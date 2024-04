EBC Financial Group 与联合国基金会 United to Beat Malaria 运动建立合作伙伴关系，帮助弱势儿童及其家庭抵御疟疾

华盛顿, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 于今日宣布与 United to Beat Malaria (Beat Malaria) 的新合作伙伴关系,Beat Malaria 是联合国基金会 (UN Foundation) 的一项运动,旨在帮助弱势群体抵御疟疾,疟疾是一种通过蚊虫传播的疾病,每年有 600,000 人因该疾病丧生。



该合作伙伴关系为 United to Beat Malaria 运动提供支持,致力于提高疟疾防范措施和基本卫生服务的可获得性,从而支持联合国基金会实现更健康和更公平世界的目标。联合国基金会凝聚想法、人才和资源,从而驱动全球进步,以及解决人类面临的最大挑战。联合国基金会的倡议已累计为数千万儿童提供疾病防护,建立了为难民提供帮助以及带来希望的合作伙伴关系,并动员社会团体采取行动以实现可持续发展目标。





EBC 有幸与 United to Beat Malaria 运动建立合作伙伴关系,共同为消灭疟疾贡献力量。该合作伙伴关系反映了 EBC 对于企业社会责任和为贫困儿童提供支持的承诺。EBC 认识到疟疾对贫困地区卫生和福祉的深远影响,以及后续经济影响,特别是在加剧发达地区和贫困地区之间差距方面产生的影响。疟疾对幼儿的影响极大:在所有疟疾导致的死亡病例中,5 岁以下儿童的比例超过 75%。几乎每分钟就有 1 名儿童因疟疾死亡,而疟疾却是一种可预防且可治愈的疾病。



“受邀参加 United to Beat Malaria 2024 年领导力峰会并亲眼目睹相关积极举措,这对我来说不仅是巨大荣幸,也是一次很有启发的经历”,EBC 英国实体 EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示。“通过与 United to Beat Malaria 等组织积极合作,直接了解到 EBC Group 可以产生的影响,再次确定了我们对于影响我们所服务群体的承诺。”





“我们与 EBC Group 的合作伙伴关系建立在帮助全球弱势儿童和家庭抵御该致死但可预防的疾病这一共同承诺上”,Beat Malaria 执行总监 Margaret McDonnell 如是说道。“EBC 的支持使我们这项运动能够接触到处于危险境地的群体,为疟疾流行的国家/地区提供救生干预措施,从而拯救生命,改善生存状态。”

如今,疟疾是一种代表贫穷和卫生不平等的疾病。疟蚊携带血液寄生虫疟原虫导致的这一威胁生命的疾病,通过叮咬传播给人类。疟疾预防、诊断和治疗措施的成本效益高,但全球成百上千万人却无法获取这些救生干预措施。全球一半的人口仍面临疟疾的威胁,每年有超 2.4 亿病例。疟疾在非洲最为流行,在全球累计病例中,94% 在非洲,极大程度影响的是幼儿、孕妇、流离失所人群和医疗设施有限的偏远地区群体。

全球在对抗这一古老疾病上已经取得明显进步,疟疾致死率已降低近半成。通过持续筹资、合作伙伴关系和政治决心,我们这一代人便可以彻底消灭疟疾。

除提供资金支持外,EBC 还积极为员工提供疟疾相关教育,并鼓励他们参与其中。上个月,EBC Financial Group 亚太地区运营总监 Samuel Hertz 与 David Barrett 在华盛顿特区 United to Beat Malaria 年度领导力峰会上与超 100 位疟疾领域的倡导者、专家和领导者进行了交流。这场为期 3 天的活动为全球领导力知识分享、关系联结和活动倡议构建了平台,强调了解决这一重大公共卫生挑战需要共同采取的行动。同时,EBC 员工将参与即将进行的 Move Against Malaria 5K(4 月 25 日-5 月 5 日)运动,这项在全球举行的 5 公里长跑运动旨在为疟疾筹措资金以及提高相关意识。





Samuel Hertz 表示“我们作为一家公司,致力于帮助全球儿童,了解到疟疾是对他们生命最大的威胁之一。在峰会上,我们深刻了解到全球消灭疟疾的进展。但是,消灭疟疾需要各类合作伙伴的广泛支持,这也就是我们积极加入这一联合行动的原因。虽然前路漫漫且艰难,但我们明白,推动意义深远的变革需要付出时间和努力。作为一家全球公司,EBC 积极践行其责任,推动世界变得更美好。”





未来,EBC 计划与联合国相关慈善组织以及全球合作伙伴深入合作关系,加强全球卫生系统。通过上述努力以及在企业社会责任方面的承诺,EBC 旨在提高卫生差距相关意识,并提升全球包容性。

如需了解更多信息,请访问 ebc.com and beatmalaria.org。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一个备受瞩目的伦敦金融区成立,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。EBC 战略布局触达著名金融中心,在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等地设有办事处,EBC 满足全球个人投资者、专业投资者和机构投资者各类客户的需求。

EBC 获得多项荣誉称号,始终遵守最高道德标准和国际法规,我们为此自豪。EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管。

EBC Group 核心人员由经验丰富的专业人士组成,他们拥有重大金融机构超 30 年的深厚经验,轻车熟路地走出了多个重大经济周期,时间跨越广场协议和 2015 年瑞士法郎危机。EBC 所有拥护的企业文化将诚信、尊重和客户资产安全放在重中之重,确保以应给予的最高级别审慎态度对待与投资者的每一次交流。

关于联合国基金会的 United to Beat Malaria 运动

联合国基金会是与联合国紧密合作的独立慈善组织,致力于解决人类面临的最大挑战,构建各个领域的倡议来解决大范围问题,并驱动全球进步。如需了解更多信息,请访问 www.unfoundation.org。

联合国基金会的 United to Beat Malaria 运动将各类重要合作伙伴和支持者聚集在一起,通过采取紧急行动来消灭疟疾,以及创造一个更健康、更公平的世界。自 2006 年以来,United to Beat Malaria 运动成功动员美国和全球公民并为其提供相关资源,从而提高意识、筹措资金以及推动表达。这项运动通过与疟疾流行国家/地区合作伙伴的合作对救生资源进行引流,从而保护边缘和弱势群体。通过加大美国和美国以外国家/地区领导力、政治决心和资源投入方面的努力,以及借助于更全面、更创新的措施和策略,我们这一代人便可以彻底消灭疟疾。如需了解更多信息,请访问 www.beatmalaria.org。

