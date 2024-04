Til Nasdaq Copenhagen A/S 19. april 2024





Nykredit Realkredit A/S opjusterer forventningerne til 2024, og Nykredit Bank hæver renten på indlån

Nykredit-koncernen hæver forventningerne til 2024 og forventer et resultat efter skat på 10,5-11,5 mia. kr. Forventningerne til 2024 har hidtil været et resultat efter skat på 9,5-10,5 mia. kr.

De seneste års vækst og kundetilgang i Nykredit-koncernen er fortsat ind i de første måneder af 2024. Vi har samtidig en solid kreditkvalitet, og vi ser en god robusthed hos vores kunder, hvilket har resulteret i en mindre tilbageførsel af nedskrivninger. Opjusteringen bunder derudover i udviklingen på de finansielle markeder, der i særlig grad har påvirket beholdningsindtjeningen positivt i første kvartal.

For Nykredit Bank fastholdes forventningerne til resultat efter skat for 2024 på 3,5-4,0 mia. kr.

For Totalkredit fastholdes forventningerne til resultat efter skat for 2024 på 3,0-3,5 mia. kr.

Nykredit Bank forhøjer desuden pr. 22. april 2024 indlånsrenten på alle løn- og opsparingskonti for privatkunder.

Fremover kan de af vores kunder, der har samlet deres daglige økonomi og boligfinansiering i Nykredit, se frem til at få 1,75% i indlånsrente på deres lønkonto.

Alle privatkunder i Nykredit Bank vil uanset engagement få minimum 1,25% i indlånsrente på deres lønkonto.

Det er sjette gang, Nykredit Bank hæver indlånsrenten for privatkunder, siden Nykredit Bank i juli 2022 afskaffede negative renter.

De nye indlånsrenter gælder fra mandag den 22. april 2024.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

- Årets første kvartal har udviklet sig mere gunstigt end forventet, og det betyder, at vi lige nu forventer et resultat for året på niveau med resultatet for 2023, der var Nykredits bedste nogensinde. Vi er tilfredse med, at vi er lykkedes med at fortsætte de seneste års vækst ind i 2024, men opjusteringen skyldes ikke mindst udviklingen på de finansielle markeder, der indtil videre har været mere positiv, end udsigterne tegnede til, da vi gik ind i året.

- Som foreningsejet virksomhed har vi besluttet at hæve renterne på indlån og dermed gøre det endnu mere attraktivt for alle vores privatkunder at have deres penge stående i Nykredit. For de af vores privatkunder, der har valgt at samle deres økonomi hos os, har vi gjort det særligt attraktivt bl.a. at spare op til køb af bolig og til grønne formål. Samtidig har det været vigtigt for os at hæve indlånsrenten for helt almindelige konti, så alle vores privatkunder mærker, at de får mere i rente.

- Samlet set står vi med de nye indlånsrenter endnu mere konkurrencedygtigt på markedet.

Boks 1: Nykredit Bank forhøjer pr. 22. april 2024 indlånsrenten på alle løn- og opsparingskonti med minimum 0,25%.







For helkunder med daglig økonomi og boligfinansiering i Nykredit Bank hæves indlånsrenten på lønkonti til 1,75%.







Indlånsrenten på lønkonti for alle andre privatkunder i Nykredit Bank hæves til minimum 1,25%.







Renten på Opsparingskonto hæves til minimum 2,0%.







For børneopsparing og pensionskonti hæves renten til 3%, mens renten på UngKonto hæves til 2,75% for beløb op til 20.000 kr.







På BoligOpsparing og Grøn Opsparing hæves renten til 2,25%, så der med bonusrente er mulighed for at få op til 4,5% i rente for beløb op til 300.000 kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 den 8. maj 2024. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer til regnskabet.

De nye rentesatser vil gælde fra den 22. april 2024. Nykredit Bank vil i den kommende tid kontakte privatkunderne for at informere om de nye rentesatser. For yderligere information om forhøjelsen af indlånsrenterne henvises til www.nykredit.dk

Kontakt: Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon 31 21 06 39.

Vedhæftet fil