COURTOIS SA : Chiffre d'affaires T1-2024

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com

D iffus é le 1 7 avril 202 4 après bourse





Informations Trimestrielles au 31 mars 2024









1- Chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2024 (en K€)





(En K€) 2023 2024 Chiffre D’Affaires Courtois SA (Société Mère) Premier trimestre 199 214 Total Société Mère à fin mars 199 214 Chiffre D’Affaires Consolidé du Groupe Premier Trimestre Rénovation d'Immeubles 7 7 Gestion des Immeubles 219 233 Promotion Immobilière 12 13 Total Groupe cumul à fin mars 238 253







2- Rapport d’activité du 1er janvier au 31 mars 2024

2-1) Montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires (pour le 1 er trimestre 202 4 ) :

a) Gestion d’immeubles : 233 K€

b) Rénovation d’Immeubles : 7 K€

c) Promotion Immobilière : 13 K€

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Courtois totalise au 31 mars 2024 un montant de 253 K€ contre

238 K€ au 31 mars 2023.

2-1-1 Activité de rénovation d’Immeubles :

 FONCIERE IMMOBILIERE COURTOIS

Le montant du stock s’élève à 4 171 K€ TTC contre 4 193 K€ TTC au 31 mars 2023.

La commercialisation de l’immeuble à Matabiau à TOULOUSE est en cours de commercialisation.

 COURBEVOIE 157 TIMBAUD (détention 51%)

Le montant du stock s’élève à 2 481 K€.

Le permis de construire est purgé de tout recours en février 2024.

2-1-1 Activité de promotion Immobilière :

Métropole de Toulouse

 Opération CUGNAUX (détention 100%) : le montant du stock au 31 mars 2024 est de 542 K€ HT.

2-1-1 Activité de gestion des immeubles :

Cette activité totalise 233 K€ de loyers.

Tous les locaux sont loués à l’exception du local industriel à Vitrolles sous promesse de vente avec un promoteur et un studio d’habitation à Paris 18ième ; qui vient d’être libéré.

2-2) Description générale de la situation financière et des résultats de la société et des sociétés qu’elle contrôle au 31 mars 2024 :

Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés s’élèvent à 3 527 K€ :

Rénovation d’immeubles : 3 126 K€,

Gestion d’immeubles : 401 K€.

2-3) Explications des opérations et évènements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière :

a) Ondes : promesse de vente signée avec un lotisseur, instruction de l’autorisation d’urbanisme par la mairie.

b) Vitrolles : deux recours gracieux sur le permis de construire, les pourparlers sont en cours.

c) Courbevoie 157 Timbaud :

 une trentaine de contacts ont été pris auprès des riverains ainsi que des personnes de la Garenne Colombes et de Levallois-Perret,

 une promesse de vente a été signée pour 1 100 K€,

 grâce au déplacement possible d’un transformateur un studio deviendra un 2 pièces.

Pièce jointe