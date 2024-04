PÖRSSITIEDOTE Dovre Taloudellinen Ohjeistus 2024

Dovre Group Plc Pörssitiedote 18.4.2024 klo 17.00

DOVRE GROUP OYJ NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2024 arvioidaan olevan välillä 185 - 210 MEUR ja liikevoiton (EBIT) välillä 2 – 4 MEUR.

Arvioitu vuoden 2023 vertailukautta alhaisempi liikevoitto johtuu merkittävästi kertaluonteisesta uusiutuvan energian projektin alaskirjauksesta (noin 6 MEUR) ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Projekti oli teknisesti onnistunut, mutta ylitti merkittävästi kulubudjettinsa. Korjaavat toimenpiteet on suoritettu ja Suvic arvioi vuoden 2024 loppuosan ylittävän selvästi vuoden 2023 loppuosan vertailukauden sekä liikevaihdon, että liikevoiton osalta.

Dovren Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2023 vertailuluvuista johtuen merkittävän kanadalaisen projektin loppumisesta sekä Norjan julkisten hankintojen markkinan alentuneesta aktiviteetista.

Lisätietoja:



Dovre Group Oyj

Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Tel. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Hans Sten

Talousjohtaja

hans.sten@dovregroup.com

tel. +358 20 436 2000

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

