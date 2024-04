Plaanitav muudatus LHV Groupi ja LHV Panga juhatuses

AS-i LHV Group nõukogu otsustas tagasi kutsuda juhatuse liikme, riskijuhi Martti Singi vastavalt kokkuleppele hiljemalt 2024. aasta lõpus. Ühtlasi otsustati samas ajaraamis kutsuda Martti Singi tagasi ka AS-i LHV Pank juhatuse liikme ja riskijuhi kohalt.

LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu ütles, et Martti Singi panus LHV riskijuhtimisse on olnud märkimisväärne. „Martti on olnud LHV senise riskijuhtimise üks peamiseid ülesehitajaid. Seejuures teinud seda efektiivselt ja meie kasvuambitsioonidega arvestavalt. LHV on tootluse osas püsinud Euroopa pankade paremiku hulgas ning seda hästi juhitud riskide taustal. Lähemate kuude jooksul oleme pühendunud uue riskijuhtimise valdkonna juhi leidmisele,“ kommenteeris Toomsalu.

Martti Singi on LHV riskijuhina töötanud alates 2012. aastast. Eelmisel aastal liikus LHV süsteemselt olulise pangana Euroopa Keskpanga järelevalve alla ning tänaseks on üleminekuga seotud toimingud lõppenud.

„Tosin aastat LHV-s on olnud põnevad ja sündmusterohked ning kindlasti on seda ka LHV tulevik. LHV jaoks alanud uue etapi algus on minu jaoks õige hetk kõrvale astumiseks,“ kommenteeris Singi.

LHV Groupi juhatus koos nomineerimiskomiteega on alustanud uue juhatuse liikme kandidaadi otsingutega. Muudatused LHV Groupi ja LHV Panga juhatustes on plaanis ellu viia käesoleva aasta lõpuks, täpne kuupäev oleneb uue juhatuse liikme leidmise edenemisest. Otsuse uue juhatuse liikme sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee