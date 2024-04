Feintool gewinnt in Europa wichtigen Auftrag aus der Wasserstoffwirtschaft

Feintool wurde mit der Herstellung präziser metallischer Einzelkomponenten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure beauftragt. Damit wird nach der Nominierung in China durch einen chinesischen Marktführer nun auch in Europa der Markteintritt erfolgreich realisiert.

Der Auftrag von einem renommierten europäischen Unternehmen im Bereich Brennstoffzellen und Elektrolyseure umfasst die Serienbelieferung mit mehreren Bauteilen – unter anderem mit hochpräzisen Flowfield-Plates. Das Auftragsvolumen bewegt sich in einem ersten Schritt im Bereich von jährlich mehreren Millionen Euro.

«Mit der Technologie des Wasserstoffs investiert Feintool in die energietechnische Zukunft Europas und leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der Auftrag bestätigt unsere Strategie mit der Ausrichtung auf die Zukunftsmärkte im Bereich der grünen Energie.» Torsten Greiner, CEO Feintool.

Zusammenarbeit zwischen den Partnern

Dem Auftrag ging eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden voraus – unter anderem bei der Entwicklung und Herstellung von Prototypwerkzeugen und Prototypteilen – und fusst auf der erfolgreichen Partnerschaft der beiden Unternehmen Feintool und SITEC zur Herstellung von Baugruppen im Wasserstoffbereich.

Das deutsche Unternehmen SITEC bringt das Know-how im industriellen Laserschweissen ein, während Feintool ultrapräzise Komponenten in hohen Stückzahlen produziert.

Die erfolgreiche Kooperation von SITEC und Feintool zeigt sich bereits am Standort in Taicang (China), wo 2024 die Serienproduktion metallischer Präzisionskomponenten für die Wasserstoffwirtschaft im asiatischen Markt anläuft.

Unternehmensprofil Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 17 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und ab 2025 in Indien präsent – mit rund 3200 Mitarbeitenden und 100 Auszubildenden. Im Jahr 2023 betrug der Umsatz 848 Millionen Schweizer Franken. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

