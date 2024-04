EBC Financial Group Faz Parceria com a Unidos para Combater a Malária, Uma Campanha da Fundação das Nações Unidas, para Proteger Crianças Vulneráveis e Suas Famílias da Malária

WASHINGTON, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) anunciou hoje uma nova parceria com a Unidos para Combater a Malária (Beat Malaria), uma campanha da Fundação das Nações Unidas (UN Foundation), destinada a proteger os mais vulneráveis da malária – uma doença transmitida por mosquitos que mata mais de 600.000 pessoas todos os anos.



Esta parceria fornece apoio à campanha Unidos para Combater a Malária, que trabalha para melhorar o acesso à prevenção da malária e aos serviços essenciais de saúde em apoio ao objetivo da Fundação das Nações Unidas de alcançar um mundo mais saudável e equitativo. A Fundação das Nações Unidas reúne ideias, pessoas e recursos para impulsionar o progresso global e enfrentar os maiores desafios da humanidade. As iniciativas da Fundação das Nações Unidas protegeram coletivamente dezenas de milhões de crianças de doenças, formaram parcerias para fornecer ajuda e esperança aos refugiados e mobilizaram as comunidades para tomar medidas para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.





A EBC tem a honra de se associar à campanha Unidos para Combater a Malária, unindo forças para eliminar de forma impactante com a malária. Essa parceria reflete a dedicação da EBC para com a responsabilidade social corporativa e ao apoio a crianças carentes. A EBC reconhece o profundo impacto da malária na saúde e no bem-estar das regiões atingidas pela pobreza e as repercussões econômicas subsequentes, particularmente no agravamento da disparidade entre regiões desenvolvidas e carentes. A malária afeta desproporcionalmente as crianças pequenas: mais de 75% de todas as mortes por malária são de crianças menores de 5 anos. Uma criança morre quase a cada minuto desta doença evitável e tratável.



“O convite para participar da Cúpula de Liderança da Unidos para Combater a Malária de 2024 e testemunhar a defesa em ação, além de ser um tremendo privilégio foi também uma experiência esclarecedora para mim”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, a entidade britânica da EBC. "Observar em primeira mão o impacto que o Grupo EBC pode ter ao envolver-se ativamente com organizações como a Unidos para Combater a Malária ressalta o nosso compromisso de fazer a diferença nas comunidades que servimos."





“A nossa parceria com o Grupo EBC baseia-se num compromisso partilhado de proteger as crianças e famílias mais vulneráveis do mundo desta doença mortal, mas evitável”, disse Margaret McDonnell, Diretora Executiva da Beat Malaria. “O apoio da EBC permitirá que nossa campanha alcance comunidades em risco e forneça intervenções que salvam vidas em países endêmicos da malária, a fim de salvar e melhorar vidas.”

Hoje, a malária é uma doença da pobreza e da desigualdade na saúde. Ela é transmitida através das picadas dos mosquitos Anopheles, que carregam a doença potencialmente fatal causada pelo parasita sanguíneo Plasmodium. As ferramentas para prevenir, diagnosticar e tratar a malária são altamente econômicas, mas milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a essas intervenções que salvam vidas. Metade da população mundial continua em risco de contrair malária, com mais de 240 milhões de casos por ano. A malária é mais prevalente na África, com 94% de todos os casos de todo o mundo, e afeta desproporcionalmente crianças pequenas, mulheres grávidas, populações deslocadas e comunidades remotas com acesso limitado aos cuidados de saúde.

O mundo já fez um progresso extraordinário contra esta doença antiga, reduzindo a taxa de mortalidade da malária em aproximadamente metade. Com financiamento, parceria e vontade política contínuos, podemos ser a geração que acabará com a malária para sempre.

Além do apoio financeiro, a EBC também procura educar seus funcionários sobre a malária e incentivá-los a se envolverem. No mês passado, Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC do EBC Financial Group, juntamente com David Barrett, juntaram-se a mais de 100 defensores, especialistas e líderes da malária na Cúpula de Liderança anual da Unidos para Combater a Malária em Washington DC. O evento de 3 dias foi uma plataforma para aprender, fazer networking e defender a liderança global, enfatizando a ação coletiva necessária para enfrentar esse desafio crítico de saúde pública. Além disso, os funcionários da EBC participarão do próximo Movimento Contra a Malária 5K (25 de abril a 5 de maio), uma corrida remota de 5K realizada em todo o mundo para arrecadar fundos e conscientizar sobre a malária.





Samuel Hertz afirmou: “Nós, como empresa, estamos empenhados em ajudar as crianças de todo o mundo, reconhecendo a malária como uma das ameaças mais significativas às suas vidas. Na cúpula, obtivemos informações sobre o progresso alcançado na erradicação da malária a nível mundial. No entanto, este esforço requer um amplo apoio de diversos parceiros, e é por isso que estamos muito satisfeitos por nos juntarmos a esta coligação. Embora a jornada à frente possa ser desafiadora e prolongada, entendemos que mudanças significativas levam tempo e esforço. Como uma empresa global, a EBC reconhece sua responsabilidade de contribuir para um mundo melhor.”





Olhando para o futuro, a EBC pretende forjar colaborações mais profundas com organizações de caridade relacionadas à ONU e parceiros globais para reforçar os sistemas de saúde em todo o mundo. Por meio desses esforços e de seu compromisso com a responsabilidade social corporativa, a EBC visa aumentar a conscientização sobre as disparidades em saúde e promover a inclusão em escala global.

Para mais informação, visite ebc.com e beatmalaria.org.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e muitos outros, o EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos mais altos níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulada pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália, e o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

https://www.ebc.com/

Sobre a Campanha Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas

A Fundação das Nações Unidas é uma organização de caridade independente criada para trabalhar em estreita colaboração com as Nações Unidas para enfrentar os maiores desafios da humanidade, criar iniciativas em todos os setores para resolver problemas em escala e impulsionar o progresso global. Saiba mais em www.unfoundation.org.

A campanha Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas reúne parceiros e apoiadores importantes e diversos para tomar medidas urgentes para acabar com a malária e criar um mundo mais saudável e equitativo. Desde 2006, a Unidos para Combater a Malária trabalha para equipar e mobilizar cidadãos dos EUA e de todo o mundo para aumentar a conscientização, os fundos e as vozes. A campanha trabalha com parceiros em países endêmicos para canalizar recursos que salvam vidas, para proteger as populações mais marginalizadas e vulneráveis. Ao defender uma maior liderança, vontade política e recursos dos EUA e de outros países, bem como ferramentas e estratégias mais holísticas e inovadoras, podemos ser a geração que acabará com a malária de uma vez por todas. Saiba mais em www.beatmalaria.org.

Contato com a Mídia:

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c08cdbd-b10d-44ef-aaf6-f0485748b100/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96d5b585-35c9-4d74-b552-11f682d457b9/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/714f58ca-2cdc-4c4c-ab91-0f2dbfad927e/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f2d5649-93d0-4619-bb12-0b4f422bcdd0/pt