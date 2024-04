Futurpreneur reçoit un engagement de 60 millions $ de la part du gouvernement du Canada pour accroître l’accès à la propriété d’entreprise chez les jeunes adultes

OTTAWA, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les jeunes entrepreneur.e.s de tout le pays ont désormais une meilleure chance de démarrer ou d’acheter une entreprise avec succès, grâce à un financement renouvelé du gouvernement du Canada de 60 millions de dollars sur cinq ans à Futurpreneur Canada, tel qu’annoncé hier dans le budget fédéral de 2024.



Le budget de 2024, présenté par l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, se fonde sur l’investissement de 161,5 millions de dollars du gouvernement fédéral dans les programmes inclusifs de Futurpreneur pour les jeunes entrepreneur.e.s depuis 2001. Cet engagement renforce la capacité de Futurpreneur à faire en sorte qu’un plus grand nombre de jeunes adultes aient accès aux capitaux d’emprunt, au mentorat et aux ressources nécessaires pour transformer leurs rêves en entreprises prospères.

« Ce partenariat renouvelé intervient à un moment crucial pour les jeunes à la recherche de moyens significatifs de progresser financièrement », a déclaré Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. « Grâce à cet engagement financier accru, Futurpreneur permettra aux jeunes entrepreneur.e.s d’accéder plus facilement à la propriété d’entreprise, en les aidant à bâtir leur propre prospérité tout en créant un avenir économique solide pour le Canada. »

Au cours de la prochaine décennie , 76 % des propriétaires de petites entreprises au Canada prendront leur retraite. Par ailleurs, la génération Z et les millénariaux sont de plus en plus intéressés à devenir propriétaires d’entreprise. Grâce à cet engagement du gouvernement du Canada, Futurpreneur s’assurera que ses programmes continuent de toucher les jeunes fondateurs.trices qui en ont le plus besoin, encourageant ainsi la prochaine génération de jeunes propriétaires d’entreprises à considérer l’entrepreneuriat comme une option viable pour leur carrière.

« Depuis plus de deux décennies, le travail de Futurpreneur Canada a aidé des dizaines de milliers de jeunes entrepreneur.e.s à travers le pays, et grâce au budget de 2024, notre gouvernement va s’assurer de pouvoir aider des milliers d’autres à démarrer et à développer leur entreprise », a déclaré l’honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise. « L’annonce d’hier est une excellente nouvelle pour les jeunes entrepreneur.e.s et pour l’économie canadienne. »

Grâce à l’engagement du gouvernement et le financement corporatif et des provinces que celui-ci contribuera à obtenir, Futurpreneur pourra s’appuyer sur ses 28 années de succès en continuant à aider les jeunes entrepreneur.e.s à atteindre leurs objectifs d’affaires. Ceci permettra de renforcer la résilience économique du pays, dans les rues principales du Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires.

« Le financement renouvelé du gouvernement du Canada à Futurpreneur annoncé dans le budget de 2024, s’appuie sur notre partenariat fructueux depuis 2001 et témoigne du rôle important que jouent les entreprises fondées par de jeunes entrepreneur.e.s, dans la création d’une prospérité économique inclusive dans l’ensemble du pays. Ce financement permettra de s’assurer que, lorsque la génération actuelle d’entrepreneur.e.s prendra sa retraite dans les années à venir, une nouvelle génération sera prête à démarrer ou acheter les entreprises qui dynamiseront l’économie canadienne pendant de nombreuses années », a déclaré David Aisenstat, président du conseil d’administration de Futurpreneur et chef de la direction de Keg Restaurants Ltd.

Futurpreneur adopte une approche inclusive de l’entrepreneuriat, en mettant l’accent sur un leadership représentatif et sur l’importance de la représentation pour établir des liens authentiques avec les communautés que nous servons, comprendre leurs défis et offrir des solutions adaptées afin d’aider les fondateurs.rices en quête d’équité à démarrer, à acheter ou à faire croître leur entreprise avec succès. Sur les centaines d’entreprises fondées par les jeunes entrepreneur.e.s que Futurpreneur soutient chaque année, plus de 40 % sont dirigées par des femmes et plus de 20 % par des fondateurs.rices noir.e.s et/ou autochtones.

Par le biais de son Programme de démarrage phare, son Programme pour les flexipreneur.e.s, son Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s autochtones et son Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s noir.e.s, Futurpreneur soutient les propriétaires de petites entreprises de divers horizons, secteurs et régions, en leur fournissant les ressources nécessaires pour démarrer et réussir.

« Au nom de notre équipe pancanadienne, de notre conseil d’administration, de nos plus de 350 organisations partenaires, de nos plus de 2 600 mentor.e.s et des milliers de jeunes entrepreneur.e.s que nous soutenons à travers le Canada, je tiens à remercier le gouvernement du Canada, l’ISDE et l’honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, pour leur engagement continu, qui permettra à Futurpreneur d’accroître son influence, en veillant à ce que l’entrepreneuriat soit accessible à tous les jeunes futur.e.s propriétaires d’entreprise dans tout le pays », a déclaré Mme Greve Young. « Ensemble, nous construirons une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente, un.e Futurpreneur.e à la fois. »



À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur est un organisme national à but non lucratif qui offre des prêts sans garantie, du mentorat et des ressources aux jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons, âgé.e.s de 18 à 39 ans, qui cherchent à démarrer ou à développer leur entreprise au Canada. Ayant pour mandat d’aider les jeunes entrepreneur.e.s à concrétiser leurs idées d’affaires, Futurpreneur offre un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) pour aider les propriétaires d’entreprise à démarrer et à réussir.

Fondée en 1996, l’organisation a été créée pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes Canadien.ne.s en tant que pilier essentiel de la diversification de l’économie, de la création d’emplois et de la promotion d’un avenir durable. Depuis lors, Futurpreneur a aidé plus de 17 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer de petites entreprises en pleine croissance dans tout le Canada, avec le soutien indéfectible du gouvernement du Canada depuis 2001.

Futurpreneur est membre fondateur de l’ Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 , représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

