Unispace Group annonce la nomination d’un nouveau PDG pour la région EMEA

LONDRES, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unispace Group a annoncé ce jour avoir embauché Rob Frank, opérant à Londres, en qualité de PDG du département Aménagement des espaces d’entreprise pour la région EMEA, ainsi que des arrivées essentielles au sein de l’équipe de direction de la région EMEA qui se trouve actuellement en pleine expansion.



Frank dispose d’une grande expérience en qualité de directeur du conseil d’administration, et assure une croissance rentable pour des multinationales spécialisées dans l’aménagement des espaces de travail telles que BW : Workplace Experts, Morgan Sindall et Overbury. Frank sera responsable de la livraison de bout en bout de l’offre aménagement des espaces d’entreprise d’Unispace pour les clients tout au long du cycle de vie en matière de stratégie, de conception et de construction sur les marchés de la région EMEA.

« C’est une superbe opportunité que de rejoindre une entreprise aussi progressive, proposant une offre unique, » a commenté Frank. « Je m’engage à garantir l’excellence en matière de mise en œuvre, avec une attention particulière à l’intégration de services pour nos précieux clients à travers toute l’Europe. »

David Broderick rejoint également l’activité aménagement des espaces d’entreprise d’Unispace dans le rôle nouvellement créé de responsable des opérations pour la région EMEA. Broderick apporte une riche expérience en matière de mise en œuvre et de direction de projets de construction dans des secteurs tels que l’aménagement, les bureaux d’entreprise, les sciences de la vie et la finance, entre autres. Sous la responsabilité de Rob Frank, Broderick dirigera la mise en œuvre de la méthodologie d’approche intégrée d’Unispace conformément aux meilleures pratiques dans toute la région, et aidera l’entreprise à réaliser la prochaine phase de croissance.

Enfin, Charlotte Sword, qui nous vient de l’agence de renommée mondiale Foster + Partners, a également été nommé par Unispace Group au poste international de directrice des ressources humaines du groupe. Fière de près de 30 ans d’expérience à travers divers secteurs, Sword a été à la tête d’équipes RH mondiales à travers différentes zones géographiques.

Depuis son acquisition par la société de capital-investissement PAG en 2020, Unispace a élargi ses offres de services à ses clients dans de nouveaux secteurs et marchés verticaux avec une croissance organique intentionnelle et, au cours des dernières années, des acquisitions clés telles que celles de Bulb, BPE et Downstream. Cela a permis une évolution de l’activité, auparavant axée sur l’aménagement des espaces d’entreprise, vers un portefeuille de marques, notamment Unispace Life Sciences (dans les secteurs hautement réglementés) et Downstream (dans les environnements basés sur l’expérience et conditionnés par les marques).

Les nouvelles recrues établiront les liens avec l’offre de services accrue d’Unispace Group, et optimiseront ainsi la capacité de mise en œuvre à grande échelle sur le plan international comme local, et à travers plusieurs secteurs verticaux.

Ces annonces font suite à celle de l’arrivée récente de Justin Tydeman en tant que PDG d’Unispace Group en avril, également au sein du studio situé à Londres. Tydeman dispose de 15 années d’expérience dans des postes de PDG auprès de leaders internationaux du marché des services généraux, notamment auprès de Compass Group, Selecta et PHS, et possède une solide expérience en matière de croissance durable et d’orientation client dans des activités de services.

Remarques de l’éditeur

À propos d’Unispace Group

Leader mondial en matière de stratégie, de conception et de construction, Unispace Group crée des espaces centrés sur les personnes et ambitieux ; au sein de bureaux, de laboratoires et d´établissements axés sur les sciences de la vie, de centres hôteliers et sportifs et d’espaces de vente au détail. Parmi les marques présentes dans son portefeuille, on peut citer l’agence de design Downstream , entreprise spécialiste de l’aménagement de laboratoires Unispace Life Sciences , de design et de construction d’espaces de travail Unispace . Certaines des plus grandes entreprises et marques du monde comptent parmi ses clients, notamment Pernod Ricard, Hugo Boss, Biogen, Tata Consultancy Group, Boston Scientific, Eli Lilly, Orrick, Las Vegas Raiders et l’Université de l’Oregon, parmi tant d’autres. Le groupe emploie plus de 800 personnes et est présent dans plus de 25 pays en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

