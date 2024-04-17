Lantronix 宣布推出新型 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器，扩展其屡获殊荣的远程信息处理网关系列

加州，尔湾, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)，全球计算和连接物联网解决方案提供商，今日推出全新 FOX4 和 Bolero 43 边缘计算跟踪器远程信息处理网关。这两款产品专为资产和车队管理而设计，均预先配置了 Lantronix 的 Percepxion™ 物联网边缘软件平台，该平台提供了安全、全面的物联网设备预配置和管理。这两款新产品曾在 2024 年 4 月 9 日至 11 日于德国纽伦堡举行的 2024 年嵌入式世界 (Embedded World) 展（3 号展厅，356 号展台）和 2024 年 4 月 10 日至 12 日于拉斯维加斯举行的 2024 年美国西部国际安防产品博览会 (ISC West)（7117 号展台）上的 Lantronix 展台上展出。



Lantronix 的远程信息处理产品客户 Quantum Aviation 的首席执行官 Ursula Hess 表示：“利用 Lantronix 的 FOX 系列远程信息处理网关，我们能够向基于云的软件解决方案提供可靠的实时数据，使我们的航空客户得以获取关键信息，实现实时可见性和操作以及长期分析。”

据 Berg Insight 预测，未来五年，全球售后远程信息处理设备出货量将以 10.5% 的复合年均增长率增长，到 2027 年将达到 7760 万台，预计到 2027 年，总市场价值将达 37 亿美元。Lantronix 的创新硬件和软件有效瞄准了这一市场，推动了这些增长趋势。

Lantronix 营销副总裁 Jacques Issa 表示：“我们的新型远程信息处理设备提供了一个完整的套件，将连接和云设备管理与屡获殊荣的硬件融为一体。Lantronix 致力于通过推出集成硬件和软件产品来实现创新，其中定制、熟悉产品和远程预配置的易用性至关重要。”

FOX4 边缘计算跟踪器

FOX4 边缘计算跟踪器是 Lantronix FOX 系列的最新升级产品，提供蜂窝和 GNSS 技术的无缝集成，现已增加 BLE 和 Wi-Fi® 连接功能以及先进的安全功能。FOX4 设计用途广泛，从工业综合体到城市景观，其设计是各种应用的最佳选择。FOX 4 还能支持内部和外部天线。

凭借对 PFAL 脚本、LUA、MQTT、Azure 和 REST API 的强大支持，FOX4 系列跟踪器可确保用户产品与几乎所有远程信息处理平台无缝通信，从而缩短开发时间并加快产品上市速度。

Bolero 43 边缘计算跟踪器

Bolero 43 边缘计算跟踪器在资产和车队管理以及工业物联网应用（如制造和自动化）方面表现出色。作为 FOX4 系列的衍生产品，Bolero 43 融入了相同的生态系统，使用相同的编程语言。Bolero 43 专为恶劣环境设计，具有 IP68 防护等级，设计坚固耐用。该产品现已在全球范围内销售。

FOX4 和 Bolero 43 Edge 计算跟踪器都具有定制功能，直观的 Workbench（工作台）工具可帮助实现从性能优化到独特功能集成的轻松定制。

通过 Lantronix 连接服务 SIM 卡实现不间断正常运行时间

FOX4 和 Bolero 43 系列远程信息处理网关预装有 Lantronix 的 Connectivity Services SIM card（连接服务 SIM 卡），为用户提供广泛的运营商选择，使他们能够选择最合适的网络提供商，包括北美的 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 等行业领先企业以及欧洲和亚太地区的多家运营商。

用于 Lantronix 物联网设备生命周期管理的 Percepxion 服务

Percepxion 物联网边缘软件平台以服务形式交付，通过直观的单面板仪表板提供全面的设备管理功能。Percepxion 可有效扩展物联网边缘部署，包括远程信息处理网关从区域到全球的安装。这项服务将帮助 Lantronix 实现来年年度经常性收入 (ARR) 增长的目标。

在此处了解有关 Percepxion 的更多信息并查看其 60 天免费试用优惠。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球提供商。Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的定制解决方案，帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控，并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站 。

根据 1995 年私人证券诉讼改革法案的“安全港”声明：在此新闻稿中，任何陈述如非完全基于历史和事实，包括但不限于与我们的解决方案、技术和产品有关的陈述以及 FOX4、Bolero 43、Percepxion 和针对我们的管理、未来发展和盈利能力的预期。该等前瞻性声明是基于我们目前的期望，并受到可能导致我们实际业绩、未来业务、财务状况或表现与我们过去的业绩或本新闻稿中包含的任何前瞻性声明存在重大差异的重大风险和不确定性的影响。潜在风险和不确定性包括但不限于以下因素：地区和全球经济状况恶化或市场不稳定对我们业务的影响，包括对我们客户的购买决策的影响；我们缓解因 COVID-19 大流行或其他疫情、战争和欧洲、亚洲和中东最近的紧张局势或其他因素对我们及我们的供应商和分销商供应链造成的任何中断的能力；未来对公共卫生危机的反应和影响；网络安全风险；美国和外国政府法律、法规和关税的变化；我们实施收购策略或整合收购公司的能力；保护专利和其他专有权利的困难和成本；我们的债务水平、偿还债务的能力以及债务协议中的限制；以及截至 2023 年 6 月 30 日的财政年度的年度报告表格 10-K 中包含的任何其他因素，该报告于 2023 年 9 月 12 日提交给证券交易委员会（“SEC”），包括在该报告第一部分项目 1A 的“风险因素”部分；截至 2023 年 12 月 31 日的财政季度的季度报告表格 10-Q，该报告于 2024 年 2 月 8 日提交给 SEC，包括在该报告第二部分项目 1A 的“风险因素”部分；以及在我们与 SEC 的其他公开文件中。额外的风险因素可能会在我们未来的提交文件中不时被识别出来。本新闻稿中所包含的前瞻性陈述仅截至本文日期有效，我们不承担将该等前瞻性陈述更新以反映后续事件或情况的任何义务。

© 2024 Lantronix, Inc. 保留所有权利。Lantronix 是注册商标。其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

Lantronix 媒体联络人：

Gail Kathryn Miller

企业营销和

通讯经理

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix 分析师和投资者联系：

Jeremy Whitaker

首席财务官

investors@lantronix.com

949-450-7241