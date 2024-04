EssilorLuxottica: Chiffre d'affaires T1 2024 - Trajectoire solide du chiffre d’affaires au premier trimestre

Chiffre d’affaires T1 2024

Trajectoire solide du chiffre d’affaires au premier trimestre

Hausse de 5,5 % du chiffre d'affaires au T1 à taux de change constants 1

Toutes les régions en croissance, à la fois sur les canaux Professional Solutions et Direct to Consumer

L’Amérique du Nord en croissance, sur un rythme plus modéré

Forte croissance dans la région EMEA, sur l'ensemble des canaux de distribution et des catégories

Innovation produits et nouvelles marques : leviers clés de croissance, créant un effet prix / mix favorable

Varilux, Stellest et Ray-Ban Meta poursuivent leur accélération

Charenton-le-Pont, France (18 avril 2024 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce un chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2024 de 6 335 millions d’euros, en hausse de 5,5 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 (+3,0 % à taux de change courants).

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer une fois de plus un solide début d'année pour EssilorLuxottica, chaque région et activité ayant contribué à cette bonne performance.

Soutenus par notre équipe dirigeante expérimentée et nos 200,000 collègues talentueux, nous avons continué à prendre des décisions audacieuses et disruptives, portées par un pipeline d'innovation fort de nouvelles catégories, de solutions digitales et de produits innovants comme Stellest, Varilux XR series et les verres Transitions Gen S tout juste lancés. Nous avons consolidé notre portefeuille de marques de luxe grâce au renouvellement d'accords de licence avec des partenaires de longue date, tels que Dolce&Gabbana et Michael Kors ; et renforcé notre présence dans la distribution optique à travers l'acquisition de Washin au Japon. Avec Ray-Ban Meta et Nuance Audio, présentés ces dernières heures aux membres du Congrès américain au 'CES on the Hill' à Washington, nous étendons notre leadership au-delà des frontières des soins de la vue et des lunettes, tout en transformant l'avenir de l'industrie.

Forts de cette belle dynamique, nous abordons le premier semestre avec optimisme et restons confiants dans notre vision stratégique et notre capacité à concrétiser nos perspectives à long terme. »

Pièce jointe