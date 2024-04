El operador postal holandés distribuirá los servicios de Lleida.net en exclusiva en los Países Bajos, y podrá vender en Europa

Madrid, 18 de abril.- PostNL, la compañía postal holandesa, distribuirá en los Países Bajos en exclusiva los servicios de Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF).

El acuerdo, firmado hoy en La Haya en el marco del Encuentro Empresarial España-Países Bajos, en presencia de los Reyes de España y de los Países Bajos, entra en vigor de forma automática.

De acuerdo con la Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés), PostNL comenzará comercializando los servicios de Correo Electrónico Certificado y Openum de Lleida.net. Posteriormente, podrá hacerlo con los servicios Click&Sign, UVSC, eKYC, Certvalidator, entre otros.

Sisco Sapena, CEO de la empresa, destacó que "La asociación de Lleida.net con la compañía postal holandesa refleja nuestra posición estratégica esencial en la transformación de los servicios postales. Esta colaboración destaca nuestra influencia en la innovación y eficiencia postal, asegurando una integración fluida entre los mundos digital y físico. Además de ser un nuevo ejemplo de cómo Lleida.net sigue redefiniendo el futuro de las comunicaciones postales."

PostNL es una de las empresas postales más grandes de Europa, y opera tanto en los Países Bajos como en Alemania, Italia, Bélgica y el Reino Unido, entre otros mercados. Sus acciones cotizan en Euronext Amsterdam bajo el ticker NL0009739416 y cuenta con unos 33.500 empleados.

El método de correo electrónico certificado de Lleida.net ha recibido más de 60 de las 309 patentes con las que cuenta la compañía en la actualidad.

Su enfoque de crecimiento pasa por una sólida política de desarrollo en materia de propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización.

La compañía, fundada en 1995, salió en BME Growth por primera vez en 2015, en la bolsa de Madrid.

Posteriormente, salió en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.





