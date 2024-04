Alm. Brand A/S - Resultat af ordinær generalforsamling den 18. april 2024

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.



Årsrapporten for 2023 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at udbetale udbytte på 0,55 kr. pr. aktie for 2023 svarende til i alt 848 mio. kr. Det resterende overskud overføres til selskabets reserver.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil 30. april 2025 skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Jan Skytte Pedersen, Tina Schmidt Madsen, Jais Stampe Valeur, Pia Laub og Anette Eberhard blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev bestyrelsens honorarer for 2024 godkendt.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet samt valgt som bæredygtighedsrevisor.

Vederlagspolitikken blev godkendt og på en vejledende afstemning blev vederlagsrapporten for 2023 godkendt.

Skadesløsholdelse af ledelsen blev vedtaget, og det blev vedtaget at tilføje et afsnit om skadesløsholdelse til selskabets vedtægter.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

