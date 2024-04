NANTERRE (FRANCE)

18 AVRIL 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024

SURPERFORMANCE DE 390 POINTS DE BASE À 6,531 Mds € AU T1 2024

PRISE DE COMMANDES ROBUSTE À 6,5 Mds €, EN HAUSSE DE 1 Md € PAR RAPPORT AU T1 2023

en M€ T1 2023 Effet devises Croissance organique Effet

de périmètre T1 2024 Variation Ventes Groupe 6 644 -281 206 -38 6 531 -1,7 % % du CA de l’année dernière -4,2 % +3,1 % -0,6 % Prod. Auto. Monde* (millions d’unités) 21 365 -0,8 % 21 195 Surperformance (points de base) 390 * Source : S&P avril 2024





















·CROISSANCE ORGANIQUE DE +3,1 % REFLÉTANT LA SURPERFORMANCE DE TOUTES LES ACTIVITÉS, EN PARTICULIER CLEAN MOBILITY ET INTERIORS

o Par région, la surperformance du Groupe a été tirée par l’Amérique du Nord.

o Hors mix géographique négatif de 140 points de base, la surperformance s’établit à 530 points de base.

·FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

o Prise de commandes robuste et sélective de 6,5 milliards d’euros au T1 2024 vs 5,5 milliards d’euros au T1 2023, notamment tirée par l’Asie.

o Nouveau partenariat stratégique avec Chery en Chine dans le domaine du cockpit intelligent et durable, avec l’ambition d’atteindre des ventes d’un milliard d’euros en 2029.

o Signature par MATERI’ACT de deux partenariats clés aux Etats-Unis et en Chine pour le développement de composés recyclés et de nouveaux matériaux.

·PRIORITÉ AU DÉSENDETTEMENT ET À LA GESTION DE LA DETTE

o Environ 25% du second programme de cessions d’un milliard d’euros déjà réalisés avec la finalisation de la vente par FORVIA HELLA de sa participation de 50 % dans BHTC et l’accord pour la cession de Hug Engineering (valeur d’entreprise d’environ 55 millions d’euros).

o Emission de 1,2 milliard d’euros de dettes nouvelles permettant de refinancer une part significative des maturités 2024 et 2025 par des maturités 2029 et 2031.

·CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2024, EN BONNE VOIE VERS LA RÉALISATION DE L’AMBITION POWER 2025

Patrick KOLLER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

« Le premier trimestre a démontré notre capacité à générer de la croissance organique dans un marché qui a baissé de 0,8 % au cours de la période et qui est caractérisé par le ralentissement temporaire de l’électrification en Europe. Cela a contribué à une solide surperformance de 530 points de base si l’on exclut le mix géographique défavorable.

Au cours de la période, FORVIA a enregistré des prises de commandes robustes et sélectives de 6,5 milliards d’euros, en hausse d’environ 1 milliard d’euros par rapport au T1 2023. Elles sont notamment tirées par des succès en Asie, où le Groupe a également signé un nouveau partenariat stratégique avec Chery, un partenaire technologique clé pour FORVIA, dans le domaine du cockpit intelligent et durable conçu pour des expériences sûres, durables et personnalisées pour l’utilisateur.

Depuis le début de l’année, nous avons également réalisé des progrès significatifs dans l’exécution de notre deuxième programme de cession d’un milliard d’euros avec la conclusion d’une première transaction et la signature d’une deuxième opération, qui représentent ensemble environ 25 % du montant cible de produits de trésorerie. Ces avancées soulignent notre engagement sans faille en faveur du désendettement accéléré du Groupe, notre priorité absolue.

D’un point de vue financier, en nous appuyant sur la confiance accordée à la signature de FORVIA, nous avons pu émettre de nouvelles dettes à long terme pour refinancer certaines échéances de court terme, allongeant ainsi la maturité de notre dette.

MATERI’ACT, notre entreprise dédiée aux matériaux durables, a signé deux partenariats importants aux États-Unis et en Chine, démontrant ainsi notre engagement en faveur du développement durable, qui est au cœur de notre stratégie et de notre innovation.

Enfin, le Groupe a commencé à déployer son projet à cinq ans EU-FORWARD visant à renforcer sa compétitivité en Europe.

FORVIA est pleinement mobilisé pour l’exécution de son plan POWER25 et confirme ses prévisions pour 2024. »

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 17 avril et a examiné le présent communiqué de presse.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées d’avril 2024.





UNE PRISE DE COMMANDES ROBUSTE DE 6,5 MILLIARDS D’EUROS AU T1 2024 (CONTRE 5,5 MILLIARDS D’EUROS AU T1 2023)

FORVIA a enregistré une solide prise de commandes au T1 2024, pour un total de 6,5 milliards d’euros, tout en poursuivant sa sélectivité commerciale visant à générer une marge opérationnelle moyenne supérieure à 7 % avec des coûts initiaux réduits.

Le Groupe a renforcé sa dynamique sur des segments en forte croissance :

L’électronique a représenté 36 % des prises de commandes.

a représenté 36 % des prises de commandes. Les prises de commandes avec les modèles Premium avoisinent les 2 milliards d’euros, dont une conquête majeure en Seating avec un constructeur allemand haut de gamme.

avoisinent les 2 milliards d’euros, dont une conquête majeure en Seating avec un constructeur allemand haut de gamme. Les marchés remportés en Asie ont représenté 3,6 milliards d’euros, dont une majorité a été signée avec des équipementiers chinois en forte croissance, tels que BYD et Li Auto.

CHERY ET FORVIA RENFORCENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC UNE PREMIÈRE JOINT-VENTURE DANS LE DOMAINE DU COCKPIT INTELLIGENT ET DURABLE

Le 11 avril 2024, FORVIA a signé un accord pour former une joint-venture avec le premier constructeur automobile chinois Chery visant à approfondir sa coopération dans le domaine du cockpit intelligent et durable.

FORVIA et Chery établiront une joint-venture « Cockpit of the Future » à Wuhu pour concevoir, développer, fabriquer et fournir l’ensemble des systèmes et modules relatifs à l’habitacle, y compris les sièges, les intérieurs et l’électronique de cockpit, avec des matériaux et des processus à faibles émissions de CO 2 .

Il s’agit de la première coentreprise de ce type en Chine. Elle sera consolidée par FORVIA avec un objectif de chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici 2029.

Elle comprendra un centre de R&D dédié à la conception industrielle et aux capacités d’intégration des cockpits, permettant à FORVIA et Chery d’offrir des expériences consommateurs novatrices, durables et compétitives.

La joint-venture prévoit de lancer deux sites de production au S1 2024 pour accompagner la croissance rapide de Chery.

NOUVEAUX JALONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

MATERI’ACT, la société de FORVIA dédiée aux matériaux durables, a signé deux partenariats significatifs depuis le début de l’année aux Etats-Unis et en Chine.

En janvier, MATERI’ACT a créé MATERI’ACT Dallas, une coentreprise créée avec PCR Recycling, afin d’accélérer le développement et la livraison de composés recyclés pour des produits automobiles durables avec une réduction des émissions de CO 2 pouvant atteindre 85 % en 2030.

Cette coentreprise combine la force de chacune de ses maisons-mères, PCR Recycling apportant ses capacités d’accès aux matières premières et de recyclage, et MATERI’ACT apportant son expertise dans le raffinage, les formulations adaptatives, la composition et les capacités de post-traitement.

Elle devrait contribuer à stimuler la demande en Amérique du Nord pour l’utilisation de plastiques recyclés dans l’automobile et d’autres industries.

En avril, MATERI’ACT s’est associé à GREE Green Recycle Resource pour promouvoir de nouveaux matériaux et applications pour une économie à faible émission de CO 2 en Chine.

MATERI’ACT et GREE Green Recycle Resources, une société de GREE Electric Appliances, vont créer d’ici la fin de 2024 des joint-ventures pour développer, fabriquer et vendre des plastiques recyclés.

L’objectif est de créer une offre de matériaux durables de premier ordre, avec un objectif de vente de 150 000 tonnes de composés d’ici 2030. Ces matériaux concernent l’automobile, l’électroménager et d’autres secteurs industriels.

AVANCEMENT DANS L’EXÉCUTION DU SECOND PROGRAMME DE CESSION D’ACTIFS DE 1 MILLIARD D’EUROS

Depuis le début de l’année, FORVIA a bien progressé dans l’exécution de son deuxième programme de cession d’un milliard d’euros avec la clôture de la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC et la signature d’un accord de cession de Hug Engineering. Les deux transactions représentent environ 25 % du montant total cible des produits de trésorerie du programme.

Le 2 avril, FORVIA HELLA a annoncé la finalisation de la vente de sa participation de 50 % dans BHTC à AUO Corporation. Cette opération a représenté un produit net de trésorerie de 205 millions d’euros.

Le 15 avril, FORVIA a annoncé la signature du transfert à OGECAR de sa filiale à 100% Hug Engineering, acteur majeur des systèmes de dépollution pour les moteurs haute puissance au sein de la division Clean Mobility. Les produits de trésorerie attendus devraient représenter environ 50 millions d’euros et la finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin du S1 2024.

Ces transactions représentent ensemble environ 250 millions d’euros de produits de trésorerie, soit environ 25 % du deuxième programme de cession d’un milliard d’euros annoncé par FORVIA en octobre 2023, destiné à accélérer le désendettement du Groupe et à simplifier davantage le portefeuille du Groupe.

L’exécution de ce second programme contribuera à améliorer l’objectif de ratio Dette nette/EBITDA ajusté du Groupe au-delà de l’objectif de l’abaisser à moins de 1,5x qui faisait partie du plan POWER25 présenté lors du Capital Markets Day en novembre 2022.

GESTION ACTIVE DE LA DETTE ET ALLONGEMENT DE LA MATURITÉ MOYENNE DU GROUPE

Le Groupe a émis pour un montant cumulé de 1,2 milliard d’euros de nouveaux instruments de dette, dont les maturités sont essentiellement en 2029 et 2031. Ce montant a été utilisé pour racheter des échéances 2025 et 2026, ainsi que pour refinancer une obligation 2024, allongeant ainsi la maturité moyenne de la dette du Groupe.

Au cours du premier trimestre, FORVIA a émis une obligation de premier rang d’un milliard d’euros, composée de 500 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,125 % à échéance 2029 et de 500 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,50 % à échéance 2031. Compte tenu de l’accord de pré-couverture de taux d’intérêt conclu en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations s’élève à 4,96 % pour les obligations à échéance 2029 et à 5,37 % pour les obligations à échéance 2031.

Un appel d’offres associé a permis de racheter 800 millions d’euros de maturités existantes du Groupe, soit environ 580 millions d’euros de ses obligations de premier rang à 2,625 % arrivant à échéance en 2025 et 220 millions d’euros de ses obligations durables à 7,250 % arrivant à échéance en 2026, qui ont désormais été annulées. FORVIA a l’intention d’utiliser le produit net restant pour rembourser d’autres dettes courantes.

FORVIA HELLA a également placé une émission « Schuldschein » de 200 millions d’euros à 3, 5 et 7 ans, visant à refinancer une obligation arrivant à échéance en mai 2024.

Ces transactions reflètent la confiance du marché dans la signature de FORVIA et ont permis à FORVIA d’allonger la maturité moyenne de sa dette.





ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2024

La production automobile mondiale au premier trimestre est en baisse de 0,8 % avec 21,2 millions de véhicules légers (source : S&P avril2024).

Dans les principales régions de FORVIA, les tendances sont les suivantes :

Europ e hors Russie (47 % des ventes du Groupe au T1) : la production est en baisse de 4,7 % avec 4,2 millions de véhicules légers ;

(47 % des ventes du Groupe au T1) : Amérique du Nord (24 % des ventes du Groupe au T1) : la production est en légère hausse de 1,4% avec 3,9 millions de véhicules légers ;

(24 % des ventes du Groupe au T1) : Chine (19 % des ventes du Groupe au T1) : la production est en hausse de 4,3 % avec 6,1 millions de véhicules légers.

CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER TRIMESTRE 2024 AU NIVEAU DU GROUPE

en M€ T1 Effet Croissance Effet T1 2023 devises organique périmètre 2024 Ventes du Groupe 6 644 -281 206 -38 6 531 % des ventes n-1 -4,2% 3,1% -0,6% Prod. auto. mondiale (mio unités) 21 365 -0,8% 21 195 Surperformance (en pb) 390 * Source: S&P en date d'avril 2024

Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 6,531 milliards d’euros : -1,7 % en données publiées et +3,1 % sur une base organique, soit une surperformance de 390 points de base.

La variation du chiffre d’affaires intègre un effet de change négatif significatif de 281 millions d’euros, soit -4,2 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, dont plus de la moitié est imputable au peso argentin et à la livre turque.

L’impact net négatif du périmètre de consolidation est de 38 millions d’euros. Il comprenait : Un impact négatif de 116 millions d’euros lié à la cession des activités de CVI en Amérique du Nord et en Europe conclue le 2 octobre 2023 ; Un impact positif de 78 millions d’euros lié à l’intégration au 1 er janvier 2024 de HBBL, une joint-venture Lighting détenue par FORVIA HELLA en Chine (précédemment consolidée par mise en équivalence).

La croissance organique s’établit à 206 millions d’euros, soit +3,1 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, représentant une surperformance de 390 points de base par rapport à la production automobile mondiale en baisse de 0,8 % sur la période.

Sur les 390 points de base :

+530 points de base environ proviennent des effets volume, mix et prix ;

-140 points de base environ attribuables à un mix régional défavorable.

Toutes les activités du Groupe ont enregistré une surperformance par rapport à la production du marché automobile.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 PAR ACTIVITÉ

En M€ Seating Interiors Clean Mobility Electronics Lighting Lifecycle Sol. GROUPE T1 2023 2 036 1 188 1 209 1 009 922 280 6 644 Effet devises -81 -48 -92 -30 -19 -10 -281 % des ventes n-1 -4,0% -4,1% -7,6% -3,0% -2,1% -3,4% -4,2% Croissance organique 21 57 82 31 12 3 206 % des ventes n-1 1,0% 4,8% 6,8% 3,1% 1,3% 1,1% 3,1% Surperformance (en pb) 180 560 760 390 210 190 390 Effet périmètre -116 78 -38 % des ventes n-1 -9,6% 8,5% -0,6% T1 2024 1 976 1 196 1 082 1 010 994 273 6 531 Variation -2,9% 0,7% -10,5% 0,1% 7,8% -2,4% -1,7% * Source : S&P d'avril 2024

SEATING (30 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

Seating affiche une croissance organique de 1,0 %, soit une surperformance de 180 points de base. En excluant la perte de chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros due à la sortie volontaire du programme déficitaire de Highland Park (Michigan, États-Unis) le 30 septembre 2023, l’activité a enregistré une croissance organique de 3,0 %, une nette surperformance par rapport au marché. Cette performance reflète :

Une forte progression à deux chiffres des ventes en Amérique du Nord, malgré la sortie de Highland Park, principalement portée par Ford ;

Une baisse à un chiffre en Chine, la réduction de l’activité avec BYD n’ayant pas été totalement compensée par une croissance rapide avec d’autres constructeurs chinois (comme Li Auto) et avec des constructeurs automobiles premium allemands ;

Une baisse des ventes en Europe, les fins de programmes n’ayant pas été compensées par la montée en cadence plus lente qu’anticipée de certains nouveaux programmes.

INTERIORS (18 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

L’activité Interiors a enregistré une croissance organique de 4,8 %, soit une surperformance de 560 points de base, reflétant principalement la bonne tenue des ventes en Chine et en Europe.

En Europe, l’activité est en croissance solide, portée notamment par Renault et JLR.

En Chine, la croissance à deux chiffres a été tirée par plusieurs constructeurs chinois.

Les ventes ont légèrement progressé en Amérique du Nord, portées par GM.

CLEAN MOBILITY (17 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

Clean Mobility affiche une croissance organique de 6,8 %, soit une surperformance de 760 points de base, reflétant des gains de parts de marché et le ralentissement du rythme de l’électrification sur certains marchés, notamment en Europe.

Par région, la performance reflète :

Une légère croissance organique en Europe soutenue par Renault, VW et Ford ;

Une croissance solide en Amérique du Nord portée par Ford ;

Un repli des ventes en Chine, où l’électrification continue de s’accélérer.

ELECTRONICS (16 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

Electronics a enregistré une croissance organique de 3,1 %, soit une surperformance de 390 points de base, tirée par Clarion Electronics.

Par zone géographique, l’activité a enregistré :

Une dynamique favorable Asie avec des constructeurs japonais ;

Une faible croissance à un chiffre en Amérique du Nord, portée par Ford et Nissan-Mitsubishi ;

Une légère baisse en Europe où HELLA Electronics a été pénalisé par un ralentissement du rythme de l’électrification.

LIGHTING (15 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

Lighting affiche une croissance organique de 1,3 %, soit une surperformance de 210 points de base. Hors effet de change, la croissance s’établit à 9,8 % grâce à l’intégration par FORVIA HELLA de HBBL, joint-venture auparavant consolidée par mise en équivalence.

Sur le plan géographique, la croissance a été portée par :

Une légère croissance en Europe, principalement portée par VW ;

Une croissance solide en Amérique du Nord, tirée par la montée en puissance de nouveaux programmes.

LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

La croissance organique de 1,1 % reflète principalement le bon niveau de l’activité pièces détachées en Europe. Dans l’activité des véhicules utilitaires, la faiblesse des segments Agriculture et Remorques a été partiellement compensée par la croissance du segment Camions et Bus.





CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 PAR RÉGION

en M€ EMEA AMERIQUES ASIE GROUPE T1 2023 3 245 1 751 1 648 6 644 Effet devises -69 -112 -100 -281 % des ventes n-1 -2,1% -6,4% -6,1% -4,2% Croissance organique 3 214 -12 206 % des ventes n-1 0,1% 12,2% -0,7% 3,1% Prod. auto régionale (millions unités) -1,6% 0,3% -0,9% -0,8% Surperformance (en pb) 170 1 190 20 390 Effet périmètre -45 -72 78 -38 % des ventes n-1 -1,4% -4,1% 4,8% -0,6% T1 2024 3 135 1 782 1 615 6 531 Variation -3,4% 1,7% -2,0% -1,7% * Source : S&P d'avril 2024

EMEA (48 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

En Europe hors Russie (représentant plus de 97 % de la région), les ventes ont très légèrement reflué (- 0,3 %), tandis que la production automobile a baissé de 4,7 %.

La surperformance de 440 points de base est principalement attribuable à Interiors et, dans une moindre mesure, à Lighting et Clean Mobility.

AMÉRIQUES (27 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

En Amérique du Nord (représentant environ 90 % de la région), la croissance organique s’établit à 6,8 %, tandis que la production automobile augmente de 1.4 %, soit une surperformance de 540 points de base. L’activité a été essentiellement tirée par Seating, tandis que Clean Mobility, Electronics et Lighting ont enregistré une croissance solide.

La forte croissance organique en Amérique du Sud s’explique principalement par l’inflation en Argentine.

La surperformance globale des Amériques a été de 1 190 points de base.

ASIE (25 % du CA consolidé du Groupe sur la période)

En Asie, la croissance à taux de change constants ressort à 4,0 %. La croissance organique affiche en léger repli de 0,7 %, en ligne avec le recul de production automobile en Asie

(-0,9 %), reflétant des situations contrastées en la Chine et le reste de l’Asie.

En Chine (représentant environ 80 % de la région), les ventes à taux de change constants progressent de 3,6 %, portées par l’effet de périmètre positif lié à l’intégration de HBBL. Les ventes organiques reculent de 2,5 %, tandis que la production automobile augmente de 4,3 %. Cette sous-performance s’explique principalement par un effet temporaire défavorable de l’évolution du mix clients :

Concernant les équipementiers chinois, la baisse des ventes au T1 en glissement annuel avec BYD n’a pas été entièrement compensée par une montée en puissance rapide avec d’autres équipementiers chinois (tels que Li Auto, Chery et Leap Motor, qui ont connu une progression à deux chiffres).

la baisse des ventes au T1 en glissement annuel avec BYD n’a pas été entièrement compensée par une montée en puissance rapide avec d’autres équipementiers chinois (tels que Li Auto, Chery et Leap Motor, qui ont connu une progression à deux chiffres). Concernant les équipementiers internationaux, la baisse des ventes au T1 en glissement annuel pour un grand constructeur américain de véhicules électriques a été plus que compensée par l’expansion des ventes aux autres constructeurs automobiles, notamment les constructeurs allemands haut de gamme.

La base de comparaison difficile qui a pénalisé la croissance des ventes de FORVIA au T4 2023 et au T1 2024 (principalement liée à BYD), devrait se normaliser à partir du second semestre. Les ventes en Chine en 2024 seront tirées par la croissance de l’activité avec de nouveaux constructeurs chinois et des constructeurs internationaux premium.

Dans le reste de l’Asie (représentant environ 20 % de la région), la croissance organique s’établit à 5,3 % dans un marché en recul de 6,3% en volume. Cette surperformance élevée est liée à une très forte croissance au Japon (tirée notamment par Honda) et à une croissance à deux chiffres en Inde (tirée par Suzuki et VW).

GUIDANCE 2024 CONFIRMÉE

Cette guidance est basée sur :

Une production automobile mondiale globalement stable en 2024 par rapport à 2023, en accord avec les dernières prévisions de S&P d’avril 2024 qui estiment à 90,3 millions le nombre de véhicules légers produits en 2024, stable par rapport à 2023 ;

Un taux de change moyen annuel de 1,10 pour EUR/USD et de 7,50 pour EUR/CNY ;

et suppose qu’aucune interférence majeure n’affecte la production ou les ventes au détail dans toute région de production automobile au cours de l’année.

Elle tient compte des facteurs suivants :

Un effet de périmètre négatif limité sur le chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros en tant qu’effet net de la cession de l’activité CVI à Cummins (déconsolidée à partir du quatrième trimestre 2023) pour (300) millions d’euros, ce qui sera presque compensé par la consolidation à compter du 1 er janvier 2024 de la coentreprise de HELLA dans l’activité Lighting en Chine pour environ 250 millions d’euros ;

janvier 2024 de la coentreprise de HELLA dans l’activité Lighting en Chine pour environ 250 millions d’euros ; L’impact de la cession par FORVIA HELLA de sa participation de 50 % dans BHTC, apportant 205 millions d’euros de produits de trésorerie.

La guidance de 2024 est en bonne voie vers la réalisation de l’ambition POWER25 :

Chiffre d’affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d’euros

Marge opérationnelle comprise entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net ≥ 2023 en valeur (pour rappel : 649m€)

(pour rappel : 649m€) Ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,9 x au 31 décembre 2024

DANS LA LIGNÉE DE L’AMBITION POWER25

Le Groupe confirme également ses objectifs pour l’exercice 2025, tels que présentés lors du Capital Markets Day de novembre 2022 :

Chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros

Marge opérationnelle > 7 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net correspondant à 4 % du chiffre d’affaires

Ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,5 x au 31 décembre 2025

Ces objectifs étaient basés sur des taux de change moyens pour 2025 de 1,05 pour l’EUR/USD et de 7,00 pour l’EUR/CNY et supposaient qu’aucune interférence majeure n’ait d’impact sur la production ou les ventes au détail dans une grande région automobile sur la période.

Ces objectifs n’ont évidemment pas tenu compte de l’impact du deuxième programme de cession de 1 milliard d’euros annoncé en octobre 2023.

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Lors de sa réunion du 16 février 2024, le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à Nanterre (France) le 30 mai 2024 le versement d’un dividende de 0,50 euro par action à payer en numéraire.

Lors du vote des actionnaires, le paiement du dividende proposé sera effectué selon le calendrier suivant :

Date ex-dividende : 4 juin 2024

Date d’enregistrement : 5 juin 2024

Date de paiement : 6 juin 2024

CALENDRIER 2024 (prévisionnel)

30 mai : Assemblée générale de Nanterre (France)

Assemblée générale de Nanterre (France) 24 juillet : Résultats du S1 2024 (avant l’ouverture du marché)

Résultats du S1 2024 (avant l’ouverture du marché) 21 octobre : Ventes du T3 (avant l’ouverture du marché)

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,2 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

AVERTISSEMENT

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

Un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ; Un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ; Et la « croissance à taux de change constants ».



FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

De l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ; Des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; Des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ; Des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ; Des impôts.



EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

