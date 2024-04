ClearPoint Neuro félicite son partenaire AviadoBio pour son premier patient traité dans le cadre de son essai clinique ASPIRE-FTD évaluant l’AVB-101 dans la démence fronto-temporale avec mutations du gène GRN

SOLANA BEACH, Californie, 17 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq : CLPT) (la « Société »), une société mondiale spécialisée dans les dispositifs, de thérapie cellulaire et génique offrant un système de navigation précise à travers le cerveau et la colonne vertébrale, félicite aujourd’hui son partenaire AviadoBio pour son premier patient traité dans le cadre de l’essai clinique de phase I/II ASPIRE-FTD évaluant l’AVB-101, sa thérapie génique expérimentale, chez des personnes atteintes de démence fronto-temporale (DFT) avec mutations de la progranuline (GRN).



« La DFT est une cause importante de démence chez les personnes de moins de 65 ans et a un effet dévastateur sur les patients tout comme sur leurs familles. La plateforme mini-invasive de ClearPoint destinée à l’administration de gènes et de cellules a été précisément conçue pour ce type de cas d’utilisation, dans lequel il est crucial d’administrer avec précision cette thérapie génique unique au niveau du thalamus, tout en minimisant l’exposition systémique, », a déclaré Jeremy Stigall, Directeur commercial de ClearPoint Neuro. « Nous sommes fiers de soutenir AviadoBio ainsi que l’équipe de l’hôpital Mazowiecki Szpital Bródnowski, et, très prochainement, d’autres centres d’essais cliniques en Europe et aux États-Unis. »

Pour plus d’informations sur l’étude ASPIRE-FTD, rendez-vous sur : https://clinicaltrials.gov/study/NCT06064890.

À propos de la démence fronto-temporale avec mutations de la progranuline (DFT-GRN)

La DFT est une forme dévastatrice de démence précoce qui entraîne généralement la mort dans les 7 à 13 ans suivant l’apparition des symptômes, et dans les 3 à 10 ans après le diagnostic.1,2 Les personnes atteintes de DFT présentent généralement des changements de personnalité, des troubles du comportement, une aphasie, une apathie et une perte de mobilité.3

La DFT est l’une des principales causes de démence chez les personnes de moins de 65 ans4, avec une prévalence estimée à tout moment jusqu’à 4,6 cas pour 1 000 personnes.5 La DFT survient généralement à un âge moins avancé que la maladie d’Alzheimer, et la majorité des cas de DFT surviennent entre 45 et 68 ans.6,7 Du fait de son apparition précoce, la DFT peut avoir un impact beaucoup plus important sur le plan professionnel, familial et financier par rapport à la maladie d’Alzheimer.8 Les cas de DFT génétiques représentent environ un tiers des cas et sont associés à des mutations autosomiques dominantes au niveau trois gènes, dont le gène GRN (progranuline).9 Environ 11 000 personnes aux États-Unis et dans l’UE5 sont atteintes de DFT-GRN, et environ 2 200 nouveaux cas émergent chaque année.1,10 Certains cas de DFT peuvent être mal identifiés et les retards de diagnostic sont fréquents. À mesure que l’éducation quant aux maladies, les connaissances en génétique et la recherche ainsi que les options thérapeutiques progressent, ces chiffres devraient augmenter.

À propos de ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro est une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques permettant une navigation précise vers le cerveau et la colonne vertébrale. La Société fournit, de manière exclusive, des produits à usage clinique définis, ainsi que des services de développement au stade préclinique pour l’administration contrôlée de médicaments et de dispositifs. Le produit phare de la Société, le système de neuro-navigation ClearPoint®, a obtenu l’autorisation de la FDA et le marquage CE. ClearPoint Neuro travaille avec des centres de soins et de recherche en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La Société a également noué des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, les centres universitaires et les organismes de recherche sous contrat les plus innovants, fournissant des solutions pour l’administration directe de produits thérapeutiques au système nerveux central dans le cadre d’études précliniques et d’essais cliniques dans le monde entier. À ce jour, l’équipe d’experts cliniques de la Société, qui offre son soutien et ses services à ses clients et partenaires dans le monde entier, a réalisé et accompagné des milliers de procédures. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.clearpointneuro.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives dans le contexte des lois fédérales sur les valeurs mobilières, qui peuvent inclure les attentes de la Société concernant le marché futur de ses produits et services, ainsi que d’autres performances et résultats. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises aux risques inhérents à l’activité, ce qui est susceptible d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et les risques particuliers sont notamment liés : à l’instabilité mondiale et politique, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux pénuries de main-d’œuvre et aux conditions macroéconomiques et inflationnistes ; aux recettes futures tirées de la vente des produits et services de la Société ; à la capacité de la Société à mettre sur le marché et à commercialiser ses nouveaux produits et services et à pénétrer suffisamment le marché ; à la capacité de ses partenaires spécialisés dans les produits biologiques et l’administration de médicaments à connaître un succès commercial, y compris leur utilisation des produits et services de la Société pour l’administration de médicaments ; aux attentes, projections et estimations de la Société concernant les dépenses, les recettes futures, les besoins en capitaux, la disponibilité et la nécessité d’un financement supplémentaire ; à la capacité de la Société à obtenir un financement supplémentaire en vue de soutenir ses programmes de recherche et de développement ; à la capacité de la Société à gérer la croissance de ses activités ; à la capacité de la Société à attirer et à retenir ses employés clés ; et aux risques inhérents à la recherche, au développement et à l’approbation réglementaire de nouveaux produits. Des informations plus détaillées sur ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’affecter les résultats réels de la Société sont décrites dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n’assume aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives.