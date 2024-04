Tryg A/S – 1. kvartals rapport 2024

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 1. kvartals rapport for 2024

Tryg rapporterede et insurance service result på 1.275 mio. DKK (1.474 mio. DKK) og en combined ratio på 86,6 (84,0) i 1. kvartal 2024 påvirket negativt af højere end normalt vejr- og storskader niveau for mere end 180 mio. DKK. Den underliggende erstatningsprocent for Tryg Koncernen blev forbedret med 0,5 procentpoint, hvorimod Privat havde en forværring i den underliggende erstatningsprocent på 0,5 procentpoint påvirket af en stigning i frekvensen for motor skader. Tryg rapporterede en vækst på 4,8% i lokal valuta drevet af prisjusteringer for at imødegå effekten fra skadesinflationen. Synergier fra RSA Skandinavien transaktionen udgjorde 43 mio. DKK og 754 mio. DKK akkumuleret. Investeringsresultatet udgjorde 117 mio. DKK. (167 mio. DKK) og var primært påvirket af positive afkast på aktier og realkreditobligationer. Resultatet før skat udgjorde 1.007 mio. DKK (1.187 mio. DKK) og 776 mio. DKK efter skat. Udbyttet for kvartalet udgør 1,95 DKK (1,85 DKK) per aktie svarende til en stigning på mere end 5%. Solvensratioen udgjorde 191, som understøtter fremtidig afkast til aktionærerne.

Finansielle højdepunkter 1. kvartal 2024

Insurance revenue vækst udgjorde 4,8% i lokal valuta

Insurance service result udgjorde 1.275 mio. DKK (1.474 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 86,6 (84,0)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,5 (13,3)

Samlet investeringsafkast udgjorde 117 mio. DKK (167 mio. DKK)

Resultat før skat udgjorde 1.007 mio. DKK (1.187 mio. DKK)

Udbytte for kvartalet udgjorde 1,95 DKK per aktie og solvensratio var på 191

Kundemål og højdepunkter 1. kvartal 2024

Kundetilfredshedsscore på 85 (86)

Koncernchef Johan Kirstein Brammer udtaler:

Regnskabet for 1. kvartal bærer præg af et højt niveau af vejr- og storskader samt en stigende skadesfrekvens for motorskader. Det har givet os mulighed for at tilbyde vores kunder hjælp og tryghed, når uheldet er ude.

I et udfordrende kvartal har diversiteten i vores forretning vist sit værd. Det stærke resultat fra Sverige bidrager til at udjævne udfordringerne i vores norske marked, hvor der fortsat pågår initiativer til at understøtte en forbedret lønsomhed. På trods af noget modvind, er det positivt, at koncernens forsikringstekniske resultat er forbedret med næsten 200 mio. DKK. sammenlignet med samme kvartal sidste år, når man ser bort fra det høje niveau af vejr- og storskader.

