ClearPoint Neuro felicita a su socio AviadoBio por el primer paciente tratado en su ensayo clínico ASPIRE-FTD que evalúa AVB-101 en personas con demencia frontotemporal con mutaciones en el gen GRN

SOLANA BEACH, California, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (NASDAQ: CLPT) (la «empresa»), una compañía global de dispositivos, células y terapia génica que ofrece navegación precisa en el cerebro y la columna vertebral, felicita hoy a su socio AviadoBio por tratar a su primer paciente en el ensayo clínico de fase 1/2 ASPIRE-FTD que evalúa su terapia génica en investigación AVB-101 en personas con demencia frontotemporal (DFT) con mutaciones en el gen de la progranulina (GRN).



«La DFT es una causa importante de demencia en personas menores de 65 años y tiene un impacto devastador en pacientes y familias. La importancia de administrar con precisión esta terapia génica única en el tálamo, al tiempo que se minimiza la exposición sistémica, es el caso concreto de uso de la plataforma mínimamente invasiva de ClearPoint para la administración de genes y células», afirma Jeremy Stigall, director comercial de ClearPoint Neuro. «Es un orgullo para nosotros apoyar a AviadoBio y al equipo del Hospital Mazowiecki Szpital Bródnowski, así como a otros centros de ensayos clínicos previstos en Europa y Estados Unidos».

Si desea obtener más información sobre el estudio ASPIRE-FTD, consulte https://clinicaltrials.gov/study/NCT06064890.

Acerca de la demencia frontotemporal con mutaciones de la progranulina (DFT-GRN)

La DFT es una forma devastadora de demencia de aparición temprana que suele conducir a la muerte en un plazo de siete a trece años desde la aparición de los síntomas y de tres a diez años desde el diagnóstico.1,2 Las personas con DFT presentan habitualmente cambios de personalidad, alteraciones del comportamiento, pérdida del lenguaje, apatía y movilidad reducida.3

La DFT es una de las principales causas de demencia en personas menores de 65 años4 con una prevalencia estimada en un momento dado de hasta 4,6 casos por cada 1.000 personas.5 La DFT suele afectar a personas más jóvenes que la enfermedad de Alzheimer, y la mayoría de los casos de DFT se manifiestan entre los 45 y los 68 años de edad.6,7 Dada su temprana aparición, la DFT puede tener un impacto mucho mayor en el trabajo, la familia y la economía que la enfermedad de Alzheimer.8 Los casos de DFT genéticos representan aproximadamente un tercio de los casos y están asociados a mutaciones autosómicas dominantes en tres genes, incluido el gen GRN (progranulina).9 Aproximadamente 11.000 personas en EE. UU. y la UE5 padecen DFT-GRN, con aproximadamente 2.200 casos nuevos al año.1,10 Algunos casos de DFT son frecuentemente identificados de forma errónea, y el retraso en el diagnóstico es frecuente. Se estima que estas cifras aumentarán a medida que la educación sobre la enfermedad, el conocimiento de la genética y las opciones de investigación y tratamiento aumenten.

Acerca de ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro es una empresa de dispositivos, células y terapia génica que ofrece navegación precisa en el cerebro y la columna vertebral. La empresa ofrece productos clínicos de probada eficacia y servicios de desarrollo preclínico para la administración controlada de fármacos y dispositivos. El producto estrella de la empresa, el sistema de navegación ClearPoint Neuro, cuenta con la autorización de la FDA y el marcado CE. ClearPoint Neuro colabora con centros sanitarios y de investigación de Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. La empresa también colabora con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas más innovadoras, centros académicos y organizaciones de investigación por contrato que ofrecen soluciones para la administración directa de terapias en el SNC en estudios preclínicos y ensayos clínicos en todo el mundo. Hasta la fecha, se han llevado a cabo miles de procedimientos con el apoyo del equipo de especialistas clínicos sobre el terreno de la empresa, que ofrece asistencia y servicios a nuestros clientes y socios a nivel internacional. Para obtener más información, visite www.clearpointneuro.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación federal sobre valores, que pueden incluir las previsiones de la empresa sobre el mercado futuro de sus productos y servicios, y otros logros y resultados. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales del equipo directivo y están sujetas a los riesgos inherentes al negocio, que pueden hacer que los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre las incertidumbres y riesgos concretos se incluyen los relativos a la inestabilidad mundial y política, las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y las condiciones macroeconómicas e inflacionistas; los ingresos futuros procedentes de las ventas de los productos y servicios de la empresa; la capacidad de la empresa para comercializar y lograr una mayor aceptación en el mercado de los nuevos productos y servicios que ofrezca; la capacidad de nuestros socios biológicos y de administración de fármacos para lograr el éxito comercial, incluido el uso de los productos y servicios de la empresa en la administración de terapias; las expectativas, proyecciones y estimaciones de la empresa en cuanto a gastos, ingresos futuros, necesidades de capital y disponibilidad y necesidad de financiación adicional; la capacidad de la empresa para obtener financiación adicional en apoyo de sus programas de investigación y desarrollo; la capacidad de la empresa para gestionar el crecimiento de su negocio; la capacidad de la empresa para captar y retener a sus empleados clave; y los riesgos inherentes a la investigación, el desarrollo y la aprobación reglamentaria de nuevos productos. En la sección «Factores de riesgo» del informe anual de la empresa incluido en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, que se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, se ofrece información pormenorizada sobre estos y otros factores que podrían afectar a los resultados reales de la empresa. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.