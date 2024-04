EBC Financial Group 與聯合國基金會 United to Beat Malaria 運動建立合作夥伴關係，幫助弱勢兒童及其家庭抵禦瘧疾

華盛頓, April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 於今日宣布與 United to Beat Malaria (Beat Malaria) 的新合作夥伴關係,Beat Malaria 是聯合國基金會 (UN Foundation) 的一項運動,旨在幫助弱勢群體抵禦瘧疾,瘧疾是一種透過蚊蟲傳播的疾病,每年有 600,000 人因該疾病喪生。



該合作夥伴關係為 United to Beat Malaria 運動提供支援,致力於提高瘧疾防範措施和基本衛生服務的可獲得性,從而支援聯合國基金會實現更健康和更公平世界的目標。聯合國基金會凝聚想法、人才和資源,從而驅動全球進步,以及解決人類面臨的最大挑戰。聯合國基金會的倡議已累計為數千萬兒童提供疾病防護,建立了為難民提供幫助以及帶來希望的合作夥伴關係,並動員社會團體採取行動以實現可持續發展目標。





EBC 有幸與 United to Beat Malaria 運動建立合作夥伴關係,共同為消滅瘧疾貢獻力量。該合作夥伴關係反映了 EBC 對於企業社會責任以及為貧困兒童提供支援的承諾。EBC 認識到瘧疾對貧困地區衛生及福祉的深遠影響,以及後續經濟影響,特別是在加劇發達地區與貧困地區之間差距方面產生的影響。瘧疾對幼兒的影響極大:在所有瘧疾導致的死亡病例中,5 歲以下兒童的比例逾 75%。幾乎每分鐘就有 1 名兒童因瘧疾死亡,而瘧疾卻是一種可預防且可治癒的疾病。



「受邀參加 United to Beat Malaria 2024 年領導力峰會並親眼目睹相關積極舉措,這對我來說不僅是巨大榮幸,也是一次很有啟發的經歷」,EBC 英國實體 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 稱。「透過與 United to Beat Malaria 等組織積極合作,直接了解到 EBC Group 可以產生的影響,再次確定了我們對於影響我們所服務群體的承諾。」





「我們與 EBC Group 的合作夥伴關係建立在幫助全球弱勢兒童與家庭抵禦該致死但可預防之疾病這一共同承諾上」,Beat Malaria 執行總監 Margaret McDonnell 如是說道。「EBC 的支援使我們這項運動能夠接觸到處於危險境地的群體,為瘧疾流行的國家/地區提供救生干預措施,從而拯救生命,改善生存狀態。」

如今,瘧疾是一種代表貧窮與衛生不平等的疾病。瘧蚊攜帶血液寄生蟲瘧原蟲導致的這一威脅生命的疾病,透過叮咬傳播給人類。瘧疾預防、診斷和治療措施的成本效益高,但全球成百上千萬人卻無法獲取這些救生干預措施。全球一半的人口仍面臨瘧疾的威脅,每年有逾 2.4 億病例。瘧疾在非洲最為流行,在全球累計病例中,94% 在非洲,極大程度影響的是幼兒、孕婦、流離失所人群以及醫療設施有限的偏遠地區群體。

全球在對抗這一古老疾病上已經取得明顯進步,瘧疾致死率已降低近半成。憑借持續籌資、合作夥伴關係及政治決心,我們這一代人便可以徹底消滅瘧疾。

除提供資金支援外,EBC 還積極為員工提供瘧疾相關教育,並鼓勵他們參與其中。上個月,EBC Financial Group 亞太地區運營總監 Samuel Hertz 與 David Barrett 在華盛頓特區 United to Beat Malaria 年度領導力峰會上與逾 100 位瘧疾領域的宣導者、專家及領導者進行了交流。這場為期 3 天的活動為全球領導力知識分享、關係聯結及活動倡議構建了平臺,強調了解決這一重大公共衛生挑戰需要共同採取的行動。同時,EBC 員工將參與即將進行的 Move Against Malaria 5K(4 月 25 日-5 月 5 日)運動,這項在全球舉行的 5 公里長跑運動旨在為瘧疾籌措資金以及提高相關意識。





Samuel Hertz 表示「我們作為一家公司,致力於幫助全球兒童,了解到瘧疾是對他們生命最大的威脅之一。在峰會上,我們深刻了解到全球消滅瘧疾的進展。但是,消滅瘧疾需要各類合作夥伴的廣泛支援,這也就是我們積極加入這一聯合行動的原因。雖然前路漫漫且艱難,但我們明白,推動意義深遠的變革需要付出時間以及努力。作為一家全球公司,EBC 積極踐行其責任,推動世界變得更美好。」





未來,EBC 計劃與聯合國相關慈善組織以及全球合作夥伴深入合作關係,加強全球衛生系統。透過上述努力以及在企業社會責任方面的承諾,EBC 旨在提高衛生差距相關意識,並提升全球包容性。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。EBC 戰略佈局觸達著名金融中心,在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地設有辦事處,EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者各類客戶的需求。

EBC 獲得多項榮譽稱號,始終遵守最高道德標準及國際法規,我們為此自豪。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心人員由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有重大金融機構逾 30 年的深厚經驗,輕車熟路地走出了多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議和 2015 年瑞士法郎危機。EBC 所有擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全放在重中之重,確保以應給予的最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

關於聯合國基金會的 United to Beat Malaria 運動

聯合國基金會是與聯合國緊密合作的獨立慈善組織,致力於解決人類面臨的最大挑戰,構建各個領域的倡議來解決大範圍問題,並驅動全球進步。如需了解更多資訊,請瀏覽 www.unfoundation.org。

聯合國基金會的 United to Beat Malaria 運動將各類重要合作夥伴和支援者聚集在一起,透過採取緊急行動來消滅瘧疾,以及創造一個更健康、更公平的世界。自 2006 年以來,United to Beat Malaria 運動成功動員美國和全球公民並為其提供相關資源,從而提高意識、籌措資金以及推動表達。這項運動透過與瘧疾流行國家/地區合作夥伴的合作對救生資源進行引流,從而保護邊緣和弱勢群體。透過加大美國和美國以外國家/地區領導力、政治決心和資源投入方面的努力,以及借助於更全面、更創新的措施和策略,我們這一代人便可以徹底消滅瘧疾。如需了解更多資訊,請瀏覽 www.beatmalaria.org。

