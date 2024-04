ClearPoint Neuro beglückwünscht seinem Partner AviadoBio zur Behandlung des ersten Patienten in der klinischen Studie ASPIRE-FTD, in der AVB-101 für frontotemporale Demenz mit GRN-Mutationen evaluiert wird

SOLANA BEACH, Kalifornien, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT) (das „Unternehmen“), ein globales Unternehmen für Geräte, Zellen und Gentherapie, das präzise Navigation im Gehirn und in der Wirbelsäule anbietet, beglückwünscht heute seinen Partner AviadoBio zur Behandlung des ersten Patienten in der klinischen Studie ASPIRE-FTD der Phase-1/2, in der die Gentherapie AVB-101 bei Menschen mit frontotemporaler Demenz (FTD) mit Progranulin-Mutationen (GRN) untersucht wird.



„FTD ist eine wichtige Ursache für Demenz bei Menschen unter 65 Jahren und hat verheerende Auswirkungen auf Patienten und Familien. Die Bedeutung der präzisen Verabreichung dieser einmaligen Gentherapie an den Thalamus bei gleichzeitiger Minimierung der systemischen Exposition ist genau der Anwendungsfall für die minimalinvasive ClearPoint-Plattform für die Verabreichung von Genen und Zellen“, sagte Jeremy Stigall, Chief Business Officer bei ClearPoint Neuro. „Wir sind stolz darauf, AviadoBio und das Team des Krankenhauses Mazowiecki Szpital Bródnowski zu unterstützen, ebenso wie andere zukünftige klinische Prüfzentren in Europa und den USA.“

Weitere Informationen über die ASPIRE-FTD-Studie finden Sie unter https://clinicaltrials.gov/study/NCT06064890.

Über frontotemporale Demenz mit Progranulin-Mutationen (FTD-GRN)

FTD ist eine verheerende Form der früh einsetzenden Demenz, die in der Regel innerhalb von sieben bis 13 Jahren nach Auftreten der Symptome und drei bis zehn Jahre nach der Diagnose zum Tod führt.1,2 Menschen mit FTD leiden häufig unter Persönlichkeitsveränderungen, Verhaltensstörungen, Sprachverlust, Apathie und eingeschränkter Mobilität.3

FTD ist eine der häufigsten Ursachen für Demenz bei Menschen unter 65 Jahren4 mit einer geschätzten Prävalenz von bis zu 4,6 Fällen pro 1.000 Menschen zu einem beliebigen Zeitpunkt.5 FTD tritt in der Regel in jüngeren Jahren auf als die Alzheimer-Erkrankung, und die Mehrzahl der FTD-Fälle tritt zwischen 45 und 68 Jahren auf.6,7 Angesichts des frühen Ausbruchs kann FTD wesentlich größere Auswirkungen auf Arbeit, Familie und Finanzen haben als die Alzheimer-Erkrankung.8 Genetische FTD-Fälle machen etwa ein Drittel der Fälle aus und werden mit autosomal-dominanten Mutationen in drei Genen in Verbindung gebracht, darunter das GRN-Gen (Progranulin).9 Ungefähr 11.000 Menschen in den USA und der EU5 leben mit FTD-GRN, wobei jedes Jahr etwa 2.200 neue Fälle hinzukommen.1,10 Einige FTD-Fälle können falsch identifiziert werden, und häufig kommt es zu Verzögerungen bei der Diagnose. In dem Maße, wie die Aufklärung über die Krankheit, das Wissen über die Genetik sowie die Forschungs- und Behandlungsmöglichkeiten zunehmen, werden diese Zahlen voraussichtlich steigen.

Über ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro ist ein Unternehmen, das Medizinprodukte sowie Zell- und Gentherapien anbietet, die eine präzise Navigation in Gehirn und Wirbelsäule ermöglichen. Das Unternehmen bietet sowohl etablierte klinische Produkte als auch präklinische Entwicklungsdienstleistungen für die kontrollierte Abgabe von Medikamenten und Gerätefunktionen an. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das ClearPoint Neuro Navigation System, ist von der FDA zugelassen und trägt das CE-Zeichen. ClearPoint Neuro arbeitet mit Gesundheits- und Forschungszentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika zusammen. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit den innovativsten Pharma-/Biotech-Unternehmen, akademischen Zentren und Auftragsforschungsinstituten zusammen und bietet Lösungen für die direkte ZNS-Verabreichung von Therapeutika in präklinischen Studien und klinischen Prüfungen weltweit. Bis heute wurden Tausende von Eingriffen durchgeführt und durch das klinische Spezialistenteam des Unternehmens vor Ort unterstützt, das unseren Kunden und Partnern weltweit Unterstützung und Dienstleistungen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearpointneuro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze, die die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des zukünftigen Marktes für seine Produkte und Dienstleistungen sowie andere Leistungen und Ergebnisse enthalten können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und unterliegen den mit dem Geschäft verbundenen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den besonderen Unwägbarkeiten und Risiken gehören solche in Bezug auf: globale und politische Instabilität, Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel sowie makroökonomische und inflationäre Bedingungen; künftige Einnahmen aus dem Verkauf der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Dienstleistungen, die von dem Unternehmen angeboten werden, zu vermarkten, kommerziell zu vertreiben und eine breitere Marktakzeptanz zu erreichen; die Fähigkeit unserer Partner im Bereich der Verabreichung von Biologika und Medikamenten, kommerziellen Erfolg zu erzielen, einschließlich der Verwendung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens bei der Verabreichung von Therapien; die Erwartungen, Prognosen und Schätzungen des Unternehmens in Bezug auf Ausgaben, künftige Einnahmen, den Kapitalbedarf und die Verfügbarkeit von und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung seiner Forschungs- und Entwicklungsprogramme zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum seines Geschäfts zu steuern; die Fähigkeit des Unternehmens, Mitarbeiter zu gewinnen und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; und die Risiken, die mit der Forschung, Entwicklung und Zulassung neuer Produkte verbunden sind. Ausführlichere Informationen zu diesen und weiteren Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen können, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Geschäftsberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.