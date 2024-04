Ipsos : Poursuite de la dynamique de croissance au 1er trimestre

Poursuite de la dynamique de croissance

Croissance totale : 4,8 %

Croissance organique : 4,5 %

Paris, 18 avril 2024 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, réalise un premier trimestre solide, avec un chiffre d’affaires de 557,5 M€.

Chiffre d’affaires (millions d’euros) 2024 2023 2022 2021 2020 1er trimestre 557,5 532,0 547,8 466,3 428,7 2ème trimestre 555,1 574,0 527,0 357,3 3ème trimestre 588,0 601,5 526,3 468,6 4ème trimestre 714,7 682,1 627,1 582,9 Total 2 389,8 2 405,3 2 146,7 1 837,4

Ce niveau de revenu confirme la poursuite du développement du Groupe à un rythme soutenu. La croissance du premier trimestre s’établit à 4,8 %, dont 4,5 % en organique, 2,7 % d’effet périmètre et -2,4% d’effets de change défavorables.

Ben Page, Directeur Général d’Ipsos déclare : « Ce début d’année est encourageant. Il illustre notre capacité à délivrer dans la durée une croissance solide combinée à un niveau de marge opérationnelle élevé. Notre diversité géographique et sectorielle, qui permet une plus grande résilience, associée au talent de nos 20 000 collaborateurs, constituent des atouts majeurs pour poursuivre notre développement. Dans un contexte géopolitique qui reste incertain, nous confirmons nos prévisions de croissance organique et de profitabilité pour 2024 ».

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2024 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 256,6 46 % 11,6 % 9,7 % Amériques 203,3 37 % -3,9 % -3,2 % Asie-Pacifique 97,6 17 % 7,8 % 9,2 % Chiffre d'affaires 557,5 100 % 4,8 % 4,5 %

L’activité dans la région EMEA enregistre près de 10 % de croissance organique sur le premier trimestre 2024. Les résultats sont très bons, notamment en Allemagne, en Suisse et dans la plupart des marchés d’Europe continentale.

L’activité dans les Amériques est en recul de 3.2 %. Aux Etats-Unis, la performance est contrastée d’une ligne de service à l’autre. Nous observons une reprise modérée de la plupart des grands clients de la Tech, tandis que nos lignes de service consacrées aux consommateurs se portent bien. En revanche, notre activité Affaires Publiques pâtit de la fin de quelques contrats importants et non récurrents ainsi que d’un certain attentisme lié à l’élection présidentielle à venir. L’activité Santé est, quant à elle, temporairement en repli en début d’année, mais devrait se redresser dans les prochains mois. Par ailleurs, une organisation managériale renforcée sera mise en place en Amérique du Nord dès le début du mois de mai, afin de porter notre ambition dans cette région. Même si le marché restera difficile, nous tablons sur une amélioration de la performance dans la deuxième partie de l’année : la croissance du carnet de commandes à fin mars est supérieure à celle du chiffre d'affaires aux États-Unis. L’Amérique latine affiche, quant à elle, une bonne dynamique de croissance.

La région Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de plus de 9 % sur le trimestre. L’Inde et l’Asie du Sud-Est poursuivent leur dynamique avec des taux de croissance à deux chiffres. Si la Chine est en légère croissance, l’absence de visibilité macro-économique invite à une certaine prudence.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

T1 2024 Contribution Croissance

totale Croissance organique Consommateurs1 278,7 50 % 9,3 % 10,2 % Clients et salariés2 112,6 20 % 1,2 % 1,3 % Citoyens3 87,7 16 % 2,5 % -3,6 % Médecins et patients4 78,5 14 % -2,1 % -0,9 % Chiffre d’affaires 557,5 100 % 4,8 % 4,5 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Ipsos Synthesio, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos activités auprès des consommateurs affichent une croissance à deux chiffres, qui reflète une bonne tenue des acteurs de la grande consommation. Cette performance est principalement portée par nos lignes de service consacrées à l’innovation, au positionnement de marché, à la santé des marques et aux études qualitatives.

Les audiences clients et salariés, citoyens et médecins et patients sont, quant à elles, pénalisées par le contexte défavorable en Amérique du Nord. En dehors des Etats-Unis, ces audiences affichent une croissance solide.

Enfin, les nouveaux services (plateformes, offres ESG, data analytics et advisory) continuent de tirer la croissance du Groupe avec une performance organique de 15 % ce trimestre.

PERSPECTIVES 2024

Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, tant macroéconomiques que géopolitiques, nous confirmons nos objectifs pour 2024, soit une croissance organique supérieure à 4 % et une marge opérationnelle de l’ordre de 13 %. L’évolution de la marge brute et de nos coûts d’exploitation à fin mars est en ligne avec cette prévision.

Nous continuons le déploiement de notre plan stratégique « The Heart of Science and Data », en poursuivant notre politique d’acquisitions et en intensifiant nos investissements technologiques, notamment dans l’Intelligence Artificielle Générative. Ces investissements nous permettent de fournir à nos clients des informations plus impactantes plus rapidement, de lancer de nouvelles offres régulièrement tel que déjà amorcé ce trimestre, de garantir la qualité et la sécurité des données et d’accroître l'efficacité de notre modèle opérationnel.

Lors de la journée Investisseurs, qui se tiendra le 12 juin prochain, nous ferons le point sur l'état d'avancement de nos projets. Nous y aborderons notamment les premiers effets observés suite à nos investissements dans la technologie et l'Intelligence Artificielle.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

