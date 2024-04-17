TokenEx 和 IXOPAY 合并，使商家能够优化使用多个支付处理器

俄克拉荷马州塔尔萨和奥地利维也纳, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的云令牌化提供商 TokenEx 和领先的独立支付协调平台 IXOPAY 今天宣布达成最终合并协议，将在全球支付优化领域打造一个新的领导者。合并后的公司将称为 IXOPAY，将是 TokenEx 的子公司，Marc Olesen 将作为首席执行官领导合并后的公司。客户将受益于一个全面的平台，该平台可提高授权率，降低商家的交换费，并提供经 PCI 认证的安全支付数据。

此次合并汇集了 TokenEx 在支付数据令牌化方面的专业优势和 IXOPAY 世界一流的支付协调能力，包括交易路由和对账能力。

首席执行官 Marc Olesen 说：“本次合并标志着支付行业的一个重要里程碑。”“通过强强联手，TokenEx 旗下的新公司 IXOPAY 将拥有独特的定位，能够帮助商家制定支付战略，优化多个支付处理商的使用，从而提高最高和最低业绩。”

TokenEx 与 IXOPAY 的合并标志着支付行业向支持多处理器支付方式转型迈出了关键一步，提供了一个完整的统一支付平台，这包括了：

全渠道令牌化 — 通用令牌使商家能够使用一个支付令牌进行现场和在线交易以及所有支付处理器。这就避免了在多个系统中存储支付数据，降低了系统复杂性，并提供了统一的客户数据。

支付协调 — 这一高度可扩展的支付协调平台可为商户提供智能路由、级联和最先进的风险管理功能，以及集中对账和结算功能，并可通过插件集成 200 多家收单机构、替代支付方式和支付服务提供商。

卡片生命周期管理 — 用于大规模管理整个交易生命周期的一整套功能，包括更新过期卡片、提高网络令牌的效率、利用 BIN 查询简化路由，以及利用 3D 安全验证交易。



IXOPAY 创始人兼执行主席 Rene Siegl 表示：“通过与 TokenEx 合并，我们不仅汇集了我们的独特能力，成为全球商户最全面的支付平台，而且我们还可以利用 TokenEx 团队的专业知识，为我们大多来自欧洲的美国市场客户提供一流的服务。”“TokenEx 旗下的 IXOPAY 公司最终将为重视将支付视为战略所带来的竞争优势的商家提供一个完整的全渠道支付优化平台，该平台具有同类最佳的令牌化和智能交易路由功能，可为商家带来前所未有的收入控制和竞争优势，从而在全球商务中蓬勃发展。”创始人 Rene Siegl 和首席执行官 Nathalie Siegl 都将继续担任 TokenEx 旗下的 IXOPAY 公司的高管。



关于 TokenEx

TokenEx 是一家云令牌化和支付优化提供商，致力于帮助企业安全、合规地处理和传输敏感数据。其业界领先的数据保护解决方案可确保任何结构化数据元素的安全和脱敏，从而降低风险、简化操作并启用关键业务流程。

关于 IXOPAY

IXOPAY 是该领域内最优秀的的支付协调平台，提供灵活、独立的全球支付处理选择。IXOPAY 提供智能交易路由、层层递进的先进风险和欺诈管理、全自动对账和结算处理、综合报告以及与数百家收单机构、支付服务提供商和替代支付方式的连接。



媒体联系方式：

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