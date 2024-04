Publicis Groupe : proposition de nouvelle structure de gouvernance

Paris, le 17 avril 2024 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui soumettre aux actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 29 mai 2024 un changement des statuts de la société.

Le groupe Publicis connaît depuis plusieurs années un succès exemplaire et solide, grâce à un positionnement correspondant aux besoins des clients les plus exigeants, des actifs exceptionnels et des équipes hors pair emmenées par le Président du Directoire, Arthur Sadoun. Soucieux de pérenniser ce succès ainsi que les équipes managériales qui l’ont réalisé, et alors que son mandat arrive à échéance lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de 2025, Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance, a soumis aux instances du Groupe le retour de l’entreprise à la forme de Société Anonyme à Conseil d’Administration.

Au terme d’un processus long et rigoureux, le Conseil de Surveillance a approuvé à l’unanimité la transformation de structure juridique de l’entreprise, qui sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale le 29 Mai 2024.

Dans cette nouvelle structure, Arthur Sadoun, actuellement Président du Directoire, deviendrait Président-Directeur Général du Conseil d'Administration. Cette nomination serait accompagnée par la création de la fonction d’administrateur référent et le renforcement des comités du conseil, dans le cadre d'une gouvernance harmonieuse et équilibrée, conforme aux recommandations AFEP-MEDEF.

Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance, serait nommé Président d'Honneur, afin que le Groupe puisse continuer à bénéficier de sa connaissance du marché, de son expérience et de son énergie. En plus d’être invité à assister aux réunions du conseil d'administration, Maurice Lévy présiderait un groupe mixte d’administrateurs et de dirigeants, chargé des réflexions sur l’innovation et la prospective.

Ces changements permettraient de poursuivre le tandem formé par Maurice Lévy et Arthur Sadoun qui, au cours des sept dernières années, a contribué à faire de Publicis la première valeur boursière de son secteur.

« Le groupe Publicis a su de tous temps anticiper sur les changements et se transformer pour faire face aux défis de l’avenir » déclare Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance. « S’il est une responsabilité essentielle pour un conseil, c’est bien celle de doter l’entreprise de la gouvernance la plus appropriée aux temps et aux défis à venir et de bien choisir les équipes pour porter cet avenir. C’est ce qui m’a conduit à faire la proposition de revenir à la société à conseil d’administration et de confier le rôle de président directeur général à Arthur Sadoun. C’est la solution la plus efficace pour maintenir le succès de l’entreprise et l’inscrire dans la durée. Je suis très heureux que le conseil ait été unanime dans ce choix et convaincu que les actionnaires le soutiendront, car ils y verront la préservation des recettes qui ont fait la réussite et la valorisation de Publicis. »

« L’objectif de cette évolution dans la structure juridique est simple : préserver les raisons du succès de Publicis et pérenniser le modèle qui a fait de la société la première capitalisation boursière de l’industrie. Elle permettrait en outre de maintenir le tandem que nous avons formé avec Maurice Lévy depuis 2017, propulsant Publicis au sommet de son secteur. La stabilité de notre partenariat, l’incroyable diversité des talents de Publicis Groupe et notre offre unique nous rendent plus confiants que jamais dans notre capacité à accompagner nos clients dans leur transformation pour leur permettre de réussir dans un contexte en perpétuelle évolution. Ce sont les raisons qui devraient conduire nos actionnaires à soutenir ce projet. » ajoute Arthur Sadoun, Président du Directoire.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Contact Publicis Groupe

Amy Hadfield



Jean-Michel Bonamy

Directrice de la Communication

Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 70 75

+ 33 (0)1 44 43 74 88 amy.hadfield@publicisgroupe.com



jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com



Retrouvez le communiqué de presse ici