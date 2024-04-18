Duck Creek 舉辦年度 One Duck Creek 峰會，建立聯繫、歸屬感和社群感

南卡羅來納州，哥倫比亞, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定義財產和意外傷害保險 (P&C) 以及一般保險未來的智能解決方案提供商，其於今日在南卡羅來納州哥倫比亞舉辦 One Duck Creek 峰會，來自全球各地的從業人員齊聚一堂。與會者因其在幫助 Duck Creek 創建保險和技術卓越文化的眾多理事會和計劃中所發揮的作用而受到表彰。



該多元化的團隊將在接下來的兩天裏討論過去一年的目標和目的，並制定未來計劃，從而繼續加強 Duck Creek 備受讚譽的企業文化。Duck Creek 致力於培育一種充滿歸屬感和尊重的文化，讓每個人的聲音都受到傾聽和重視。

「作為一家全球化公司，我們認識到，擁有一支反映我們所服務的社群和客戶的多元化和包容性員工隊伍有多麼重要，」Duck Creek 的多元化、公平與包容 (DE&I)、參與和文化全球總監 Amy Bayer 表示。「我們相信，我們的 DE&I 計劃對我們的員工至關重要，同時也是一種戰略優勢，使我們能夠創新、合作，並為我們的客戶提供更好的解決方案。One Duck Creek 峰會是慶祝我們的成就、分享最佳實踐以及相互激勵以繼續建設優秀文化的絕佳機會。」

峰會由 Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 揭開序幕。Jackowski 將着重強調促進強大公司價值觀的重要性，該價值觀以多元化、公平、包容和歸屬感 (DEI&B) 以及員工積極體驗為重點。峰會還邀請了主題演講嘉賓，讓員工有機會交流和了解其他成功的工作場所和文化。

Duck Creek Technologies 首席人事官 Courtney Townsend 表示：「我們很自豪能夠表彰和讚揚我們的員工為 Duck Creek 帶來的不同背景、想法和經驗。」「培育歸屬感和包容性的環境是員工卓越體驗的基礎，也是競爭優勢和創新的源泉。我們以靈活為先的全球工作場所使我們無論身處何處都能夠吸引和留住最優秀的人才，並使我們的員工能夠以適合自己喜好和需求的方式工作。」

社會影響活動是年度峰會的亮點之一。今年，Duck Creek 與哥倫比亞的麥當勞叔叔之家慈善基金 (Ronald McDonald House Charities) 達成合作。峰會與會者將支援他們的 Pack-a-Smile 計劃，為在當地醫院接受治療的兒童的近親家提供快速、營養的袋裝午餐。如此，親屬便不必離開病床，也不必擔心下一頓飯的就餐時間和地點。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定義財產和意外傷害保險 (P&C) 以及一般保險行業未來的智能解決方案提供商。我們是構建現代保險系統的平台，使保險業能夠利用雲計算的強大功能，實現靈活、智能和持續的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X 。