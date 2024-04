Le Rapport sur les dons 2024 de CanaDon révèle que le nombre de Canadiens qui versent des dons de bienfaisance a atteint son plus bas niveau de l’histoire récente

TORONTO, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon, la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, a rendu publique la septième édition de son Rapport sur les dons : un aperçu annuel du secteur caritatif et de l’état des dons. Le Rapport sur les dons de 2024 : De la déconnexion à l’action met en évidence une baisse significative du nombre de Canadiens faisant des dons aux organismes de bienfaisance, alors que des milliers de ces organismes peinent à répondre à la demande accrue pour leurs services; le niveau de déconnexion vécu par les Canadiens complique davantage leur capacité à voir comment ils peuvent avoir un impact. Le rapport complet est disponible en ligne ici.



« L’une des constatations les plus importantes du rapport de cette année est la baisse continue du taux de dons qui est en partie due à l’effilochement des réseaux sociaux et au sentiment de déconnexion et d’isolement vécu par les Canadiens. Il s’ensuit qu’ils ont du mal à voir comment ils peuvent faire changer les choses, déclare Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. En même temps, le montant des dons de bienfaisance augmente, ce qui signifie que les personnes qui en versent donnent davantage. Cette tendance inquiétante met en évidence la vulnérabilité du secteur caritatif. S’appuyer sur un groupe de plus en plus restreint de donateurs ayant la capacité et la volonté de continuer à donner toujours plus présente un risque important pour la durabilité des organismes de bienfaisance en période d’incertitude économique. »

Principales constatations du Rapport sur les dons 2024

Le rapport — produit avec le soutien d’Imagine Canada et du partenaire principal et fournisseur de données, Environics Analytics — révèle de nouvelles données relatives à l’état des dons au Canada et à la santé du secteur caritatif. Les principales conclusions comprennent :

La participation aux dons diminue : Pour la onzième année consécutive, le nombre de Canadiens faisant des dons de bienfaisance a diminué. Au cours de cette période, les données des déclarants de l’Agence du revenu du Canada montrent que les taux de dons ont diminué, passant de 23,4 % en 2010 à 17,7 % en 2021. Des résultats similaires ont également été mis en évidence, ce qui révèle que la participation aux dons a chuté de 82 % en 2013 à 60 % dans notre enquête de 2023.



Les Canadiens dont le réseau social est plus petit donnent moins et font moins de bénévolat : Les Canadiens sont de plus en plus déconnectés et leurs réseaux sociaux se sont rétrécis; ce constat est directement lié aux taux de dons plus faibles. De 2013 à 2022, le nombre de Canadiens ayant six amis proches ou plus a diminué de 40 % (de 37 % à 22 %), et ceux qui ressentent un très fort sentiment d’appartenance à leur communauté ont chuté de 12 points de pourcentage. Plus de 80 pour cent (84 %) des personnes ayant de nombreux amis proches font des dons, tandis qu’un peu plus de la moitié (53 %) de celles qui en ont très peu en font.



L’écart entre ce que disent les Canadiens et les mesures qu’ils prennent est important : Seulement 1,5 % des dons effectués par l’intermédiaire de CanaDon sont orientés vers des organismes de bienfaisance axés sur l’environnement, alors que 32 % des Canadiens identifient le changement climatique ou la protection de l’environnement comme l’une de leurs principales causes, et que près de la moitié (48 %) se disent au moins un peu régulièrement anxieux face au changement climatique.



La demande pour des services de bienfaisance est élevée : Plus de la moitié (57 %) des organismes de bienfaisance ne sont pas en mesure de répondre aux niveaux actuels de la demande, ce qui témoigne de l’écart entre les défis croissants auxquels ils sont confrontés et leur capacité à fournir un soutien. Un Canadien sur cinq a utilisé des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels en 2023, selon un sondage Ipsos commandé par CanaDon à l’automne précédent. Près de sept personnes sur dix (69 %) ont déclaré que c’était la première fois qu’elles dépendaient d’un organisme de bienfaisance.



Le Rapport sur les dons révèle également d’autres facteurs importants qui contribuent au déclin du nombre de dons de bienfaisance, ou de la participation aux dons, notamment :

Des tensions financières exacerbées par l’inflation et l’incertitude économique.

Le manque de clarté quant à l’impact des dons de bienfaisance.

La diminution de l’engagement des jeunes Canadiens pour les dons de bienfaisance par rapport aux générations précédentes. Cela constitue une préoccupation majeure pour l’avenir des organismes de bienfaisance, qui dépendent de plus en plus de donateurs plus âgés.

Le déclin de la religiosité chez les Canadiens.

De 2019 à 2023, les dons versés en ligne par l’intermédiaire de CanaDon ont presque doublé. C’est l’une des conclusions les plus marquantes du Rapport sur les dons. Les dons mensuels continuent aussi d’augmenter (11 %), probablement en raison de la persistance des problèmes d’abordabilité et du fait que les Canadiens établissent un budget pour les dons planifiés. Les dons de titres continuent également d’augmenter rapidement (32 % en 2023). Le seul groupe démographique ayant connu une augmentation des dons est celui des banlieues et des zones rurales.

« Malgré les nombreuses tendances inquiétantes qui mettent en danger les organismes de bienfaisance, on observe aussi des points positifs, notamment l’augmentation des dons mensuels et de titres, explique M. Chang. Même si les problèmes d’abordabilité ne se sont pas stabilisés, il est essentiel que les Canadiens qui sont en mesure de donner le fassent pour aider les Canadiens dans le besoin en faisant un don, en faisant du bénévolat ou en prenant d’autres mesures. »

Au sujet du Rapport sur les dons 2024

Le Rapport sur les dons 2024 rassemble des informations et des analyses critiques provenant de plusieurs sources de données. Pour aider les Canadiens à comprendre les défis auxquels les organismes de bienfaisance sont confrontés et l’importance de leurs dons, CanaDon a demandé à Léger Opinion de mener un sondage en ligne. Réalisé par 1230 Canadiens, il donne un aperçu faisant autorité de l’état actuel du secteur caritatif. Le rapport utilise également les vastes volumes de données sur les dons en ligne de CanaDon, qui comprennent plus de 430 M$ de dons versés par plus de 839 000 Canadiens en soutien à des milliers d’organismes de bienfaisance au Canada en 2023 seulement. Environics Analytics a fourni son analyse et ses commentaires concernant les tendances démographiques, financières, psychographiques et comportementales relativement aux données de CanaDon. Enfin, Imagine Canada a fourni une analyse approfondie et a vérifié les diverses données de l’Agence du revenu du Canada.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, mais aussi un organisme de bienfaisance faisant progresser la philanthropie au moyen de la technologie. Pour les Canadiens, CanadaHelps.org est une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada. L’organisme administre aussi UniteforChange.com, où les Canadiens peuvent découvrir et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent renforcer leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 4,6 millions de personnes ont versé plus de 3 milliards de dollars par l’intermédiaire de CanaDon. Contactez CanaDon sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn.

