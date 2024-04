QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2024 KLO 9.00







QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024: SaaS- ja ohjelmistoliikevaihto kasvoivat. Yhtiön käänne etenee strategian mukaisesti, ja ensimmäiset kumppanisopimukset solmittiin Pohjois-Amerikassa.











TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI







TAMMI-MAALISKUU 2024

SaaS-liikevaihto kasvoi +15 %

Ohjelmistoliikevaihto kasvoi +4 %.

Liikevaihto oli 1 769 tuhatta euroa, ja se laski -21 % (tammi-maaliskuu 2023: 2 237) yhtiön lopettaessa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin.

Käyttökate oli 295 tuhatta euroa (-36), muutos vertailukauteen 332 tuhatta

Liiketulos oli 33 tuhatta euroa (-287), muutos vertailukauteen 320 tuhatta

Tulos ennen veroja oli 13 tuhatta euroa (-326), muutos vertailukauteen 339 tuhatta

Tulos oli 13 tuhatta euroa (-331), muutos vertailukauteen 344 tuhatta

Tulos/osake oli 0,001 euroa (-0,027)



Liiketoiminnan rahavirta -5 tuhatta euroa (475)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2024 (Ennallaan)

Yhtiö seuraa maailman taloustilanteen ja geopoliittisten jännitteiden kehittymistä. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan kaksinumeroinen ja arvioi koko ohjelmistoliikevaihdon kasvavan vuonna 2024 (2023: 5 122 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan huomattavasti tilikaudella 2024. Liiketulos vuonna 2023 oli -813 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden ensimmäinen neljännes on alkanut positiivisissa merkeissä useiden tärkeiden onnistumisten myötä. Markkinoilla näkyy hienoista piristymistä, ja olemme onnistuneet laajentamaan sopimuksia nykyisten asiakkaidemme kanssa, kasvattamaan kansainvälistä kumppaniverkostoamme ja hankkimaan uusia asiakkaita.

Yhtiön käänne on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Strategiamme keskiössä oleva SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja ohjelmistoliikevaihto 4 % tammi-maaliskuussa. Konsernin kokonaisliikevaihto laski 21 % johtuen päätöksestämme lopettaa ydinliiketoimintamme ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa vuoden 2023 lopussa. Käyttökate oli 295 tuhatta euroa positiivinen, mikä oli yli 300 tuhatta euroa enemmän kuin vertailukaudella. Yhtiö saavutti positiivisen tuloksen (13 tuhatta euroa), mikä on ensimmäinen kerta yhtiön historiassa sitten vuoden 2019 kolmannen neljänneksen. Käänteen tässä vaiheessa tuloksemme vielä vaihtelee vuosineljänneksittäin ja on riippuvainen yksittäisistä kaupoista.

QPR Softwaren missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Syyskuussa ilmoitimme yrityksen uudesta suunnasta ja profiloitumisesta johtavaksi toimijaksi Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian alalla. Tarjoamme kattavasti DTO-ratkaisun eri osa-alueet, kuten prosessilouhinnan, mallinnuksen sekä strategian ja digitaalisen transformaation johtamisen. Tammikuussa esittelimme uusimman innovaatiomme, Data Augmented Modelingin (DAM), joka yhdistää prosessimallinnuksen ja -louhinnan parhaat ominaisuudet. DAM hyödyntää reaaliaikaista dataa yrityksen it-järjestelmistä, mikä lisää mallinnusten uskottavuutta ja luotettavuutta.

Prosessilouhintaohjelmistomme, QPR ProcessAnalyzer, tarjoaa ainutlaatuisen integraation Snowflake Data Cloud -pilvipalvelun kanssa, mikä erottaa sen kilpailijoista. Useat suuret yritysasiakkaamme ovat havainneet tämän arvon. Ohjelmisto mahdollistaa modernin datan analysoinnin suoraan Snowflake Data Cloudissa, parantaen investoinnin tuottoa, suorituskykyä, skaalautuvuutta sekä tietoturvaa. Snowflake Data Cloud -yhteensopivuus oli yksi tärkeimmistä kriteereistä, kun teimme helmikuussa sopimuksen prosessilouhinnan SaaS-palvelusta maailmanlaajuisesti toimivan vähittäiskaupan alan yrityksen kanssa, joka aiemmin käytti kilpailevia tuotteita. Tällä hetkellä käymme asiakkaidemme kanssa useita vastaavanlaisia keskusteluja.

Tilanteemme myös Lähi-idän markkinoilla kehittyy positiivisesti. QPR tunnetaan luotettavana toimijana, jolla on vahva kumppaniverkosto. Tuotteidemme kysyntä on ollut vilkasta koko alkuvuoden ajan, ja tärkein saavutuksemme ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli kauppa Saudi-Arabian Tourism Development Fundin (TDF) kanssa. Toimitamme TDF:lle QPR Metricsin, strategian ja suorituskyvyn hallinnan ohjelmiston.

Uudistettu strategiamme keskittyy globaalin kumppaniverkoston vahvistamiseen. Tärkeä askel tähän suuntaan on ollut kumppanuuksien solmiminen Yhdysvaltojen markkinoilla. QPR ProcessAnalyzer Powered by Snowflake -ohjelmistollamme on ollut merkittävä rooli myös tässä tavoitteessa, koska Snowflaken asiakkaista suuri osa on Yhdysvalloissa. Ensimmäisen kvartaalin aikana solmimme kumppanuussopimukset Solution BI:n, Accelancen ja Transigma Consultingin kanssa, jotka saavat jälleenmyyntioikeudet QPR:n prosessilouhintaohjelmistoon Yhdysvalloissa. Solution BI:llä on myös oikeudet Kanadan ja Meksikon markkinoille.

Lisäksi QPR on saanut myönteisen päätöksen Business Finlandilta Market Explorer -rahoituksen osalta. Tämä mahdollistaa yhtiölle liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisen ja markkinoiden kartoittamisen Pohjois-Amerikassa.

Vaikka toimintaympäristömme on edelleen haastava, olemme optimistisia seuraavien vuosineljännesten suhteen. Yrityksellämme on vahva perusta, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia hyödyntää kasvavaa markkinaa samalla kun teknologiapotentiaalimme, innovaatiot ja strategiset kumppanuudet mahdollistavat uusien asiakkaiden palvelemiseen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, QPR:n sijoittajia ja osakkeenomistajia heidän luottamuksestaan QPR:ää kohtaan vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Haluan kiittää myös kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään yhtiön tulevaisuuden ja menestyksen hyväksi.”



Heikki Veijola

Toimitusjohtaja









KESKEISET TUNNUSLUVUT





Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2024 1-3/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liikevaihto 1 769 2 237 -21 7 550 Käyttökate 295 -36 1 036 182 % liikevaihdosta 16,7 -1,6 2,4 Liiketulos 32 -287 114 -813 % liikevaihdosta 1,8 -12,8 -10,8 Tulos ennen veroja 13 -326 105 -924 Katsauskauden tulos 13 -331 105 -924 % liikevaihdosta 0,7 -14,8 -12,2 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 -0,017 104 -0,055 Oma pääoma/osake, euroa 0,021 0,010 106 0,020 Liiketoiminnan rahavirta -5 475 -101 850 Rahavarat kauden lopussa 264 172 52 885 Korollinen nettovelka 1 032 2 041 -49 934 Nettovelkaantumisaste, % 275,7 1 285,1 -79 268 Omavaraisuusaste, % 13,6 3,6 277 8,1 Oman pääoman tuotto, % 3,5 -410,2 104 -221,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,7 -57,6 97 -42,0



RAPORTOINTI JA LIIKETOIMINTA

QPR Software Oyj on liiketoimintaprosessien optimointiratkaisujen edelläkävijä, joka on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi.

QPR innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, sekä uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat palvelujakson päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa kuitenkin aikaisintaan toimitushetkellä. SaaS- ja ylläpitopalveluiden liikevaihto kirjataan kuukausittain sopimuskaudelle jatkuvina tuottoina.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on vuoteen 2023 saakka tarjonnut myös ydinliiketoimintaan liittymättömiä konsultointipalveluja lähinnä julkishallinnolle. Yhtiö on luopunut näistä toiminnoista vuoden 2023 loppupuolella. Jatkossa yhtiö keskittyy tarjoamaan kehittämiensä ohjelmistojen konsultointipalvelua varmistaakseen asiakkailleen täyden lisäarvon.

Yhtiö alkoi raportoida pilvialustan tuotantokustannukset materiaalien ja palveluiden kuluryhmässä vuodesta 2024 lähtien. Vertailukauden luvut esitetään tämän osavuosikatsauksen taulukko-osion lopussa sekä raportoidun ja 2024 kustannusryhmittelyn mukaisesti.





LIIKEVAIHDON KEHITYS





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN



Tuhatta euroa 1-3/

2024 1-3/

2023 Muutos,

% 1-12/ 2023 Ohjelmistolisenssit 234 179 30 485 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 225 302 -25 504 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 411 422 -3 1 720 SaaS 661 575 15 2 371 Konsultointi 237 759 -69 2 469 Yhteensä 1 769 2 237 -21 7 550





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI



Tuhatta euroa 1-3/

2024 1-3/

2023 Muutos,

% 1-12/2023 Suomi 701 1 078 -35 3 499 Muu Eurooppa ml. Turkki 767 933 -18 3 128 Muu maailma 302 227 33 923 Yhteensä 1 769 2 237 -21 7 550







TAMMI-MAALISKUU 2024

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1 769 tuhatta euroa (2 237), ja se laski 21 % vertailukauteen nähden johtuen yhtiön päätöksestä lopettaa ydinliiketoiminnan ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa vuoden 2023 lopussa. Jatkuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta kasvoi 59 prosentista 73 prosenttiin.

Strategiamme keskiössä oleva SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja ohjelmistoliikevaihto 4 % tammi-maaliskuussa.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 234 tuhatta euroa (179), ja se kasvoi 30 % pääasiassa uuden Lähi-idän asiakkaan kanssa tehdyn lisenssisopimuksen ansiosta sekä aikaisemman sopimuksen mukaisesti tapahtuneen laajentumisen myötä globaalin lääkeyhtiön kanssa.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 225 tuhatta euroa (301), laskua 25 %. Tämä lasku johtui useista tekijöistä, kuten yksittäisten asiakassopimusten päättymisistä, siirtymisestä SaaS-palvelumalliin ja negatiivisesta valuuttakurssivaikutuksesta. Näitä tekijöitä kuitenkin osittain kompensoi inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 412 tuhatta euroa (434), laskua 5 %. Tämä johtui nykyisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin, negatiivisesta valuuttakurssien vaikutuksesta sekä asiakaspoistumasta. Tätä kompensoi olemassa olevien asiakkaiden yhteistyön laajentuminen, uudet asiakassopimukset sekä inflaatiopaineita vastaan tehdyt hinnankorotukset.

SaaS-liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 661 tuhatta euroa (575). Kasvun taustalla oli pääasiassa olemassa olevien asiakassuhteiden laajentuminen sekä uusien asiakkaiden hankinnassa saavutetut menestykset. Kasvua vauhdittivat myös asiakkaiden siirtyminen lisensseistä SaaS-palvelumalliin ja osittain hintojen korotukset inflaatiopaineiden vuoksi. Toisaalta valuuttakurssien vaihtelut ja asiakaspoistuma vaikuttivat negatiivisesti SaaS-liikevaihdon kehitykseen.

Konsultoinnin liikevaihto oli 237 tuhatta euroa (759) ja se laski 69 % yhtiön lopetettua ydinliiketoimintansa ulkopuolisen konsultoinnin Suomessa. Lisäksi yhtiö kirjasi liikevaihtoa Lähi-idän kiinteähintaisista projekteista valmiusasteen mukaisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2023. Nämä projektit saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana samana vuonna.

Konsernin liikevaihdosta 40 % (53) tuli Suomesta, 43 % (31) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 17 % (16) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS





TAMMI-MAALISKUU 2024

Konsernin käyttökate tammi-maaliskuussa oli 295 tuhatta euroa (-36), parannus 332 tuhatta euroa edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli 33 tuhatta euroa (-287), kasvua 320 tuhatta euroa vertailujaksoon nähden. Kauden tulos oli 13 tuhatta euroa, mikä on merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna (-331).

Yhtiön vuonna 2023 toteuttamat aktiiviset toimet kustannusrakenteen parantamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi näkyvät jo osin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä ja täysimääräisesti kolmannella neljänneksellä.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 260 tuhatta euroa (469). Kulujen lasku oli pääasiassa seurausta Lähi-idässä olleiden haasteellisten kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien päätökseen saattamisesta vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Tämän seurauksena myös tarve ulkoisten palvelujen käyttöön väheni merkittävästi.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 1 319 tuhatta euroa (2 079), laskua 37 % vertailukauteen nähden. Tämä lasku johtui vuoden 2023 toisella ja viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena alentuneista henkilöstökuluista. Kustannussäästötoimenpiteiden kokonaisvaikutus realisoituu vuoden 2024 kolmannesta kvartaalista alkaen. Säästötoimenpiteiden vaikutusta vähensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit.

Luottotappiovaraus, joka sisältyy vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, oli -1 tuhatta euroa (1), joka johtuu aikaisempien varausten pienentymisestä.

Osakekohtainen tulos oli 0,001 (-0,017) euroa osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -5 tuhatta euroa (475). Tämän muutoksen pääasiallinen syy verrattuna edelliseen ajanjaksoon oli vuoden 2023 viimeisen neljänneksen onnistunut perintä, erityisesti vuoden 2024 ennakkolisenssimaksujen osalta. Ennakkoon saaduista summista suurempi osa saatiin perittyä vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mikä johti siihen, että vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen vuosilisenssien rahavirta oli pienempi. Vuosilaskutus on pääosin keskittynyt vuodenvaihteeseen, mikä tekee siitä kausiluontoista. Lisäksi käyttöpääoman muutokseen vaikutti vuotuisen syklin mukaisesti muun muassa yhtiön henkilöstölleen maksamat vuoteen 2023 liittyvät korkeammat myyntikomissiot ja muutosneuvottelujen takia yhtiöstä poislähteneille maksetut lomakorvaukset. Yhtiön voimakkaiden kustannussäästötoimenpiteiden seurauksena jatkuva ulos menevä kassavirta väheni merkittävästi kvartaalin loppua kohti.

Nettorahoituskulut olivat 16 tuhatta euroa (27), ja niihin sisältyi kurssitappioita 2 tuhatta euroa (4).

Investoinnit olivat 105 tuhatta euroa (275), ja ne olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoituksen nettorahavirta oli -512 tuhatta euroa (-45). Tämä johtui pääasiassa siitä, että yhtiö lyhensi lainaansa 500 tuhannella eurolla ja maksoi 12 tuhannen euron verran toimitilavuokria.

Konsernin taloudellinen tilanne on kohtalainen. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 264 tuhatta euroa (172) ja lyhytaikaisia saamisia oli 1 460 tuhatta (1 685). Euromääräisiä saamisia oli 63 %, ja 76 % laskuista ei ollut vielä erääntynyt. Lyhytaikaisten saamisten kokonaismäärästä 1–30 päivän erääntyneiden osuus oli 9 %, 30–60 päivän 1 % ja yli 60 päivän 13 %. Lisäksi konsernilla on käytettävissä 500 000 euron luottolimiitti. Katsauskauden päättyessä konsernilla oli pankkilainaa 1 000 tuhatta euroa, josta 500 tuhatta euroa oli pitkäaikaista lainaa.

Alkuperäisen rahoitussopimuksen mukaisesti ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyi 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa 2025 ja 2026. Lainaan liittyvät kovenantit perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Yhtiön vapaa kassavirta sisältäen liiketoiminnan ja investointien rahavirrat, sekä toimitilavuokrat olivat -123 tuhatta euroa (155). Tähän muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan rahavirran heikentyminen, investointien rahavirtojen merkittävä väheneminen ja alhaisemmat maksetut toimitilavuokrat.

Omavaraisuusaste oli 13,7 % (3,6) ja sen paranemiseen vaikuttivat tuloksen paraneminen, kolmannella vuosineljänneksellä toteutettu suunnattu osakeanti ja siitä saatu uusi oma pääoma 760 tuhatta euroa. Lisäksi yhtiön kesäkuussa 2023 lyhentämä pääkonttorin toimitilavuokrasopimus 5,5 vuodesta 3,5 vuoteen paransivat omavaraisuusastetta. Omavaraisuusastetta alensi vuoden 2023 tappiollinen -924 tuhannen euron tilikauden tulos.





TUOTEKEHITYS

QPR on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi. Yhtiö innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Ensimmäisen kvartaalin tuotekehityskulut olivat 332 tuhatta euroa (510) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 105 tuhatta euroa (275). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 226 tuhatta euroa (171). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 35 henkilöä (65). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 39 (67).

Henkilöstön keski-ikä on 44 (46) vuotta. Naisia on 31 % (26) ja miehiä 69 % (74) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17 % (16), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 28 % (43), tuotekehityksessä 41 % (29) ja hallinnossa 14 % (12) henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 1021 tuhatta euroa (1 661), joista palkkojen ja palkkioiden osuus oli 872 tuhatta euroa (1378).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT



Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 1-12/2023 Vaihdetut osakkeet, kpl 1 856 283 483 326 284 3 538 455 Vaihto, euroa 768 482 304 257 153 1 585 931 % osakkeista 10,4 3,0 245 19,8 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,41 0,63 -34 0,45 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 12 198 4 754 157 6 318 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl - - - - Osake ja markkina-arvo 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 1-12/2023 Osakkeita yhteensä, kpl 18 175 192 16 455 321 10 18 175 192 Omat osakkeet, kpl 339 471 413 487 -18 339 471 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 17 835 721 16 041 834 11 17 835 721 Osakkeenomistajat, kpl 2 008 1 747 15 1 943 Päätöskurssi, euroa 0,69 0,69 0 0,33 Osakekannan markkina-arvo, euroa 12 306 647 11 036 782 12 5 957 131 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 37 342 45 484 -18 37 342 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 347 552 405 726 -14 347 552 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 1,9 2,5 -26 1,9







YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa, vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Edelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdotti ja yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 6 ja 9. Kohta 6 päätettiin muuttaa vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä ja siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy jatkossa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kohta 9 päätettiin muuttaa mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi samaa kohtaa muutettiin vastaamaan tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia niistä asiakohdista, joista on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa

Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 1 359 090 eurosta 80 000 euroon, eli yhteensä 1 279 090 eurolla siten, että osakepääoman alentamisen määrä 1 279 090 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 3 200 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki asiaan liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.

Nimitystoimikunta

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on QPR Softwaren osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten valintaa sekä palkitsemista, ja hallituksen valiokuntien palkitsemista. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat QPR Softwaren kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus QPR Softwaren kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 30. elokuuta.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roger Kempe edustaen Oy Finncorp Ab:tä, ja jäseninä toimii Erkki Myllärniemi edustaen UMO Capital Oy:tä ja Eero Leskinen edustaen Vesa-Pekka Leskistä.

Nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.5.2024. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen nykyinen jäsen Matti Heikkonen on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Edellisen valintakierroksen yhteydessä valiokunta oli todennut, että yhtiö ei täytä Corporate Governance -suositusta, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla edustettuna molempia sukupuolia. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Linda von Schantz valitaan QPR Softwaren hallitukseen uutena jäsenenä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Edelleen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Pertti Ervi.

Tietoa uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on saatavilla QPR:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.qpr.com/fi/yritys/hallitus

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan tätä riskiä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 63 % oli euromääräisiä (69). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.





TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vuoden 2024 aikana QPR julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielellä seuraavasti:

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 perjantaina 2.8.2024

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024 perjantaina 25.10.2024

QPR:n vuosikertomus 2023 on julkaistu 22.3.2024 ja QPR:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 15.5.2024. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle 19.4.2024 julkistettavalla kutsulla.









QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi









OSAVUOSIKATSAUS

QPR Software Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024 julkistettavaksi.

Osavuosikatsauksen numero-osassa esitetyt koko tilikautta 2023 koskevat tiedot ovat tilintarkastettuja. Esitetyt osavuosikatsausluvut ovat tilintarkastamattomia.





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA



Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2024 1-3/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liikevaihto 1 769 2 237 -21 7 550 Liiketoiminnan muut tuotot - - - 1 Materiaalit ja palvelut 260 469 -45 896 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 021 1 661 -39 5 287 Liiketoiminnan muut kulut 193 144 34 1 186 Käyttökate 295 -36 915 182 Poistot 263 251 5 995 Liiketulos 33 -287 111 -813 Rahoitustuotot ja -kulut -20 -39 -49 -111 Pakolliset varaukset - - - - Tulos ennen veroja 13 -326 104 -924 Tuloverot 0 -5 - 0 Katsauskauden tulos 13 -331 104 -924 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 -0,021 103 -0,055 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos 13 -331 104 -924 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -1 1 200 1 Laajan tuloslaskelman tulos 12 -330 104 -925







KONSERNIN LYHENNETTY TASE



Tuhatta euroa 31/3/2024 31/3/2023 Muutos, % 31/12/2023 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 123 2 513 -15 2 245 Liikearvo 358 358 0 358 Aineelliset hyödykkeet 68 141 -52 81 Käyttöoikeusomaisuuserät 295 707 -58 318 Muut pitkäaikaiset varat 277 277 0 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 122 3 997 -22 3 279 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 460 1 685 -13 1 706 Rahavarat 264 172 53 884 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 723 1 857 -7 2 590 Varat yhteensä 4 845 5 853 -17 5 869 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 80 1 359 -94 80 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -348 -406 -14 -348 Muuntoerot -67 -67 -1 -67 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 4 925 2 943 67 4 925 Kertyneet voittovarat -4 237 -3 691 -15 -4 263 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 374 159 136 348 Oma pääoma yhteensä 374 159 136 348 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 500 1000 -50 1 000 Korolliset vuokrasopimusvelat 170 609 -72 192 Pitkäaikaiset velat yhteensä 670 1 609 -58 1 192 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset - 8 - - Korolliset rahoitusvelat 500 500 0 500 Korolliset vuokrasopimusvelat 126 104 21 126 Saadut ennakot 1 582 1 438 10 1 558 Siirtovelat 1 175 1 438 -18 1 539 Osto- ja muut korottomat velat 419 597 -30 607 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 802 4 085 -7 4 329 Velat yhteensä 4 471 5 694 -21 5 521 Oma pääoma ja velat yhteensä 4 845 5 853 -17 5 869



KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA





Tuhatta euroa 1-3/

2024 1-3/

2023 Muutos,

% 1-12/

2023 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos 13 -269 105 -924 Oikaisut kauden tulokseen 312 192 62 1 078 Käyttöpääoman muutokset -314 583 -154 821 Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -16 -27 -42 -107 Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Maksetut verot 0 -5 -100 -19 Liiketoiminnan rahavirta -5 475 -101 849 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -105 -275 -62 -620 Investointien rahavirta -105 -275 -62 -620 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 1 000 1 500 -33 1 500 Lainojen takaisinmaksut -1 500 -1 500 0 -1 500 Vuokrasopimusvelkojen maksut -12 -45 -74 -121 Osakeanti, netto - - - 760 Rahoituksen rahavirta -512 -45 1 038 639 Rahavarojen muutos -623 156 499 868 Rahavarat kauden alussa 884 17 5103 17 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 2 0 0 0 Rahavarat kauden lopussa 264 172 52 884



KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA





Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487 Optio-ohjelma 36 36 Osakepääoman alentaminen -1 279 1 279 0 Omien osakkeiden luovutus 58 -10 48 Osakeanti, netto 703 703 Kauden laaja tulos -924 -925 Oma pääoma 31.12.2023 80 21 -66 -348 4 925 -4 263 348 Optio-ohjelma 13 13 Osakepääoman alentaminen 0 Omien osakkeiden luovutus 0 Osakeanti, netto 0 Kauden laaja tulos -1 13 12 Oma pääoma 31.3.2024 80 21 -67 -348 4 925 -4 237 374







LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuodelta 2023 julkaistun tilinpäätöksen kanssa.

Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2023 lukuunottamatta uusia standardeja ja standardimuutoksia, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2024 alkaen. Uusilla standardeilla ja standardimuutoksia ei ollut merkittävää vaikutusta QPR Software Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä tilinpäätös laadittu jatkuvuuden periaatteella. Yhtiö on tehnyt uudelleenrahoitussopimuksen tammikuussa 2023.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET



Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 836 14 217 14 217 Lisäykset 105 275 619 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 816 2 816



KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS



Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 1 818 2 279 2 279 Lainojen nostot 1 000 1 500 1 500 IFRS 16 -vuokravelan muutos -23 -45 -319 Takaisinmaksut 1 500 1 521 1 641 Korolliset rahoitusvelat 31.12. 1 295 2 213 1 818





VASTUUT JA VAKUUSSITOUMUKSET





Tuhatta euroa 31/3/2024 31/3/2023 Muutos, % 31/12/2023 Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 2382 0 2 382 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 30 42 -28 30 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 19 69 -73 27 Yhteensä 49 111 -56 57 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 439 2 493 -2 2 439







KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (2023 RESTATED)



Tuhatta euroa 1-3/

2024 10-12/

2023 7-9/

2023 4-6/

2023 1-3/

2023 Liikevaihto 1 769 1 599 1 806 1 908 2 237 Liiketoiminnan muut tuotot - - - 1 - Materiaalit ja palvelut 260 229 240 304 469 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1021 1 202 1 056 1 368 1 661 Liiketoiminnan muut kulut 193 199 268 229 144 Käyttökate 295 -31 242 8 -36 Poistot 263 252 254 238 251 Liiketulos 32 -283 -12 -231 -287 Rahoitustuotot ja -kulut -20 -24 -25 -23 -39 Pakolliset varaukset 0 - - - - Tulos ennen veroja 13 -307 -37 -254 -326 Tuloverot 0 0 - 5 -5 Katsauskauden tulos 13 -307 -37 -249 -331







KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (2023 AS PUBLISHED)



Tuhatta euroa 10-12/

2023 7-9/

2023 4-6/

2023 1-3/

2023 Liikevaihto 1 599 1 806 1 908 2 237 Liiketoiminnan muut tuotot - - 1 - Materiaalit ja palvelut 134 147 221 394 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 202 1 056 1 368 1 599 Liiketoiminnan muut kulut 294 361 313 218 Käyttökate -31 242 7 26 Poistot 252 254 238 251 Liiketulos -283 -12 -231 -225 Rahoitustuotot ja -kulut -24 -25 -23 -39 Pakolliset varaukset - - - - Tulos ennen veroja -307 -37 -254 -264 Tuloverot 0 - 5 -5 Katsauskauden tulos -307 -37 -249 -269







KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT





Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 Liikevaihto 1 769 2 237 7 550 Liikevaihdon muutos, % -20,9 1,6 -3,5 Käyttökate 295 -36 182 % liikevaihdosta 16,7 -1,6 2,4 Liiketulos 32 -287 -813 % liikevaihdosta 1,8 -12,8 -10,8 Tulos ennen veroja 13 -326 -924 % liikevaihdosta 0,7 -14,6 -12,2 Katsauskauden tulos 13 -331 -924 % liikevaihdosta 0,7 -14,8 -12,2 Oman pääoman tuotto (per annum), % 14,1 -410,2 -221,5 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 6,9 -57,6 -42,0 Rahavarat 264 172 885 Korollinen nettovelka 1 032 2 041 934 Oma pääoma 374 159 348 Nettovelkaantumisaste, % 276 1285 268 Omavaraisuusaste, % 13,6 3,6 8,1 Taseen loppusumma 4 845 5 853 5 869 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 106 270 637 % liikevaihdosta 6,0 12,1 8,4 Tuotekehitysmenot 332 510 1 427 % liikevaihdosta 18,8 22,8 18,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 39 67 57 Henkilöstö kauden alussa 49 85 85 Henkilöstö kauden lopussa 35 65 49 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) 0,001 -0,017 -0,055 Oma pääoma/osake, euroa 0,021 0,010 0,020