Le CEA et Eviden lancent la phase 2 du programme de supercalculateur EXA1

Paris, France – 17 avril, 2024 - Le CEA et Eviden , l’entreprise d’ Atos leader dans le domaine du calcul avancé, annoncent aujourd'hui la livraison du supercalculateur EXA1 HE (High Efficiency), basé sur la technologie BullSequana XH3000 d'Eviden. Conçu pour répondre aux besoins du programme Simulation de la Direction des applications militaires du CEA, EXA1 HE constitue la deuxième partition et la plus innovante, du programme EXA1. Il complète le supercalculateur EXA1 HF (High-Frequency), livré par Eviden en 2021 .

Avec une performance de pointe de 104 pétaflops, le système peut atteindre une performance Linpack de l’ordre de 60 pétaflops, ce qui le place au même niveau que le 15e supercalculateur le plus puissant du dernier classement TOP500, publié en novembre 2023. Basé sur l'architecture BullSequana XH3000 d'Eviden, avec un système breveté de refroidissement à eau chaude, EXA1 HE est équipé de 477 nœuds de calcul basés sur des processeurs Grace Hopper Superchips de NVIDIA.

L'interconnexion du système est basée sur la dernière version du système BullSequana eXascale Interconnect (BXI) d'Eviden, la seule technologie d'interconnexion européenne. Le réseau repose sur une topologie DragonFly et est composé de 156 commutateurs. Ce premier ordinateur accéléré par BXI ouvre la voie aux futures technologies BXI pour les systèmes exaflopiques et d'intelligence artificielle. Il répondra aux besoins futurs des centres de recherche et des centres industriels du monde entier.

EXA1 répond aux exigences des programmes de défense mis en œuvre à la Direction des applications militaires du CEA. Afin d'être de plus en plus représentative de phénomènes complexes, la simulation nécessite une augmentation constante de la performance des supercalculateurs, garantissant le maintien de temps de calcul raisonnables pour franchir les différentes étapes des programmes gouvernementaux, ainsi que la maîtrise de la consommation énergétique des centres de calcul.

Emmanuel Le Roux, SVP, Global Head of HPC, AI and Quantum chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes très honorés de ce contrat avec le CEA qui renouvelle sa confiance à Eviden, en poursuivant le programme EXA1 avec les équipes du Groupe et en prolongeant ainsi une relation qui dure depuis plus de 20 ans. Avec ses systèmes de calcul haute performance " Made in Europe ", comme le BullSequana XH3000 et l'interconnexion BXI, co-conçus avec le CEA et produits dans son usine d'Angers, Eviden accompagne les organismes privés et publics, comme la Direction des applications militaires du CEA, dans leurs enjeux de souveraineté européenne, en leur permettant de tirer pleinement parti de leurs données tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité en toutes circonstances. »

Jacques-Charles Lafoucrière, directeur de programme au sein de la Direction des applications militaires du CEA, a déclaré : « Le CEA se réjouit du déploiement complet de ce nouveau système. Les premières applications ayant déjà été exécutées sur ce système, grâce aux meilleures technologies accélérées qui ont également été choisies pour les systèmes Exascale, la Direction des applications militaires du CEA sera en mesure de répondre à ses besoins en matière de HPC et d'IA pour les futurs défis de son programme Simulation. »

