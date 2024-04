ORAPI : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2023

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 18 avril 2023 à 17h30

Mise à disposition du rapport financier annuel 2023

ORAPI annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2023.

Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d’ORAPI (www.orapi.com > Finances > Information réglementée > Rapports annuels) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale, le 30 avril 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

