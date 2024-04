Habitat pour l’humanité, le seul fournisseur national de logements abordables au Canada, accueille avec enthousiasme les mesures clés en matière de logement contenues dans le budget fédéral et le Plan du Canada sur le logement

TORONTO, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le paysage du logement au Canada, Habitat pour l’humanité occupe une position singulière d’unique organisme national d’accession à la propriété abordable. Dans tout le Canada, 45 Habitats locaux jouent le rôle de promoteur, de constructeur, de prêteur et de fournisseur de services aux familles qui ont besoin d’un logement.



Avec les Habitats locaux et nos nombreux organismes de logement partenaires, nous avons conscience que nous sommes confrontés à une crise du logement qui touche toutes les populations, exerce une pression énorme sur les communautés racialisées et menace la cohésion sociale et économique de notre pays.

Habitat plaide depuis longtemps en faveur d’une approche globale pour résoudre cette crise, et accueille favorablement de nombreuses mesures du Plan du Canada sur le logement, soutenu par le budget 2024:

Investissements supplémentaires dans le Fonds pour le logement abordable:

976 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à partir de 2024-2025, pour un programme de construction de logements rapide destiné aux logements très abordables, aux logements supervisés et aux refuges. Cet investissement capitalisera sur le succès des investissements précédents dans le Fonds pour le logement abordable (anciennement « Fonds national de co-investissement pour le logement »), dont les entités Habitats ont bénéficié. Habitat Canada est impatient d’en apprendre davantage sur le processus et l’investissement spécifique dans l’accession à la propriété abordable.



Terrains publics pour ériger des logements:

Habitat Canada accueille favorablement les premiers détails du Plan des terres publiques disponibles pour le logement, y compris l’engagement de publier une banque de terrains publics d’ici l’automne 2024 et d’investir 5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-2025, pour remanier la Société immobilière du Canada. L’acquisition de terrains est l’un des principaux obstacles à la création de logements abordables, et les constructeurs à but non lucratif comme Habitat doivent rivaliser avec les promoteurs à but lucratif pour les acquérir. Dans plusieurs provinces, des entités Habitats ont utilisé avec succès des terrains fédéraux excédentaires pour construire des logements abordables destinés aux familles canadiennes.



Mobiliser des financements fédéraux pour construire des logements:

Suite à nos demandes d’une approche intégrée entre le gouvernement et le secteur du logement, nous saluons les mesures prises dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, du financement fédéral du transport en commun et du Fonds pour accélérer la construction de logements visant à inciter les municipalités à apporter des changements qui permettront de construire des logements plus rapidement et à un prix plus abordable. Il s’agit notamment de renoncer aux redevances d’aménagement pendant trois ans, de donner la priorité à la densité autour des transports en commun et d’intégrer la planification communautaire.



Le budget 2024 comprend de nombreuses autres mesures relatives au logement qui, selon nous, soutiendront l’objectif commun d’un logement sécuritaire, décent et abordable pour un plus grand nombre de Canadiens. Habitat Canada espère que les fonds alloués seront versés assez rapidement pour avoir l’impact nécessaire. D’autres mesures, comme la suppression de la TPS sur les logements vendus par des fournisseurs de logements abordables, comme Habitat, à des familles de travailleurs à faible revenu, peuvent encore être avancées.

Des milliers de familles canadiennes à revenu faible ou modéré bénéficient de la sécurité qu’offre la propriété d’un logement Habitat grâce à un prêt hypothécaire sans mise de fonds et proportionnel au revenu. L’accession à la propriété des familles monoparentales, des familles noires et autochtones, des nouveaux arrivants au Canada et des personnes qui ont besoin d’un logement accessible serait hors de portée sans leur partenariat avec Habitat.

Si Habitat est une organisation de bienfaisance qui bénéficie du soutien de donateurs très généreux et de milliers de bénévoles, elle n’est pas pour autant à l’abri des défis actuels en matière de construction abordable. Avec les bons outils et le soutien des gouvernements, Habitat peut construire plus de logements, plus rapidement, pour les familles qui le méritent.

« Chez Habitat pour l’humanité, nous voyons de première main comment des logements stables et abordables transforment la vie des gens d’une génération à l’autre », déclare Julia Deans, présidente et PDG d’Habitat Canada. « Le Plan du Canada sur le logement offre une excellente occasion de s’unir pour bâtir le Canada que nous voulons, un Canada où chaque famille a la possibilité d’être propriétaire de son logement et de créer un avenir sûr et prospère pour elle-même et sa famille. Nous sommes impatients à l’idée de travailler avec nos partenaires, y compris tous les niveaux de gouvernement, pour atteindre cet objectif. »

Habitat Canada s’exprima plus en détail sur le budget 2024 dans les jours à venir.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chaque personne a un chez-soi sécuritaire et abordable. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 45 sections locales d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.habitat.ca

Pour plus d’informations et pour les demandes des médias :

Jennifer Fowler

Directrice de la communication

Habitat pour l’humanité Canada

Jfowler@habitat.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92e6e866-b1d2-4bbe-b62c-5a576981d41b