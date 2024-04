EBC Financial Group Bekerjasama dengan Bersatu Tewaskan Malaria, Kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Melindungi Kanak-kanak Rentan dan Keluarga Mereka daripada Malaria

WASHINGTON, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, EBC Financial Group (EBC) mengumumkan perkongsian baharu dengan Bersatu Tewaskan Malaria (Tewaskan Malaria), kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Yayasan PBB), yang bertujuan untuk melindungi mereka yang paling rentan terhadap malaria – penyakit bawaan nyamuk yang meragut lebih daripada 600,000 nyawa setiap tahun.



Perkongsian ini memberikan sokongan untuk kempen Bersatu Tewaskan Malaria yang berfungsi untuk meningkatkan akses kepada pencegahan malaria dan perkhidmatan kesihatan penting bagi menyokong matlamat Yayasan PBB untuk mencapai dunia yang lebih sihat dan saksama. Yayasan PBB menghimpunkan idea, manusia dan sumber untuk memacu kemajuan global dan menangani cabaran terbesar kemanusiaan. Inisiatif Yayasan PBB telah secara kolektif melindungi puluhan juta kanak-kanak daripada penyakit, membentuk perkongsian untuk memberikan bantuan dan harapan kepada pelarian serta menggerakkan komuniti untuk mengambil tindakan ke arah merealisasikan Matlamat Pembangunan Mampan.





EBC berbesar hati untuk bekerjasama dengan kempen Bersatu Tewaskan Malaria, bergabung tenaga untuk menamatkan malaria dengan berkesan. Perkongsian ini mencerminkan dedikasi EBC terhadap tanggungjawab sosial korporat dan sokongan terhadap kanak-kanak yang kurang bernasib baik. EBC mengiktiraf kesan mendalam malaria terhadap kesihatan dan kesejahteraan kawasan yang dilanda kemiskinan dan kesan ekonomi seterusnya, terutamanya dalam memburukkan lagi jurang perbezaan antara wilayah maju dan kurang bernasib baik. Malaria memberi kesan yang tidak seimbang kepada kanak-kanak kecil: lebih 75% daripada semua kematian malaria adalah kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Seorang kanak-kanak mati hampir setiap minit akibat penyakit yang boleh dicegah dan dirawat ini.



"Dijemput ke Sidang Kemuncak Kepimpinan Bersatu Tewaskan Malaria 2024 dan menyaksikan sokongan dalam tindakan bukan sahaja satu keistimewaan yang luar biasa bahkan juga pengalaman yang menyedarkan saya," kata David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, entiti British bagi EBC. "Melihat secara langsung impak yang boleh diperoleh oleh Kumpulan EBC dengan melibatkan diri secara aktif dengan organisasi seperti Bersatu Tewaskan Malaria mengesahkan komitmen kami untuk membuat perubahan dalam komuniti tempat kami berkhidmat."





“Perkongsian kami dengan EBC Group dibina atas komitmen bersama untuk melindungi kanak-kanak dan keluarga yang paling rentan di dunia terhadap penyakit maut namun boleh dicegah ini,” kata Margaret McDonnell, Pengarah Eksekutif Tewaskan Malaria. "Sokongan EBC akan membolehkan kempen kami menjangkau komuniti berisiko dan menyampaikan intervensi menyelamatkan nyawa di negara endemik malaria untuk menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan."

Hari ini, malaria adalah penyakit kemiskinan dan ketidaksamaan kesihatan. Penyakit ini dihantar kepada orang ramai melalui gigitan nyamuk Anopheles, yang membawa penyakit yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium. Alat untuk mencegah, mendiagnosis dan merawat malaria adalah sangat berkesan kos; tetapi jutaan manusia di seluruh dunia kekurangan akses kepada intervensi yang menyelamatkan nyawa ini. Separuh daripada penduduk dunia kekal berisiko dijangkiti malaria dengan lebih 240 juta kes setiap tahun. Malaria paling berleluasa di Afrika, yang merupakan 94% daripada semua kes di seluruh dunia dan memberi kesan yang tidak seimbang kepada kanak-kanak kecil, wanita hamil, penduduk yang terpaksa berpindah dan komuniti terpencil dengan akses terhad kepada penjagaan kesihatan.

Dunia telah mencapai kemajuan yang luar biasa terhadap penyakit purba ini, ia mengurangkan kira-kira separuh daripada kadar kematian malaria. Dengan pembiayaan, perkongsian dan kehendak politik yang berterusan, kita boleh menjadi generasi yang menamatkan malaria untuk kebaikan.

Selain sokongan kewangan, EBC juga berusaha untuk mendidik pekerjanya tentang malaria dan menggalakkan mereka untuk terlibat. Bulan lalu, Samuel Hertz, Pengarah Operasi APAC di EBC Financial Group, bersama David Barrett, menyertai lebih daripada 100 penyokong, pakar dan pemimpin malaria di Sidang Kemuncak Kepimpinan Bersatu Tewaskan Malaria tahunan di Washington DC. Acara 3 hari itu merupakan platform untuk pembelajaran, rangkaian dan menyokong kepimpinan global, menekankan tindakan kolektif yang diperlukan untuk menangani cabaran kesihatan awam yang kritikal ini. Selain itu, pekerja EBC akan mengambil bahagian dalam Gerakan Melawan Malaria 5K yang akan datang (25 April - 5 Mei), larian jarak jauh 5K yang diadakan di seluruh dunia untuk mengumpul dana dan kesedaran tentang malaria.





Samuel Hertz menyatakan, “Kami, sebagai sebuah syarikat, komited untuk membantu kanak-kanak di seluruh dunia, mengiktiraf malaria sebagai salah satu ancaman paling utama terhadap kehidupan mereka. Pada sidang kemuncak itu, kami mendapat gambaran tentang kemajuan yang dicapai ke arah membasmi malaria secara global. Walau bagaimanapun, usaha ini memerlukan sokongan meluas daripada rakan kongsi yang pelbagai, itulah sebabnya kami sangat teruja untuk menyertai gabungan ini. Walaupun perjalanan ke depan mungkin mencabar dan berpanjangan, kami faham bahawa perubahan bermakna memerlukan masa dan usaha. Sebagai sebuah syarikat global, EBC mengakui tanggungjawabnya untuk menyumbang kepada dunia yang lebih baik.”





Memandang ke hadapan, EBC merancang untuk menjalinkan kerjasama yang lebih mendalam dengan organisasi amal berkaitan PBB dan rakan kongsi global untuk memperkukuh sistem kesihatan di seluruh dunia. Melalui usaha ini dan komitmennya terhadap tanggungjawab sosial korporat, EBC bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang jurang kesihatan dan menggalakkan keterangkuman pada skala global.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di wilayah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan menyeluruhnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang menyeluruh. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengalaman dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah melalui dengan cekap kitaran ekonomi yang penting daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

Perihal Bersatu Tewaskan Malaria Yayasan PBB

Yayasan PBB adalah sebuah organisasi amal bebas yang diwujudkan untuk bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menangani cabaran terbesar kemanusiaan, membina inisiatif merentas sektor untuk menyelesaikan masalah besar dan memacu kemajuan global. Ketahui lebih lanjut di www.unfoundation.org.

Kempen Bersatu Tewaskan Malaria Yayasan PBB menghimpunkan rakan kongsi dan penyokong utama serta pelbagai untuk mengambil tindakan segera bagi menamatkan malaria dan mewujudkan dunia yang lebih sihat dan saksama. Sejak tahun 2006, Bersatu Tewaskan Malaria telah berusaha untuk melengkapkan dan menggerakkan rakyat di seluruh A.S. dan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran, dana dan suara. Kempen ini bekerjasama dengan rakan kongsi di negara endemik untuk menyalurkan sumber yang menyelamatkan nyawa bagi melindungi populasi yang paling terpinggir dan rentan. Dengan memperjuangkan peningkatan kepimpinan, kehendak politik dan sumber dari A.S. dan seterusnya, serta alat dan strategi yang lebih holistik dan inovatif, kita boleh menjadi generasi yang menamatkan malaria untuk selama-lamanya. Ketahui lebih lanjut di www.beatmalaria.org.

