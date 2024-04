EBCフィナンシャル・グループ (EBC Financial Group) がユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (United to Beat Malaria)と提携し、弱い立場にある子供たちとその家族をマラリアから守る国連財団 (UN Foundation) キャンペーンを実施

ワシントン発, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCフィナンシャル・グループ (EBC) は本日、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアとの新たなパートナーシップを発表した。このキャンペーンは、蚊が媒介する病気であり、毎年60万人以上の命を奪っているマラリア撲滅を目的とした国連財団のキャンペーンである。



このパートナーシップは、より健康でより公平な世界を達成するという国連財団の目標を支援するために、マラリア予防と必須の医療サービスへのアクセスを改善するために活動するユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア・キャンペーンへの支援を提供するものである。国連財団は、世界的な進歩を推進し、人類の最大の課題に取り組むために、アイデア、人材、リソースを結集する。国連財団の取り組みは、共同して何千万人もの子供たちを病気から守り、難民に援助と希望を与えるパートナーシップを形成し、地域社会を動員して持続可能な開発目標の実現に向けた行動を起こしてきた。





EBCは、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア・キャンペーンと提携し、マラリアを効果的に撲滅するために力を合わせていく。本パートナーシップは、企業の社会的責任と恵まれない子供たちへの支援に対するEBCの取り組みを反映するものである。EBCは、マラリアが貧困地域の健康と幸福に深刻な影響を及ぼし、その後に続く経済的影響、特に先進地域と恵まれない地域の間の格差の悪化を認識している。マラリアは幼い子供たちに大きな影響を及ぼしており、マラリアによる死亡者全体の75%以上が5歳未満の子供となっている。この予防可能で治療可能な病気により、ほぼ毎分子供が死亡している。



EBCの英国法人であるEBCファイナンシャル・グループ (EBC Financial Group (UK) Ltd) の最高経営責任者 (CEO) であるデイビッド・バレット (David Barrett) は次のように述べている。「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア2024リーダーシップ・サミットに招待いただき、その擁護活動の実践を目の当たりにしたことは、大変光栄なことであるだけでなく、私にとって啓発的な経験でもありました」。「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアのような団体と積極的に連携してEBCグループがもたらすことができる影響を直接目にすることで、私たちがサービスを提供する地域社会に変化をもたらすという当社の決意を再確認することができます」。





ビート・マラリアのエグゼクティブ・ディレクターであるマーガレット・マクドネル (Margaret McDonnell) は次のように述べている。「EBCグループとのパートナーシップは、世界で最も弱い立場にある子供たちと家族を、この致命的であるが予防可能な病気から守るという共通の取り組みに基づいて構築されています」。「EBCの支援により、私たちのキャンペーンはリスクにさらされているコミュニティに届き、マラリア流行国で命を救い、改善するための救命介入を行うことが可能になります」。

現在、マラリアは貧困と健康の不平等をもたらす病気となっている。これは、血液寄生虫であるマラリア原虫によって引き起こされる生命を脅かす病気を媒介するハマダラカ蚊に刺されることによって人々に感染する。マラリアを予防、診断、治療するためのツールは非常に費用対効果が高くなる。しかし、世界中の何百万人もの人々が、こうした命を救う介入を利用することができない。世界人口の半分は依然としてマラリアのリスクにさらされており、年間2億4,000万人以上の患者が発生している。マラリアが最も蔓延しているのはアフリカで、世界全体の感染者数の94%がアフリカで発生しており、幼児、妊婦、避難民、医療へのアクセスが限られている遠隔地コミュニティに不当に大きな影響を与えている。

世界は既にこの古代の病気に対して目覚ましい進歩を遂げており、マラリアによる死亡率は約半分に減少している。継続的な資金提供、パートナーシップ、政治的意志を持つことで、我々はマラリアを永久に終わらせる世代になることが可能である。

EBCは、財政的支援に加えて、従業員にマラリアについて教育し、マラリアに関する活動への参加も奨励している。先月、EBCフィナンシャル・グループのAPACオペレーション・ディレクターであるサミュエル・ハーツ (Samuel Hertz) は、デイビッド・バレットに並び、100名を超えるマラリア擁護者、専門家、指導者らとともに、ワシントンDCで開催されるユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア年次リーダーシップ・サミットに参加した。3日間の同イベントは、世界的なリーダーシップを学び、ネットワークを作り、提唱するためのプラットフォームであり、この重要な公衆衛生上の課題に取り組むために必要な集団行動を強調した。また、EBCの従業員は、マラリアに対する資金と意識を高めるために世界中で開催されるリモート5Kランである、今後開催されるムーブ・アゲインスト・マラリア5K (Move Against Malaria 5K) (4月25日~5月5日) に参加する。





サミュエル・ハーツは次のように述べている。「当社は企業として、マラリアが彼らの命に対する最も重大な脅威の一つであることを認識し、世界中の子供たちを支援することに尽力しています。サミットでは、世界規模でのマラリア撲滅に向けた進展についての洞察を得ました。しかし、この取り組みには多様なパートナーからの大規模な支援が必要であるため、この連合に参加することを嬉しく思います。今後の道のりは困難で長期にわたるかもしれませんが、有意義な変化には時間と労力がかかることを理解しています。EBCはグローバル企業として、より良い世界に貢献する責任があることを認識しています」。





EBCは今後、国連関連の慈善団体やグローバルパートナーとの連携を深め、世界中の保健システムを強化する予定。これらの取り組みと企業の社会的責任への取り組みを通じて、EBCは健康格差に対する意識を高め、地球規模での包括性促進を目指す。

詳細については、ebc.comおよびBeatmalaria.orgを参照されたい。

EBCフィナンシャル・グループについて

ロンドンの評判の高い金融街に設立されたEBCフィナンシャル グループ (EBC) は、金融仲介、資産管理、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。EBCは、ロンドン、シドニー、香港、東京、シンガポール、ケイマン諸島、バンコク、リマソールなど有数の金融センターに戦略的に拠点を置き、世界中の個人投資家、プロ投資家、機関投資家といった多様な顧客に対応している。

複数の受賞歴のあるEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制を遵守していることに誇りを持っている。EBCフィナンシャル・グループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (FCA) によって、EBCフィナンシャル・グループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (ASIC) によって、EBCフィナンシャル・グループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited は、ケイマン諸島金融管理局 (CIMA) によって規制されている。

EBCグループの中核には、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家がいる。EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を擁護し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

https://www.ebc.com/

国連財団によるユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアについて

国連財団は、国連と緊密に連携して人類の最大の課題に取り組み、セクターを超えた取り組みを構築して大規模な問題を解決し、世界の進歩を推進するために設立された独立慈善団体である。詳しくはwww.unfoundation.orgを閲覧されたい。

国連財団の「ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア」キャンペーンでは、主要かつ多様なパートナーや支援者が結集し、マラリアを撲滅し、より健康でより公平な世界を築くために緊急の行動を執り行う。2006年以来、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリアは、意識、資金、声を高めるために全米および世界中の国民に装備を整え、動員することに取り組んできた。同キャンペーンは、流行国のパートナーと協力して、最も疎外され弱い立場にある人々を保護するために命を救うリソースを提供する。米国内外からのリーダーシップ、政治的意志、リソースの強化、さらに総合的で革新的なツールと戦略を擁護することで、我々はマラリアを完全に終わらせる世代になることが可能である。詳しくはwww.beatmalaria.orgを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

ダグラス・チュー (Douglas Chew)

douglas.chew@ebc.com

