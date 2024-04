Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SparDanmark Invest den 17. april 2024

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapport, udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar

Årsrapporten for 2023 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 1,10 kr. pr. bevis for afdeling Konservativ, 0,80 kr. pr. bevis for afdeling Balance, 1,30 kr. pr. bevis for afdeling Offensiv og 2,10 kr. pr. bevis for afdeling Vækst.

Udbyttebetalingen til investorerne er foretaget aconto den 5. februar 2024.

Valg til bestyrelsen

Hvert år er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg. Ulla Skov, Jakob Goul Rømsgaard, Hans-Jørgen Kastberg og Bjarne Toftlund blev enstemmigt genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen SparDanmark Invest

c/o BI Management A/S

Bredgade 40

1260 København K