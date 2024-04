Bang & Olufsen A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 modtaget en storaktionærmeddelelse fra New Sparkle Roll International Group Limited, hvoraf det fremgår, at New Sparkle Roll International Group Limited’s indirekte besiddelse, gennem Sparkle Roll (Denmark) Limited, af aktier og stemmerettigheder per den 12. april er faldet til under 10 procent af de samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S.

New Sparkle Roll International Group Limited besidder per 12. april 2024 indirekte 12.241.123 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarede til 9,97 procent af det samlede antal aktier og antal stemmer.

