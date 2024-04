Les professionnels de la santé des femmes applaudissent le budget fédéral 2024 incluant les coûts pour un Plan national d'assurance-médicaments; une étape importante vers un accès universel et gratuit à toutes les méthodes contraceptives

OTTAWA, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) applaudit l'annonce du gouvernement fédéral prévoyant 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir le lancement du Plan national d'assurance-médicaments, qui comprendra un accès universel aux méthodes contraceptives dans le budget 2024. En éliminant les obstacles financiers à toutes les options contraceptives, neuf millions de femmes au Canada auront bientôt les outils pour mieux contrôler leur avenir et, par conséquent, améliorer la prospérité économique du pays.



Cela représente un changement générationnel en ce qui concerne les soins de santé des femmes au Canada. L'accès à la contraception n'est pas seulement une question de droits en matière de reproduction, mais aussi un aspect fondamental de la santé publique et de l'équité femme-homme.

En tant que voix nationale en matière de soins de santé des femmes, la SOGC plaide depuis longtemps en faveur de la couverture d'une gamme complète de contraceptifs, notamment: la pilule; le patch; l'anneau; les DIU; l'injection et l'implant. En garantissant que toutes les options sont disponibles, les femmes ne prendront plus cette décision en fonction de leurs revenus.

Nous exhortons le gouvernement à travailler de toute urgence avec les provinces et les territoires pour entamer des négociations car il n'est jamais trop tôt pour ceux qui se trouvent dans des situations économiques difficiles et qui essaient de prendre des décisions pour payer le loyer, ou pour payer leurs médicaments sur ordonnance. Et nous demandons également aux provinces et territoires de veiller à ce que toutes les options contraceptives soient incluses dans leurs négociations finales. Le temps presse ici au Canada, mais aussi lorsque l'on réfléchit aux menaces pesant sur les soins de santé des femmes à l'échelle mondiale.

De plus, nous avons été heureux d'apprendre que pour rendre les produits menstruels essentiels plus accessibles, le gouvernement poursuit le travail du projet pilote du Fonds pour l'équité menstruelle, qui aide les organisations communautaires à garantir aux femmes l'accès aux produits menstruels dont elles ont besoin. Nous sommes impatients d'en savoir plus dans le Rapport économique de l'automne 2024.

« La SOGC se réjouit des engagements financiers d'aujourd'hui dans le budget 2024 - une étape importante vers un accès universel et gratuit à la contraception pour toutes les femmes canadiennes. Cette politique contribuera à garantir que les femmes disposent des outils nécessaires pour mieux contrôler leur avenir, y compris la planification familiale, la poursuite des études et l'entrée et la réintégration sur le marché du travail. Nous savons que le revenu et le lieu du domicile ne devraient jamais être des obstacles à la capacité d'une femme de contrôler son propre avenir! » - Dre Diane Francoeur, Directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

