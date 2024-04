Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ラントロニクス (Lantronix)、新しいFOX4およびBolero 43エッジコンピューティングトラッカー (Edge Compute Tracker) を発表し、受賞歴のあるテレマティックゲートウェイシリーズを拡大

2027年までに37億ドル (約5,709億5,810万円) に達すると推定されている高成長テレマティックス市場をターゲットにする新しいラントロニクスのソリューション