Sortir des sentiers battus : AgriRÉCUP favorise l’économie circulaire pour les plastiques agricoles canadiens

ETOBICOKE, Ontario, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chef de file dans la prise d’initiatives ciblant l’agriculture durable au Canada, AgriRÉCUP sera l’hôte d’une table ronde qui aura lieu le 26 avril prochain dans le cadre de la Zone d’action sur le plastique en marge de la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4). Ce rassemblement historique tenu à Ottawa du 23 au 29 avril 2024 vise l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Les participants à cette table ronde y aborderont, entre autres, la création d’une économie circulaire pour les plastiques agricoles au Canada.



Le directeur général d’AgriRÉCUP, M. Barry Friesen, occupera une place prépondérante dans ce dialogue déterminant. C’est l’essence même de son leadership en matière de développement durable, en plus de définir la mission d’AgriRÉCUP. M. Friesen explique : « Nous sommes déterminés à encourager les solutions innovantes qui répondent aux défis pressants de la pollution plastique dans le secteur agricole. »

Barry Friesen animera un groupe de discussion sur l'économie circulaire pour les plastiques agricoles au Canada le 26 avril à partir de 11 h 45, heure de l'Est. Il mettra en vedette quatre leaders de l'industrie renommés qui exploreront le rôle essentiel des plastiques dans l'agriculture canadienne, en mettant l'accent sur leur importance dans la garantie de la production alimentaire sûre et abordable tant pour les Canadiens que pour les consommateurs mondiaux.

Le groupe traitera également de l’engagement de l’industrie dans l’élaboration d’une économie circulaire pour les plastiques agricoles au Canada. Des politiques efficaces émanant de l’industrie et des secteurs gouvernementaux soutiennent cette démarche.

À 15 h 15, le même jour, M. Friesen participera également une table de discussion organisée l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Participation d’AgriRÉCUP à l’Alliance to End Plastic Waste

AgriRÉCUP a également été invitée à participer à l’événement « La circularité en action : des solutions pour le changement », organisé par l’Alliance to end Plastic Waste (AEPW).

Du vendredi 19 avril au mercredi 24 avril, AgriRÉCUP partagera son expertise à la « Vitrine des solutions » tenue dans la salle de bal Confédération du Westin Ottawa. Sur place, les membres du personnel d’AgriRÉCUP discuteront de la manière dont nos programmes contribuent à l’économie circulaire au Canada. Ce faisant, ils démontreront notre engagement vers des pratiques agricoles durables. Des initiatives de recyclage innovantes à la gestion responsable des plastiques agricoles, les programmes d’AgriRÉCUP jouent un rôle essentiel pour boucler la boucle d’une économie circulaire.

AU SUJET D’AGRIRÉCUP

AgriRÉCUP est un organisme national à but non lucratif mis en place et financé par l’industrie agricole. Ses programmes permettent la récupération et la valorisation des plastiques agricoles à la fin de leur vie utile. AgriRÉCUP collabore avec plus de 180 membres reliés à différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles, litières pour animaux, aliments pour animaux, tubulure acéricole et médicaments périmés en santé animale). AgriRÉCUP compte aussi sur plusieurs organisations et gouvernements comme partenaires. L’organisme permet aux agriculteurs canadiens de préserver l’environnement et d’opter pour des pratiques durables.

AgriRÉCUP compte plus d’une décennie d’expérience. L’organisme a joué un rôle déterminant dans l’identification et le développement des marchés nord-américains des plastiques agricoles. AgriRÉCUP axe ses programmes de recyclage sur les besoins des agriculteurs. Son personnel occupe des bureaux aux endroits suivants : Lethbridge (Alberta), Moose Jaw (Saskatchewan), Etobicoke (Ontario), Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

