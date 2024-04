Nanterre, le 17 avril 2024

Acquisition par VINCI d’une participation majoritaire dans l’aéroport d’Édimbourg

Signature d’un accord portant sur l’acquisition par VINCI Airports de 50,01 % des parts de la société détenant l’aéroport d’Édimbourg

Premier aéroport d’Écosse et sixième du Royaume-Uni en 2023, avec un trafic de 14,4 millions de passagers

Après Belfast International en 2018 et Londres Gatwick en 2019, VINCI Airports étend encore son réseau, qui comprend désormais trois aéroports en propriété perpétuelle (« freehold ») au Royaume-Uni, et plus de 70 aéroports dans le monde

VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, a conclu un accord portant sur l’acquisition de 50,01 % des parts de « Edinburgh Airport Limited » - société propriétaire de l’aéroport d’Édimbourg - pour un prix de 1,27 milliard de livres sterling1.

La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours de l’été 2024, après obtention des autorisations réglementaires. Le solde de 49,99 % du capital restera géré par Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait acquis l’aéroport en 2012.

Cette acquisition marque une nouvelle étape du partenariat stratégique initié par VINCI Airports avec GIP, en 2019, à l’occasion de sa prise de participation majoritaire dans l’aéroport de Londres Gatwick.

L’aéroport d’Édimbourg a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 272 millions de livres sterling, pour une marge d’EBITDA de 65 %. Il sera consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe.

VINCI Airports mobilisera ses savoir-faire en matière de gestion de plateformes aéroportuaires pour développer le potentiel de l’aéroport d’Édimbourg - tant aéronautique qu’extra-aéronautique (commercial notamment) – à travers l’ouverture de nouvelles liaisons et la réalisation d’investissements additionnels. VINCI Airports déploiera également son expertise environnementale pour améliorer les indicateurs RSE déjà remarquables de la plateforme.

Par ailleurs, l'aéroport d'Édimbourg dispose d'une équipe de direction remarquable et très expérimentée, que VINCI Airports est heureux d'accueillir dans son réseau international.

Infrastructure emblématique de l’Écosse, cette plateforme s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de VINCI Airports.

1 Sous réserve d’ajustements éventuels d’ici la finalisation de la transaction.

Quelques informations clés :

VINCI conforte son rôle de premier plan et son ancrage de long-terme sur le marché britannique des infrastructures. Avec un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros en 2023, le Royaume-Uni représente le deuxième marché du Groupe.

Les équipes de VINCI Airports y ont acquis une solide expérience depuis l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’aéroport international de Belfast en 2018 puis dans l’aéroport de Londres Gatwick en 2019. VINCI Airports a démontré toute sa fiabilité et sa résilience en gérant efficacement ces aéroports dans des contextes de crise sans précédent.

L’aéroport d’Édimbourg est stratégiquement situé près de la capitale écossaise, dans un bassin de population de plus de 4 millions d’habitants. Édimbourg est la deuxième ville la plus prospère du Royaume-Uni, et l’une des principales destinations touristiques dans les îles britanniques. Il dessert actuellement plus de 150 destinations dans 38 pays, grâce à d’étroites relations dans la durée avec des compagnies aériennes telles qu’easyJet, Ryanair, British Airways ou Jet2. Potentiel de croissance du trafic. Le trafic de l’aéroport d’Édimbourg affiche des fondamentaux robustes et des prévisions de développement positivement orientées, notamment pour les segments long-courriers. Le retour du trafic à des niveaux pré-Covid est attendu courant 2024.





Le trafic de l’aéroport d’Édimbourg affiche des fondamentaux robustes et des prévisions de développement positivement orientées, notamment pour les segments long-courriers. Le retour du trafic à des niveaux pré-Covid est attendu courant 2024. Statut de pleine propriété. L’aéroport d’Édimbourg n’est pas un actif en concession, mais une infrastructure en pleine propriété (freehold), qui n’est pas limitée dans le temps. Son intégration est donc particulièrement précieuse dans le portefeuille de VINCI Airports, dont la démarche d’investissement et d’exploitation d’actifs s’inscrit dans le long terme.

