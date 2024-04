Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix เปิดตัว Edge Compute Tracker FOX4 และ Bolero 43 ใหม่ ซึ่งเป็นการขยายตระกูลผลิตภัณฑ์เกตเวย์เทเลเมติกส์ที่ได้รับรางวัล

โซลูชันใหม่ของ Lantronix ตั้งเป้าไปที่ตลาดเทเลเมติกส์ที่มีการเติบโตสูง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 3.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570