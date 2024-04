Il Gruppo Unispace annuncia la nomina di un nuovo CEO per la regione EMEA

LONDRA, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Gruppo Unispace annuncia oggi la nomina di Rob Frank, a Londra, in qualità di CEO, Corporate Interiors, EMEA, e l’aggiunta di elementi chiave al team di leadership in continua crescita dell’area EMEA.

Frank è un esperto consigliere di amministrazione che ha consentito una crescita redditizia ad aziende multinazionali di allestimento di ambienti di lavoro come BW: Workplace Experts, Morgan Sindall e Overbury. Frank sarà responsabile della realizzazione end-to-end dell’offerta di Unispace per gli interni di ambienti di lavoro aziendali per i clienti, attraverso la strategia, la progettazione e il ciclo di vita della costruzione nei mercati EMEA.

“È un’opportunità fantastica entrare a far parte di un’azienda così innovativa e con un’offerta unica. Mi impegno a garantire l’eccellenza delle consegne e l’attenzione all’integrazione dei servizi per i nostri preziosi clienti in tutta Europa”, ha dichiarato Frank.

È entrato nella divisione interni aziendali di Unispace anche David Broderick, con un ruolo di nuova creazione come Head of Operations, EMEA. Broderick apporta una grande esperienza nella realizzazione e nella conduzione di progetti edilizi in diversi settori, tra cui l'allestimento degli spazi interni, gli uffici aziendali, le scienze biologiche e il finanziario, solo per citarne alcuni. Facendo capo a Rob Frank, Broderick guiderà la realizzazione delle migliori prassi della metodologia di approccio integrato di Unispace in tutta la regione e aiuterà l’azienda a portare avanti la prossima fase di crescita.

Infine, proveniente da Foster + Partners, azienda di fama mondiale, Charlotte Sword, nominata dal Gruppo Unispace nel ruolo globale di Group Chief People Officer. Con quasi 30 anni di esperienza in diversi settori, Sword ha guidato team HR globali in diverse aree geografiche.

Da quando è stata acquisita dalla società di private equity PAG nel 2020, Unispace ha ampliato l’offerta di servizi ai clienti in nuovi verticali e mercati, grazie ad una crescita organica intenzionale e alle acquisizioni chiave degli ultimi anni di Bulb, BPE e Downstream. In questo modo l’attività è evoluta, passando da una focalizzazione sugli interni aziendali a un portafoglio di marchi, tra cui Unispace Life Sciences (settori altamente regolamentati) e Downstream (ambienti esperienziali basati sul marchio).

Le nuove assunzioni collegheranno l’aumento dell’offerta di servizi del Gruppo Unispace, ottimizzando la capacità di produrre su scala globale e locale e attraverso molteplici verticali industriali.

Gli annunci seguono la notizia del recente ingresso in aprile di Justin Tydeman come CEO del Gruppo Unispace, sempre con sede a Londra. Tydeman ha alle spalle 15 anni di ruoli come CEO in aziende leader del mercato internazionale dei servizi per le strutture, tra cui Compass Group, Selecta e PHS; inoltre, vanta una solida esperienza nella realizzazione di crescita sostenibile e nella focalizzazione sul cliente nelle aziende di servizi.

Un leader globale nella strategia, nella progettazione e nella costruzione, che crea spazi a misura d’uomo negli uffici, nei laboratori e nelle strutture per le scienze biologiche, nell’ospitalità e negli impianti sportivi, e nei locali di vendita al dettaglio. I marchi in portafoglio includono l’agenzia di experience design Downstream , lo specialista di allestimenti di laboratori Unispace e la società di progettazione e costruzione di ambienti di lavoro Unispace . Tra i suoi clienti ci sono alcune delle più grandi aziende e marchi del mondo, tra cui Pernod Ricard, Hugo Boss, Biogen, Tata Consultancy Group, Boston Scientific, Eli Lilly, Orrick, Las Vegas Raiders e l’Università dell’Oregon, solo per citarne alcuni. L’azienda impiega oltre 800 persone e ha sedi in oltre 25 Paesi nelle Americhe, in Asia, in Europa, in Australia e in Nuova Zelanda.

