Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Langtidsinsentivprogrammet

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram ("LTI") i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen. De to resultatmålene er 1) Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål, hvor RoaCE er basert på markedsverdi av egenkapital, og 2) Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper.

LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 18. april 2024 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 56,48 kroner per aksje.





Salg av aksjer til ansatte

Primærinnsidere i Hydro har også avtalt å kjøpe aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte som er ansatt av Hydro i Norge hvert år.

Alle ansatte som er ansatt av Hydro i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 14 967,20 kroner med 50 prosent rabatt. For ansatte som er med i dette programmet er aksjekursen 28,24 kroner per aksje for 265 aksjer, og aksjene ble overført 18. april 2024.





Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer under langtidsintensiv- og aksjer til ansatte-programmet:

Navn

Stilling Aksjer kjøpt under LTI-program Aksjer kjøpt under ansatte-program Ny beholdning Hilde Merete Aasheim President & CEO 21 725 265 163 282 Arvid Moss EVP, Hydro Energy 10 887 265 195 509 Eivind Kallevik EVP, Hydro Aluminium Metal 12 227 265 97 874 Anne-Lene Midseim EVP, Legal and Compliance 8 858 265 51 542 John Thuestad EVP, Hydro Bauxite & Alumina 17 715 265 93 403 Hilde Vestheim Nordh EVP, People & HSE 8 141 530* 44 038 Paul Warton EVP, Hydro Extrusions 19 767 36 198 Therese Rød Holm EVP, Communication & Public Affairs 7 327 265 8 869 Trond O. Christophersen CFO (acting) & EVP, Corporate Development 9 111 265 15 148

*Inkludert aksjer kjøpt under aksjer til ansatte-program for nærstående.





Investorkontakt

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediakontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

