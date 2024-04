EssilorLuxottica: Fatturato del primo trimestre 2024 - Solida traiettoria di crescita del fatturato nel primo trimestre

Fatturato del primo trimestre 2024

Solida traiettoria di crescita del fatturato nel primo trimestre

Fatturato del primo trimestre in aumento del 5,5% a cambi costanti 1

Tutte le aree geografiche in crescita, in entrambi i segmenti Professional Solutions e Direct to Consumer

Il Nord America positivo con un ritmo meno sostenuto

EMEA in forte crescita in tutti i canali e le categorie

Innovazione di prodotto e nuovi brand fattori chiave della crescita, portando a un miglioramento del price-mix positivo

Varilux, Stellest e Ray-Ban Meta in continua accelerazione

Charenton-le-Pont, Francia (18 aprile 2024 – ore 18:00) – EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati del primo trimestre 2024 sono stati pari a 6.335 milioni di Euro, con un aumento del 5,5% a cambi costanti1 rispetto al primo trimestre 2023 (+3,0% a cambi correnti).

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno commentato: “Siamo felici di annunciare un altro inizio d’anno positivo per la Società, grazie al contributo di tutti i business e le aree geografiche.

Forti di questo risultato, assieme al management e ai 200.000 colleghi in tutto il mondo, continuiamo a investire nel nostro futuro e nello sviluppo di nuove categorie di prodotto, soluzioni digitali e innovazioni come Stellest, Varilux XR series e la più recente tecnologia di lenti Transitions Gen S. Abbiamo rafforzato il nostro portafoglio marchi nel lusso grazie ai rinnovi degli accordi di licenza con Dolce&Gabbana e Michael Kors, così come la nostra presenza nel retail con l'acquisizione dell’insegna giapponese Washin. Inoltre, con Ray-Ban Meta e Nuance Audio, da poco presentati ai membri del Congresso americano in occasione del ‘CES on the Hill’ di Washington DC, confermiamo il nostro impegno per espandere gli attuali confini dell’ottica e creare nuove opportunità per l’intero settore.

Con questo slancio positivo, affrontiamo con fiducia questa prima metà dell’anno, sicuri della nostra visione strategica e della capacità di realizzare i nostri obiettivi di lungo periodo”.

