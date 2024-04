ClearPoint Neuro feliciteert partner AviadoBio met de behandeling van de eerste patiënt in klinisch onderzoek ASPIRE-FTD, waarin AVB-101 wordt geëvalueerd voor frontotemporale dementie met GRN-mutaties

SOLANA BEACH, Californië, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT) (het “bedrijf”), een internationaal bedrijf dat zich toelegt op hulpmiddelen, cel- en gentherapie met nauwkeurige navigatietechnologie naar de hersenen en de wervelkolom, feliciteert vandaag partner AviadoBio met de behandeling van de eerste patiënt in het klinische fase 1/2-onderzoek ASPIRE-FTD waarin de experimentele gentherapie AVB-101 wordt geëvalueerd bij mensen met frontotemporale dementie (FTD) met progranulinemutaties (GRN).



"FTD is een belangrijke doorzaak van dementie bij personen jonger dan 65 jaar en heeft een desastreuze impact voor patiënten en hun familie. De noodzaak om deze eenmalige gentherapie met precisie toe te dienen in de thalamus met minimale systemische blootstelling, is het concrete toepassingsgebied van het minimaal invasieve platform van ClearPoint voor het toedienen van gen- en celtherapie," aldus Jeremy Stigall, Chief Business Officer voor ClearPoint Neuro. "We steunen met trots AviadoBio en het team van het Mazowiecki Szpital Bródnowski-ziekenhuis en de andere toekomstige klinische onderzoekscentra in Europa en de Verenigde Staten."

Ga naar https://clinicaltrials.gov/study/NCT06064890 voor meer informatie over het onderzoek ASPIRE-FTD.

Over frontotemporale dementie met progranulinemutaties (FTD-GRN)

FTD is een desastreuze vorm van dementie in een vroeg levensstadium, die doorgaans resulteert in sterfte binnen 7 tot 13 jaar na het optreden van de eerste symptomen en binnen 3 tot 10 jaar na het stellen van de diagnose.1,2 Mensen met FTD ondervinden over het algemeen persoonlijkheidsveranderingen, gedragsstoornissen, het verlies van hun spraakvermogen, lusteloosheid en mobiliteitsproblemen.3

FTD is een belangrijke oorzaak van dementie bij personen jonger dan 65 jaar4 met een geschatte prevalentie van 4,6 gevallen per 1000 personen.5 FTD komt doorgaans op jongere leeftijd voor dan de ziekte van Alzheimer en de meeste FTD-patiënten zijn tussen 45 en 68 jaar oud.6,7 Gezien de aanwezigheid van FTD in een vroeg levensstadium heeft dit een substantieel zwaardere impact op het werk, het gezin en de financiën in vergelijking met de ziekte van Alzheimer.8 Genetische FTD komt voor in ongeveer een derde van de gevallen en wordt geassocieerd met autosomaal dominante mutaties in drie genen, waaronder het GRN-gen (progranuline).9 In de VS en de EU lijden ongeveer 11.000 mensen5 aan FTD-GRN, met jaarlijks ongeveer 2200 nieuwe gevallen.1,10 In bepaalde gevallen wordt FTD mogelijk verkeerd of te traag gediagnosticeerd. Deze cijfers zullen naar verwachting toenemen door de toenemende kennis over ziekten en genetica, en meer onderzoek en behandelmogelijkheden.

________________________

1 Onyike CU. Neuroepidemiology. 2011;37:166–167

2 Riedl L et al. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:297–310

3 Pressman P and Miller BL. Biol Psychiatry. 2014;75(7):574–581

4 Hendriks S, Peetoom K, Bakker C, et al. Global Prevalence of Young-Onset Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol. 2021;78(9):1080–1090. doi:10.1001/jamaneurol.2021.216

5 Hogan DB et al. Can J Neurol Sci. 2016;43 (Suppl 1):S96–S109

6 Moore KM et al. Lancet Neurol. 19(2):145–156

7 Kansal K et al. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;41:109–122

8 Galvin JE et al. Neurology. 89(20):2049–2056

9 Young JJ et al. Ther Adv Psychopharmacol. 2018;8(1):33–48

10 Kuang, L., et. al. Frontotemporal dementia non-sense mutation of progranulin rescued by aminoglycosides. Human Molecular Genetics 2020;29(4):624-634

Over ClearPoint Neuro

ClearPoint Neuro is een bedrijf gespecialiseerd in hulpmiddelen, cel- en gentherapie met nauwkeurige navigatietechnologie naar de hersenen en de wervelkolom. Het bedrijf voorziet uitsluitend in zowel goedgekeurde klinische producten als preklinische ontwikkelingsservices voor de gereguleerde toediening van medicijnen en het gebruik van hulpmiddelen. Het voornaamste product van het bedrijf, het ClearPoint Neuro Navigation System, is goedgekeurd door het Amerikaanse federale voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FDA) en draagt de CE-markering. ClearPoint Neuro werkt samen met gezondheidsinstellingen en onderzoekscentra in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika. Het bedrijf werkt eveneens samen met de meest innovatieve farmaceutische/biotechnologische bedrijven, academische centra en contract research organisaties, die oplossingen bieden voor de directe toediening van therapeutica in het centrale zenuwstelsel in preklinische en klinische onderzoeken overal ter wereld. Tot dusver werden er duizenden procedures uitgevoerd en ondersteund door het klinische specialistenteam van het bedrijf, dat ondersteuning en diensten levert aan onze internationale klanten en partners. Ga naar www.clearpointneuro.com voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

In dit persbericht zijn toekomstgerichte uitspraken opgenomen binnen de context van de federale effectenwetgeving, die verwachtingen van het bedrijf kunnen inhouden betreffende de toekomstige markt voor zijn producten en diensten, en andere prestaties en resultaten. Deze toekomstgerichte uitspraken berusten op de huidige verwachtingen van de bedrijfsleiding en zijn onderhevig aan de aan de bedrijfsvoering inherente risico's, die mogelijk kunnen verschillen van de werkelijke resultaten van het bedrijf die werden vermeld in of geïmpliceerd door toekomstgerichte uitspraken. De bijzondere hieraan gerelateerde onzekerheden en risico's omvatten: wereldwijde en politieke instabiliteit, onderbrekingen in de toeleveringsketen, personeelstekorten en macro-economische en inflatoire condities; toekomstige inkomsten uit de verkoop van de producten en diensten van het bedrijf; het vermogen van het bedrijf om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen, te commercialiseren en een ruimere marktacceptatie te bereiken; het vermogen van onze partners om biologische geneesmiddelen en de toediening daarvan te commercialiseren, inclusief het gebruik van de producten en diensten van het bedrijf bij de levering van therapieën; de verwachtingen, prognoses en schattingen van het bedrijf met betrekking tot uitgaven, toekomstige inkomsten, kapitaalvereisten en de beschikbaarheid van en noodzaak voor aanvullende financiering; het vermogen van het bedrijf om aanvullende financiering te verkrijgen ter ondersteuning van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's; het vermogen van het bedrijf om de groei van zijn activiteiten te sturen; het vermogen van het bedrijf om toptalent aan te trekken en te behouden; evenals risico's die inherent zijn aan onderzoek, ontwikkeling en de wettelijke goedkeuring van nieuwe producten. Meer uitgebreide informatie over deze en andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de werkelijke resultaten van het bedrijf wordt uiteengezet in het onderdeel "Risicofactoren" van het Jaarverslag van het bedrijf in Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023, dat werd ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te actualiseren.