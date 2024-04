Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle - 1er Trimestre 2024

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 17 avril 2024

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2024

Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2024

En milliers d'euros 1er Trimestre 2024 1er Trimestre 2023 Variation en % Hôtel Regina Paris 3 019 3 521 -14% Hôtel Majestic - Spa Paris 1 134 1 362 -17% Hôtel Raphael Paris 2 904 3 076 -6% TOTAL 7 057 7 959 -11%





Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 7 057 K€ au 31 mars 2024 pour 7 959 K€ au 31 mars 2023.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 52,69 % au 31 mars 2024 pour 58,83 % au 31 mars 2023. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 504,32 € pour 517,27 € l’an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 265,71 € hors taxes. Il était de 304,30 € au 31 mars 2023.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 3 019 K€ avec un taux d’occupation est de 51,36% au 31 mars 2024, il était de 59 % au 31 mars 2023. Ce chiffre d’affaires s’explique par un maintien du positionnement élevé du prix moyen à 574,61 euros en 2024 contre 570 euros en 2023 mais un taux d’occupation en recul du fait des travaux en cours de réalisation sur le 1er trimestre 2024, entrainant un RevPar de 295 € pour 335 € au 31 mars 2023.

L’hôtel Raphael réalise un chiffre d’affaires de 2 904 K€ pour 3 076 K€ au 31 mars 2023. Son taux d’occupation est de 59,89% au 31 mars 2024, il était de 63 % au 31 mars 2023. Le prix moyen s’élève à 463,27 € pour 476 € en 2023 soit un RevPar de 277,30 € pour 302 € au 31 mars 2023.

Au 31 mars 2024, l’hôtel Majestic subit également une baisse de son chiffre d’affaires. Il atteint 1 134 K€ contre

1 362 K€ au 31 mars 2023. Cette diminution s’explique par une baisse de son taux d’occupation, atteignant les

44,53 % contre 52 % au 31 mars 2023, mais également par un prix moyen qui s’élève à 445,30 euros pour 488 euros en 2023. Il en résulte un RevPar de 198,31 € pour 255 € l’année dernière.

Les Résultats de la société au 31 mars 2024



Le résultat net au 31 mars 2024 est une perte de 1 567 K€ pour une perte de 89 K€ au 31 mars 2023.

L’excédent brut d’exploitation est une perte de 450 K€ pour un profit de 901 K€ 2023.

Vous trouverez ci-dessous les principaux agrégats du compte de résultat au 31 mars 2024.

S.A. En € 31 03 2024 31 03 2023 Variation en € Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 52,69% 58,83% -6,14 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 504,32 517,27 -12,95 -2,50% Total Chiffre d'affaires 7 057 027 7 959 041 -902 014 -11,33% Total des Produits d'Exploitation 7 057 708 8 043 046 -985 337 -12,25% Total des charges d'Exploitation -7 507 383 -7 141 245 -366 137 5,13% Excédent Brut d'Exploitation -449 674 901 800 -1 351 475 -149,86% Amortissements et Provisions -1 274 321 -836 147 -438 173 52,40% RESULTAT D'EXPLOITATION -1 723 995 65 653 -1 789 648 -2725,93% RESULTAT FINANCIER 244 612 17 214 227 397 1320,97% Résultat Courant -1 479 383 82 867 -1 562 251 -1885,25% RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 RESULTAT AVANT IS & PARTICIP -1 479 383 82 867 -1 562 251 -1885,25% PARTICIPATION et IS -87 503 -172 000 84 497 -49,13% RESULTAT NET -1 566 886 -89 133 -1 477 754 1657,92%





Au 31 mars 2024, la trésorerie active s’élève à 35,2 M€, elle était de 31,9 M€ au 31 mars 2023. Les emprunts en cours représentent un solde de 14,7 M€.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 33,1 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 35,1 M€.





Faits marquants du trimestre

Ce premier trimestre 2024 a été largement consacré à la rénovation des établissements en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 notamment.

L’hôtel Regina effectue le changement de son groupe électrogène et en profite pour rénover sa terrasse. Ces travaux devraient être terminés au début du 2e trimestre. Il a effectué également la réfection de douze salles de bain et la rénovation de ses espaces de restauration est en cours.

L’hôtel Raphael a rénové ses espaces de restauration du rez-de-chaussée dans un style très parisien et la chambre témoin est en cours de réalisation pour préparer les travaux de rénovation totale de l’hôtel prévus en fin d’année 2024.

L’hôtel Majestic a achevé la rénovation de toutes ses salles de bains et de ses chambres afin d’accueillir les clients dans des unités de prestige.

Parallèlement à ces travaux qui ont conduit à une baisse de notre activité par la fermeture de certaines chambres pendant cette période, la guerre en Ukraine perdure ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

L’année 2024 devrait néanmoins montrer une activité soutenue. La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 27 mars 2024

Le conseil d’administration qui s’est tenu le 27 mars 2024 a arrêté les comptes de l’exercice 2023 présentant un bénéfice de 8 482 K€ et un total bilan s’élève à 71,7 M€.

La trésorerie active s’élève à 36,7 M€ au 31 décembre 2023, elle était de 30,3 M€ au 31 décembre 2022. Les emprunts en cours représentent un solde de 15,8 M€ pour 19,9 M€ fin 2022.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 32,8 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 35,1 M€.

Il propose à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2024 le versement d’un dividende de 0,30 € par action, prélevé sur le bénéfice de l’année 2023.

Les comptes annuels, ainsi que le rapport du Conseil d’administration établi en préparation de l’Assemblée générales des actionnaires ont été publiés le 27 mars 2024 et sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique « Téléchargement 2024 ».

