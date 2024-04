Communiqué de presse - extension de RCF Air France-KLM, Air France et KLM

Paris, 17 avril 2024

Air France-KLM, Air France et KLM ont exécuté la première option d’extension d’un an de leurs lignes de crédit renouvelables liées à l’ESG

En avril 2023 Air France-KLM, Air France et KLM ont exécuté deux lignes de crédit renouvelables (“RCF”) liées aux indicateurs clés de performance ESG avec un pool d’institutions financières internationales, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros.

Air France-KLM et Air France ont exécuté l'option accordéon de la facilité pour augmenter la RCF d'un montant de 90 millions d'euros, ce qui porte le montant des deux RCF à environ 2,3 milliards d'euros.

Air France-KLM et Air France

Air France-KLM et Air France, co-emprunteur, ont signé en avril 2023 une ligne de crédit renouvelable liée au développement durable d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Cette ligne avait une échéance initiale à 2026, comprenait deux options d'extension d'un an et une option d'augmentation en accordéon. Aujourd'hui, Air France-KLM et Air France ont annoncé avoir exécuté l'option d'extension d'un an, portant l'échéance à 2027, et l'option d'augmentation en accordéon de 90 millions d'euros, apportant un montant total d’environ 1,3 milliard d'euros.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) et Natixis ont agi conjointement en tant que coordinateurs globaux, coordinateurs ESG et agents de documentation pour les RCF conclus avec un syndicat actuel de 16 banques internationales.

KLM

En avril 2023 KLM a signé une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 1,0 milliard d'euros comprenant des indicateurs clés de performance ESG.

Cette RCF a une échéance initiale à 2027 et comprend deux options d'extension d'un an ainsi qu'une option en accordéon. Aujourd'hui, KLM a annoncé avoir exécuté l'option d'extension d'un an, portant l'échéance à 2028.

ABN AMRO, ING et Rabobank (agent du document) ont été les coordinateurs de la RCF, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) agissant en tant que coordinateur pour les objectifs ESG. La RCF de KLM a été conclue avec un syndicat de 14 banques internationales.

