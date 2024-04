HAVILA KYSTRUTEN AS: Fullført refinansiering

Det vises til kunngjøring om refinansiering i selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023.



Havila Kystruten AS har den 18. april 2024 fullført refinansiering av Serie B av det sikrede obligasjonslånet med HPS Investment Partners opprinnelig pålydende MEUR 50 samt innløsningskostnader og påløpte renter.

Innløsningssummen er finansiert gjennom MEUR 56 i lån fra Havila Holding AS i overensstemmelse med finansieringsgaranti inngått ved opptak av obligasjonslånet. Lånet fra Havila Holding er usikret, renter akkumuleres og lånet forfaller i sin helhet den 26. juli 2028. Transaksjonen håndterer refinansieringsbehovet med forfall i oktober 2024 og erstatter sikret gjeld med usikret gjeld til en lavere kostnad. Aksjonærlånet kan tilbakebetales til enhver tid uten innløsningskostnader. Første låneforfall for selskapet er nå 26. juli 2026.

Havila Kystruten har i tillegg etablert en trekkfasilitet på MNOK 200 fra Havila Holding som gir selskapet økt finansiell fleksibilitet for å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger. Det nye lånet har løpetid til 26. januar 2027, men kan trekkes og nedreguleres etter behov, renter akkumuleres.

Selskapets styre har vurdert ulike alternativer innenfor handlingsrommet i låneavtalen til den gjenværende sikrede obligasjonen (Series A Bonds pålydende MEUR 255), og mener at samlet sett er dette den beste løsningen for selskapet.

Transaksjonene gir selskapet forbedret likviditet og styrket balanse. Havila Kystruten kan fokusere på å optimalisere driften av de fire nye kystruteskipene, og levere på de operasjonelle målene som er satt. På sikt vil dette muliggjøre en mer langsiktig og bærekraftig finansiering som bedre reflekterer de underliggende skipsverdier og det gode inntjeningspotensial som ligger i selskapet.

Operasjonelt fortsetter den positive utviklingen i bestillinger, hvor belegget for første kvartal 2024 endte på 68 %, opp fra 60 % i fjerde kvartal 2023. Totalt for året er nå 63 % av kapasiteten booket, og det forventes et gjennomsnittlig belegg i underkant av 80 % for 2024.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114