Duck Creek 举办年度 One Duck Creek 峰会，建立联系、归属感和社区感

南卡罗来纳州，哥伦比亚, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外伤害保险 (P&C) 和一般保险未来的智能解决方案提供商，其于今日在南卡罗来纳州哥伦比亚举办 One Duck Creek 峰会，来自全球各地的从业人员齐聚一堂。与会者因其在帮助 Duck Creek 创建保险和技术卓越文化的众多理事会和计划中所发挥的作用而受到表彰。



该多元化团队将在接下来的两天里讨论过去一年的目标和目的，并制定未来计划，从而继续加强 Duck Creek 备受赞誉的文化。Duck Creek 致力于培育一种充满归属感和尊重的文化，让每个人的声音都受到倾听和重视。

“作为一家全球化公司，我们认识到，拥有一支反映我们所服务的社区和客户的多元化和包容性员工队伍有多么重要，”Duck Creek 的多元化、公平与包容 (DE&I)、参与和文化全球总监 Amy Bayer 表示。“我们相信，我们的 DE&I 计划对我们的员工至关重要，同时也是一种战略优势，使我们能够创新、合作，并为我们的客户提供更好的解决方案。One Duck Creek 峰会是庆祝我们的成就、分享最佳实践以及相互激励以继续建设优秀文化的绝佳机会。”

峰会由 Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 揭开序幕。Jackowski 将着重强调促进强大公司价值观的重要性，该价值观以多元化、公平、包容和归属感 (DEI&B) 以及员工积极体验为重点。峰会还邀请了主题演讲嘉宾，让员工有机会交流和了解其他成功的工作场所和文化。

Duck Creek Technologies 首席人事官 Courtney Townsend 表示：“我们很自豪能够表彰和赞扬我们的员工为 Duck Creek 带来的不同背景、想法和经验。”“培育归属感和包容性的环境是员工卓越体验的基础，也是竞争优势和创新的源泉。我们以灵活为先的全球工作场所使我们无论身处何处都能够吸引和留住最优秀的人才，并使我们的员工能够以适合自己喜好和需求的方式工作。”

社会影响活动是年度峰会的亮点之一。今年，Duck Creek 与哥伦比亚的麦当劳叔叔之家慈善基金 (Ronald McDonald House Charities) 达成合作。峰会与会者将支持他们的 Pack-a-Smile 计划，为在当地医院接受治疗的儿童的近亲家属提供快速、营养的袋装午餐。如此，亲属便不必离开病床，也不必担心下一顿饭的就餐时间和地点。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外伤害保险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险行业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和持续的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套 完整解决方案 获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 X 。