. 和 ValueSelling Associates, Inc.

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Nina Moore

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